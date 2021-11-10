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Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли
Новости

Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

Netflix анонсировал запуск нового российского сериала для своей платформы. Шоураннером стал Эдуард Оганесян, снявший сериал «Чики».

Главную роль в псхологической драме сыграет актер Александр Петров (даже не Юра Борисов или Данила Козловский!). Над сценарием работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Продюсировать сериал будут кинокомпании «Водород» и «Манки стайл», а также Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.

По сюжету проекта, «знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой».

The Village говорил с режиссером Эдуардом Оганесяном сразу после выхода сериала «Чики».

Источник: «Медуза»

Фотографии: «Чики»/more.tv

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