Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix с Александром Петровым в главной роли

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Netflix анонсировал запуск нового российского сериала для своей платформы. Шоураннером стал Эдуард Оганесян, снявший сериал «Чики».
Главную роль в псхологической драме сыграет актер Александр Петров (даже не Юра Борисов или Данила Козловский!). Над сценарием работают Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Продюсировать сериал будут кинокомпании «Водород» и «Манки стайл», а также Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.
По сюжету проекта, «знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой».
The Village говорил с режиссером Эдуардом Оганесяном сразу после выхода сериала «Чики».
Источник: «Медуза»
Фотографии: «Чики»/more.tv