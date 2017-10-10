Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского
Там будут аристократы-вампиры и анархисты
Данила Козловский снимет фэнтези с фронтменом Shortparis в роли Владимира Маяковского Там будут аристократы-вампиры и анархисты
«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера
«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом Программу откроет «Гертруда» Дрейера
Сокуров закроет свой фонд поддержки кино из-за «агрессивности» Минкультуры
В ведомстве ничего не знают о причинах решения
Сокуров закроет свой фонд поддержки кино из-за «агрессивности» Минкультуры В ведомстве ничего не знают о причинах решения
Организаторы Московского еврейского кинофестиваля рассказали об образовательной программе
Посетители смогут послушать лекции от создателей фильмов
Организаторы Московского еврейского кинофестиваля рассказали об образовательной программе Посетители смогут послушать лекции от создателей фильмов
Документалка «Медузы» и студии «Черный флаг» о деле Ивана Голунова
Над картиной работал документалист Сергей Ерженков
Документалка «Медузы» и студии «Черный флаг» о деле Ивана Голунова Над картиной работал документалист Сергей Ерженков
На следующей неделе откроется Пятый московский еврейский кинофестиваль
На мероприятии покажут более 50 фильмов
На следующей неделе откроется Пятый московский еврейский кинофестиваль На мероприятии покажут более 50 фильмов
Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством
В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»
Мединский объяснил цензуру в «Рокетмене» действующим законодательством В правовом государстве должны править не «сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон»
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра»
Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
В кинотеатре «Октябрь» бесплатно покажут фильмы — лауреаты «Кинотавра» Фестиваль откроют режиссер Кирилл Серебренников и президент фестиваля Александр Роднянский
ФБК — о пентхаусе семьи Мединского за 200 миллионов рублей
В расследовании утверждается, что Марина Мединская владеет недвижимостью в ЖК на улице Ефремова
ФБК — о пентхаусе семьи Мединского за 200 миллионов рублей В расследовании утверждается, что Марина Мединская владеет недвижимостью в ЖК на улице Ефремова
На ВДНХ пройдет фестиваль по мотивам «Брата» и «Брата-2»
Мероприятие приурочили к премьерному показу второго фильма 19 лет назад
На ВДНХ пройдет фестиваль по мотивам «Брата» и «Брата-2» Мероприятие приурочили к премьерному показу второго фильма 19 лет назад
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткометражного австралийского кино
Фильмы покажут в «Каро 11 Октябрь» и «Англетере»
В Москве и Петербурге пройдет фестиваль короткометражного австралийского кино Фильмы покажут в «Каро 11 Октябрь» и «Англетере»
Последние «Мстители» собрали 99,5 % всех билетов в России в первый день проката
Сейчас в России фильм заработал уже 328 миллионов рублей
Последние «Мстители» собрали 99,5 % всех билетов в России в первый день проката Сейчас в России фильм заработал уже 328 миллионов рублей
Летние кинотеатры «Пионер» объявили программу
Помимо кинотеатров, в парках появятся киоски и крафтовый бар «Пион»
Летние кинотеатры «Пионер» объявили программу Помимо кинотеатров, в парках появятся киоски и крафтовый бар «Пион»
«Лето» Кирилла Серебренникова победило в четырех номинациях премии «Ника»
Серебренникова назвали лучшим режиссером
«Лето» Кирилла Серебренникова победило в четырех номинациях премии «Ника» Серебренникова назвали лучшим режиссером
Москвичи смогут предложить свои видео для фильма о столице
Для участия нужно прислать архивные видеозаписи из различных районов Москвы
Москвичи смогут предложить свои видео для фильма о столице Для участия нужно прислать архивные видеозаписи из различных районов Москвы
Гёте-институт открыл прием заявок на участие в семинаре по документальному кино
Тренинг проведут в Москве, но иногородним участникам могут помочь с жильем и дорожными расходами
Гёте-институт открыл прием заявок на участие в семинаре по документальному кино Тренинг проведут в Москве, но иногородним участникам могут помочь с жильем и дорожными расходами
В метро появились плакаты о снятых в Москве фильмах
Постеры разместили в поездах Сокольнической линии
В метро появились плакаты о снятых в Москве фильмах Постеры разместили в поездах Сокольнической линии
Владимир Мединский — об уничтожении российского кино «всемирной машиной Голливуда»
Министр культуры возмутился монополией «Фантастических тварей»
Владимир Мединский — об уничтожении российского кино «всемирной машиной Голливуда» Министр культуры возмутился монополией «Фантастических тварей»
Самые влиятельные фильмы в истории кино
Рейтинг составили итальянские ученые путем математического анализа