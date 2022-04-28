Владельцы кинотеатров попросили освободить их от ответственности за прокат фильмов без удостоверений
Московские кинотеатры попросили Собянина отменить требование заполнять залы только наполовину
На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России снова упала посещаемость кинотеатров
Из-за карантина посещаемость кинотеатров упала в пять раз по сравнению с прошлым годом
Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года
Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа
К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»
В оригинале и с русскими субтитрами
«Мстить мы будем только фашистам»: Владимир Мединский — о кинопрокате на майских праздниках
Только отечественное кино, только хардкор
Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября
Письмо направили прокатчикам и киносетям
Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)
Компания улучшит продукт
При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз
Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»
Маркировать легальные онлайн-кинотеатры в поисковиках (обновлено)
И обязать отчитываться о каждом показе
Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах
Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России
Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel
Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше
В здании появятся пять кинозалов, магазины и рестораны
Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)
Крупные киносети впервые устроили протест против действий Минкультуры
Сеть «Люксор» лишилась большей части своих кинотеатров
За год 3 площадки закрылись, а 13 стали работать под другими брендами
В марте в Москве откроются первые кинотеатры новой сети CGV
Первый будет в Саларьево, а второй построят вместо кинотеатра «Ангара» на Варшавском шоссе
Cеть «Кинолюкс» признали банкротом
Иск о банкротстве «Люксора», в который входит компания, ранее подал МТС-банк
Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр
Проект реставрации уже согласовали в Мосгорнаследии
Каким будет похожий на айсберг кинотеатр «Полярный» после реконструкции
Здание перестроят в многофункциональный досуговый центр
«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми
Также киносеть представила адаптированные сеансы для зрителей с расстройствами аутистического спектра
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы
На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия
В Москве откроются 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом
В них покажут классические картины «Союзмультфильма», а также новые ленты, такие как «Елки» и «Притяжение»
Проект реконструкции советских кинотеатров в Москве потерял двух топ-менеджеров
Бывший гендиректор киносети «Каро» Игорь Ильчук уволился, а Александр Кабанов находится в СИЗО
Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности
Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»
«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность
Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове
«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения В Москве тифлокомментируют Хлебникова и Балагова
Строить больше кинотеатров
Спецпредставитель президента заявил, что в России нет индустрии кино
На месте кинотеатра «Варшава» откроется гастрономический центр
Пространство дополнят фермерский рынок, фуд-холл и гурмэ-киоски
«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино
Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %
Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге
В кинотеатре инцидент объяснили тем, что подростки не собирались что-либо заказывать
В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова
Мероприятия пройдут в течение трех дней
Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»
Такое решение руководство сети приняло после введения сервисного сбора в 10 %
Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника
Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
В кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы Андрея Кончаловского
Кинопоказы пройдут с 19 по 21 августа
На портале «Активный гражданин» выберут мероприятия для кинотеатров
Участники будут выбирать мероприятия для тех кинотеатров, которые они сами посещают
В Москве началась реконструкция 39 старых кинотеатров
Строительные работы начались в кинотеатрах «Ангара», «Киргизия», «Орбита», «София», «Будапешт» и «Мечта»
Кинотеатр «35 мм» не будет выезжать из здания в центре Москвы
Ранее его директор неоднократно жаловалась, что кинотеатр «выживают» из здания
В Москве заработают передвижные летние кинотеатры
Показывать в кинотеатрах будут советские фильмы об архитекторах и инженерах
Власти согласовали реконструкцию еще трех столичных кинотеатров
Все они превратятся в многофункциональные общественные центры
Москвичи могут выбрать дизайн заборов вокруг ремонтируемых кинотеатров
Голосование стартовало 15 июня и пройдет в два этапа
В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы о современной Москве
Они участвуют в конкурсе на звание лучшей картины о столице
В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel
В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel
В Москве утвердили проекты реконструкции еще семи кинотеатров
В оформлении всех зданий используют общие элементы
Московские власти утвердили проект реконструкции кинотеатра «Баку»
Ремонт здания кинотеатра пройдет по программе компании ADG Group
Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов
Прокатчиков обязали включать специальные субтитры и обустраивать пандусы
В московских кинотеатрах 8 Марта бесплатно покажут фильмы
Фильмы будут посвящены женщинам и любви