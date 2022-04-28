Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владельцы кинотеатров попросили освободить их от ответственности за прокат фильмов без удостоверений

Владельцы кинотеатров попросили освободить их от ответственности за прокат фильмов без удостоверений

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

Сборы кинотеатров «Каро» упали на 30 % за полгода

Половина кинозалов в России может закрыться к июлю
28 апреля 2022

Половина кинозалов в России может закрыться к июлю

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам
Предложение дня
4 апреля 2022

Разрешить кинотеатрам не платить за музыку к фильмам

27 марта 2021

Московские кинотеатры попросили Собянина отменить требование заполнять залы только наполовину

6 октября 2020

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России снова упала посещаемость кинотеатров

29 сентября 2020

Московским кинотеатрам рекомендовали проверять маски на зрителях каждые 10 минут

5 августа 2020

Из-за карантина посещаемость кинотеатров упала в пять раз по сравнению с прошлым годом

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года

Сам фестиваль пройдет с 21 июля по 2 августа

Beat Film Festival объявил первые фильмы программы этого года

К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»

В оригинале и с русскими субтитрами

К 100-летию Феллини в российских кинотеатрах покажут «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной»

«Мстить мы будем только фашистам»: Владимир Мединский — о кинопрокате на майских праздниках

Только отечественное кино, только хардкор

«Мстить мы будем только фашистам»: Владимир Мединский — о кинопрокате на майских праздниках

Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября

Письмо направили прокатчикам и киносетям

Минкультуры попросило сократить показы иностранных фильмов 4 ноября

Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)

Компания улучшит продукт

Rambler Group приостановила продажу абонемента в «Синема парк», «Формулу кино» и Okko (обновлено)

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Подобные точки появятся также в «Формуле кино» и «Синема парке»

При кинотеатрах «Каро» откроются магазины комиксов и товаров по мотивам кинофраншиз

Маркировать легальные онлайн-кинотеатры в поисковиках (обновлено)

И обязать отчитываться о каждом показе

Маркировать легальные онлайн-кинотеатры в поисковиках (обновлено)

Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах

Попасть на показы смогут подписчики «Амедиатеки»

Финал второго сезона «Большой маленькой лжи» покажут в кинотеатрах

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше

В здании появятся пять кинозалов, магазины и рестораны

Кинотеатр «Керчь» в Бирюлеве превратят в районный центр с террасой на крыше

Кинотеатр «Первомайский» превратят в районный центр

Властисогласовали проект реконструкции

Кинотеатр «Первомайский» превратят в районный центр

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)

Крупные киносети впервые устроили протест против действий Минкультуры

Российский мультфильм «Гурвинек» провалился в прокате. Его бойкотировали кинотеатры (обновлено)

Сеть «Люксор» лишилась большей части своих кинотеатров

За год 3 площадки закрылись, а 13 стали работать под другими брендами

Сеть «Люксор» лишилась большей части своих кинотеатров

В марте в Москве откроются первые кинотеатры новой сети CGV

Первый будет в Саларьево, а второй построят вместо кинотеатра «Ангара» на Варшавском шоссе

В марте в Москве откроются первые кинотеатры новой сети CGV

Cеть «Кинолюкс» признали банкротом

Иск о банкротстве «Люксора», в который входит компания, ранее подал МТС-банк

Cеть «Кинолюкс» признали банкротом

Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр

Проект реставрации уже согласовали в Мосгорнаследии

Кинотеатр «Форум» на Садовой-Сухаревской отреставрируют под выставочный центр

Каким будет похожий на айсберг кинотеатр «Полярный» после реконструкции

Здание перестроят в многофункциональный досуговый центр

Каким будет похожий на айсберг кинотеатр «Полярный» после реконструкции

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

Также киносеть представила адаптированные сеансы для зрителей с расстройствами аутистического спектра

«Каро» запустила скидки для посетителей с детьми

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы

На террасах планируют проводить ярмарки, мастер-классы и спортивные занятия

На крышах 25 советских кинотеатров в Москве появятся летние террасы

В Москве откроются 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом

В них покажут классические картины «Союзмультфильма», а также новые ленты, такие как «Елки» и «Притяжение»

В Москве откроются 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом

Проект реконструкции советских кинотеатров в Москве потерял двух топ-менеджеров

Бывший гендиректор киносети «Каро» Игорь Ильчук уволился, а Александр Кабанов находится в СИЗО

Проект реконструкции советских кинотеатров в Москве потерял двух топ-менеджеров

«Гараж» объявил дату открытия и программу летнего кинотеатра

Кинопоказы начнутся 4 мая

«Гараж» объявил дату открытия и программу летнего кинотеатра

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино

Новый сайт стал бело-синим

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

Об этом заявили сети кинотеатров «Каро», «Синема парк» и «Формула кино»

Перед киносеансами начнут показывать ролики о пожарной безопасности

«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность

Проверка пройдет в связи с пожаром в Кемерове

«Синема-парк» и «Формула кино» проверят кинотеатры на пожарную безопасность

«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения
«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения В Москве тифлокомментируют Хлебникова и Балагова
«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения

«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения
В Москве тифлокомментируют Хлебникова и Балагова

Строить больше кинотеатров

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет индустрии кино

Строить больше кинотеатров

Стала известна дата проведения «Ночи кино» в 2018 году

Традиционно акция проходит в августе

Стала известна дата проведения «Ночи кино» в 2018 году

На месте кинотеатра «Варшава» откроется гастрономический центр

Пространство дополнят фермерский рынок, фуд-холл и гурмэ-киоски

На месте кинотеатра «Варшава» откроется гастрономический центр

«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино

Кинокомпания выдвинула требования после того, как «Рамблер/Касса» установила наценку в 10 %

«Централ Партнершип» потребовала долю от наценки за онлайн-продажу билетов в кино

Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге

В кинотеатре инцидент объяснили тем, что подростки не собирались что-либо заказывать

Ребенка с инвалидностью выгнали из кафе кинотеатра в Петербурге

В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова

Мероприятия пройдут в течение трех дней

В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова

Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые площадки реновации, курс о семейной жизни для школьников и нападение на ведущую «Эха Москвы»

Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»

Такое решение руководство сети приняло после введения сервисного сбора в 10 %

Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер/Кассу»

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры «Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы
Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры

Как девелоперы собираются превратить советские кинотеатры в районные центры
«Cofix», кино и локальный фастфуд: Что появится на месте 39 старых муниципальных кинотеатров Москвы

В кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы Андрея Кончаловского

Кинопоказы пройдут с 19 по 21 августа

В кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут фильмы Андрея Кончаловского

На портале «Активный гражданин» выберут мероприятия для кинотеатров

Участники будут выбирать мероприятия для тех кинотеатров, которые они сами посещают

На портале «Активный гражданин» выберут мероприятия для кинотеатров

В Москве началась реконструкция 39 старых кинотеатров

Строительные работы начались в кинотеатрах «Ангара», «Киргизия», «Орбита», «София», «Будапешт» и «Мечта»

В Москве началась реконструкция 39 старых кинотеатров

Кинотеатр «35 мм» не будет выезжать из здания в центре Москвы

Ранее его директор неоднократно жаловалась, что кинотеатр «выживают» из здания

Кинотеатр «35 мм» не будет выезжать из здания в центре Москвы

В Москве заработают передвижные летние кинотеатры

Показывать в кинотеатрах будут советские фильмы об архитекторах и инженерах

В Москве заработают передвижные летние кинотеатры

Власти согласовали реконструкцию еще трех столичных кинотеатров

Все они превратятся в многофункциональные общественные центры

Власти согласовали реконструкцию еще трех столичных кинотеатров

Москвичи могут выбрать дизайн заборов вокруг ремонтируемых кинотеатров

Голосование стартовало 15 июня и пройдет в два этапа

Москвичи могут выбрать дизайн заборов вокруг ремонтируемых кинотеатров

В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы о современной Москве

Они участвуют в конкурсе на звание лучшей картины о столице

В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы о современной Москве

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel

В рамках фестиваля можно будет снова увидеть пять фильмов Marvel

В сети кинотеатров «Каро» пройдет марафон фильмов Marvel

В Москве утвердили проекты реконструкции еще семи кинотеатров

В оформлении всех зданий используют общие элементы

В Москве утвердили проекты реконструкции еще семи кинотеатров

Московские власти утвердили проект реконструкции кинотеатра «Баку»

Ремонт здания кинотеатра пройдет по программе компании ADG Group

Московские власти утвердили проект реконструкции кинотеатра «Баку»

Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов

Прокатчиков обязали включать специальные субтитры и обустраивать пандусы

Путин приказал сделать кинотеатры удобными для инвалидов

В московских кинотеатрах 8 Марта бесплатно покажут фильмы

Фильмы будут посвящены женщинам и любви

В московских кинотеатрах 8 Марта бесплатно покажут фильмы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ