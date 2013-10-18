Художницы Ганна Зубкова и Екатерина Васильева о том, как они несли трубу по Москве

Ссора на заправке, коврик на Тульской и меняющийся вес трубы — The Village узнал, зачем и как две девушки прошествовали с металлической балкой через всю Москву