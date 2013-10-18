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Демонолог Михаил Майзульс — о запахе серы над Москвой Соавтор книг «Анатомия ада» и «Демоны и грешники в древнерусской иконографии», историк-медиевист Михаил Майзульс — о запахе серы как о примете последних времён

Демонолог Михаил Майзульс — о запахе серы над Москвой
Соавтор книг «Анатомия ада» и «Демоны и грешники в древнерусской иконографии», историк-медиевист Михаил Майзульс — о запахе серы как о примете последних времён

Зоозащитница — о том, как накажут убийц белки в петербургском парке Трое студентов убили в ЦПКиО белку: прикормили, а потом расстреляли из пневматического пистолета. The Village спросил у зоозащитницы Динары Агеевой, ждёт ли их наказание

Зоозащитница — о том, как накажут убийц белки в петербургском парке
Трое студентов убили в ЦПКиО белку: прикормили, а потом расстреляли из пневматического пистолета. The Village спросил у зоозащитницы Динары Агеевой, ждёт ли их наказание

Авторы портретов Цоя и Эйнштейна — об идее легализовать граффити в Петербурге Смольный хочет частично легализовать граффити. The Village узнал у художников HoodGraff, которые недавно нарисовали в центре портреты Цоя и Эйнштейна, надо ли согласовывать стрит-арт с чиновниками

Авторы портретов Цоя и Эйнштейна — об идее легализовать граффити в Петербурге
Смольный хочет частично легализовать граффити. The Village узнал у художников HoodGraff, которые недавно нарисовали в центре портреты Цоя и Эйнштейна, надо ли согласовывать стрит-арт с чиновниками

Художницы Ганна Зубкова и Екатерина Васильева о том, как они несли трубу по Москве Ссора на заправке, коврик на Тульской и меняющийся вес трубы — The Village узнал, зачем и как две девушки прошествовали с металлической балкой через всю Москву

Художницы Ганна Зубкова и Екатерина Васильева о том, как они несли трубу по Москве
Ссора на заправке, коврик на Тульской и меняющийся вес трубы — The Village узнал, зачем и как две девушки прошествовали с металлической балкой через всю Москву

Сотрудник завода «Метровагонмаш», слесарь и машинисты метро о причинах аварии The Village поговорил с двумя машинистами, бывшим слесарем и председателем профсоюза «Защита» на заводе «Метровагонмаш» о причинах случившегося в московском метро

Сотрудник завода «Метровагонмаш», слесарь и машинисты метро о причинах аварии
The Village поговорил с двумя машинистами, бывшим слесарем и председателем профсоюза «Защита» на заводе «Метровагонмаш» о причинах случившегося в московском метро

Эксперт по мобильным технологиям о новом виде мошенничества с iPhone и iPad Алекс Пацай — о том, что делать, если ваш iPhone взломали, и как обезопасить себя от посягательств кибермошенников

Эксперт по мобильным технологиям о новом виде мошенничества с iPhone и iPad
Алекс Пацай — о том, что делать, если ваш iPhone взломали, и как обезопасить себя от посягательств кибермошенников

Администрация аэропорта Пулково — о губках на ленте выдачи багажа Администрация аэропорта Пулково решила проблему с ударами чемоданов о ленту выдачи багажа специфическим образом — с помощью губок. The Village обратился к пресс-службе компании за разъяснениями

Администрация аэропорта Пулково — о губках на ленте выдачи багажа
Администрация аэропорта Пулково решила проблему с ударами чемоданов о ленту выдачи багажа специфическим образом — с помощью губок. The Village обратился к пресс-службе компании за разъяснениями

ФК «Зенит» — о службе стюардов на стадионе «Петровский» Замдиректора по безопасности ФК «Зенит» — о том, кто такие стюарды на стадионах и почему им не всегда удаётся унять буйных фанатов

ФК «Зенит» — о службе стюардов на стадионе «Петровский»
Замдиректора по безопасности ФК «Зенит» — о том, кто такие стюарды на стадионах и почему им не всегда удаётся унять буйных фанатов

Совладелец бара Terminal — о закрытии проекта и планах на будущее Совладелец культового бара Terminal на Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал The Village о скором закрытии и планах на будущее

Совладелец бара Terminal — о закрытии проекта и планах на будущее
Совладелец культового бара Terminal на Рубинштейна Павел Штейнлухт рассказал The Village о скором закрытии и планах на будущее

Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать

Российский студенческий союз — об отчислении из-за высказываний в соцсетях
Николай Артёменко рассказал, законно ли отчислять студентов Университета профсоюзов за высказывания в соцсетях и зачем ректору Александру Запесоцкому понадобилось это делать

Кураторы «Четверти» и «КИМа6» — о новом совместном проекте Роман Красильников и Александр Славин рассказали, что они сделают со зданием бывшего завода «Сигнал» на КИМа, 6

Кураторы «Четверти» и «КИМа6» — о новом совместном проекте
Роман Красильников и Александр Славин рассказали, что они сделают со зданием бывшего завода «Сигнал» на КИМа, 6

Куратор «Манифеста 10» — о бойкоте биеннале в Петербурге Куратор «Манифесты 10» Каспер Кёниг рассказал прессе, как он относится к требованиям бойкотировать биеннале

Куратор «Манифеста 10» — о бойкоте биеннале в Петербурге
Куратор «Манифесты 10» Каспер Кёниг рассказал прессе, как он относится к требованиям бойкотировать биеннале

Комментарий: Василий Уткин о продаже пива на стадионах и о других стимуляторах Спортивный журналист Василий Уткин — об инициативе Росалкогольрегулирования вернуть продажу пива на стадионах, о парадоксальных правах болельщиков и футбольном легалайзе.

Комментарий: Василий Уткин о продаже пива на стадионах и о других стимуляторах
Спортивный журналист Василий Уткин — об инициативе Росалкогольрегулирования вернуть продажу пива на стадионах, о парадоксальных правах болельщиков и футбольном легалайзе.

Финансовый аналитик о рекордном курсе евро Ведущий аналитик управления исследований и аналитики «Промсвязьбанка» Алексей Егоров — о том, почему дорожает евро, будет ли после Олимпиады кризис и в какой валюте лучше хранить сбережения.

Финансовый аналитик о рекордном курсе евро
Ведущий аналитик управления исследований и аналитики «Промсвязьбанка» Алексей Егоров — о том, почему дорожает евро, будет ли после Олимпиады кризис и в какой валюте лучше хранить сбережения.

Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер
Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем

Комментарий: Антивирусный эксперт о взломе городских систем
Антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин рассказал The Village, как хакеры могут остановить лифты в офисах, запустить порноролик на рекламном щите или блокировать работу видеокамер

Комментарий: Участницы Дня ресторанов о вечере в полиции The Village поговорил с участницами московского Ресторанного дня, которых 16 ноября задержала полиция, и узнал, в чём их обвинили.

Комментарий: Участницы Дня ресторанов о вечере в полиции
The Village поговорил с участницами московского Ресторанного дня, которых 16 ноября задержала полиция, и узнал, в чём их обвинили.

Комментарий дня: Тимофей Антонов — об объединении факультетов СПбГУ С января 2014 СПбГУ объединяет факультеты. The Village поговорил с доцентом философского о том, почему не следует умножать сущности без необходимости.

Комментарий дня: Тимофей Антонов — об объединении факультетов СПбГУ
С января 2014 СПбГУ объединяет факультеты. The Village поговорил с доцентом философского о том, почему не следует умножать сущности без необходимости.

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши» Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик рассказал о трёх новых изданиях, которые появились на месте закрытой «Афиши Daily», а также о том, как поддерживать читательский интерес.

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши»
Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик рассказал о трёх новых изданиях, которые появились на месте закрытой «Афиши Daily», а также о том, как поддерживать читательский интерес.

Капитальный ремонт домов будут оплачивать жильцы

Губернатор подписал закон, по которому в будущем году горожане будут сами оплачивать капитальный ремонт своих домов.

Капитальный ремонт домов будут оплачивать жильцы
Губернатор подписал закон, по которому в будущем году горожане будут сами оплачивать капитальный ремонт своих домов.