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2021-03-11T16:05:47.000+03:00
11 марта 2021
В Коммунарке построят образовательный центр с парком
2020-12-28T16:27:39.000+03:00
28 декабря 2020
S7 открыла зону отдыха в Коммунарке для врачей
2020-11-18T18:41:55.000+03:00
18 ноября 2020
В больнице в Коммунарке произошел взрыв
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