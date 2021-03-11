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В Коммунарке построят образовательный центр с парком
11 марта 2021

В Коммунарке построят образовательный центр с парком

S7 открыла зону отдыха в Коммунарке для врачей
28 декабря 2020

S7 открыла зону отдыха в Коммунарке для врачей

18 ноября 2020

В больнице в Коммунарке произошел взрыв