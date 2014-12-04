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«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»
«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке» Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России
«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»

«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке»
Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России

«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом
«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом Целование креста в храме и страховка от заражения
«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом

«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом
Целование креста в храме и страховка от заражения

Путин посетил больницу в Коммунарке. Теперь в соцсетях шутят над его костюмом

Новый выходной костюм президента

Путин посетил больницу в Коммунарке. Теперь в соцсетях шутят над его костюмом
Новый выходной костюм президента

Что такое Новая Москва, кому она нужна и где это находится?
Что такое Новая Москва, кому она нужна и где это находится? The Village разбирается, что происходит на новых территориях, присоединённых к Москве: кто там живёт, что там производят и зачем это все было нужно городу
Что такое Новая Москва, кому она нужна и где это находится?

Что такое Новая Москва, кому она нужна и где это находится?
The Village разбирается, что происходит на новых территориях, присоединённых к Москве: кто там живёт, что там производят и зачем это все было нужно городу