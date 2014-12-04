«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке» Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России
«Как я лечился от коронавируса в Коммунарке» Опыт одного из первых вылечившихся пациентов в России
«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом Целование креста в храме и страховка от заражения
«Наш Ухань»: Как живет Коммунарка, куда везут пациентов с коронавирусом Целование креста в храме и страховка от заражения
Путин посетил больницу в Коммунарке. Теперь в соцсетях шутят над его костюмом
Новый выходной костюм президента
Путин посетил больницу в Коммунарке. Теперь в соцсетях шутят над его костюмом Новый выходной костюм президента
Что такое Новая Москва, кому она нужна и где это находится? The Village разбирается, что происходит на новых территориях, присоединённых к Москве: кто там живёт, что там производят и зачем это все было нужно городу