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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке
4 октября 2021

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке

На карусели «Заря» состоятся книжная ярмарка и концерты
6 сентября 2021

На карусели «Заря» состоятся книжная ярмарка и концерты

Самые интересные события этой недели
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Самые интересные события этой недели

Самые интересные события этой недели
Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки

День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне» И другие важные события выходных
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»

День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»
И другие важные события выходных

Новый Гребенщиков, вечер в Mutabor и книга Малобродского: Чем заняться в эти выходные
Новый Гребенщиков, вечер в Mutabor и книга Малобродского: Чем заняться в эти выходные А также несколько офлайн-событий: не забывайте использовать маски и санитайзеры, если решитесь на них пойти
Новый Гребенщиков, вечер в Mutabor и книга Малобродского: Чем заняться в эти выходные

Новый Гребенщиков, вечер в Mutabor и книга Малобродского: Чем заняться в эти выходные
А также несколько офлайн-событий: не забывайте использовать маски и санитайзеры, если решитесь на них пойти

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров

Артисты должны пройти тест на коронавирус

На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров

Концерт Бьорк в Москве отложили на год (обновлено)

Билеты останутся действительными

Концерт Бьорк в Москве отложили на год (обновлено)

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)

Площадку создали для поддержки артистов во время карантина

«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

Группа запустила челлендж в TikTok

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»

Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова

Гости услышат новое совместное произведение артистов

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Вернем семейным ценностям настоящее значение

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

В сентябре в Россию приедет Стинг

Караульте билеты 19 февраля

В сентябре в Россию приедет Стинг

Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)

Вместо него пока проведут квартирник

Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

В Москве выступит Джейн Биркин

Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки

В Москве выступит Джейн Биркин

«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки

К столетию изобретения первого инструмента электронной музыки

«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки

Осенью в Россию впервые приедет Bon Iver

Предпродажа билетов стартует 23 января

Осенью в Россию впервые приедет Bon Iver

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»

Рокеры обещают предстать почти нагишом

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots

Предпродажа билетов откроется на днях

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots

Woodkid приедет в Россию с новым альбомом

Концерты пройдут в Москве и Петербурге в мае

Woodkid приедет в Россию с новым альбомом

В МАММ пройдет электроакустический концерт в лифте

Влезут все

В МАММ пройдет электроакустический концерт в лифте

В Россию вернется alt-J. Группа выступит в Москве в июле

Концерт пройдет в Adrenaline Stadium

В Россию вернется alt-J. Группа выступит в Москве в июле

В Москве впервые выступит исландская группа Of Monsters and Men

Музыканты представят свой третий альбом

В Москве впервые выступит исландская группа Of Monsters and Men

В гардеробе Adrenaline Stadium произошла давка. Посетителей выгнали на улицу без верхней одежды

Охранники предложили забрать вещи в понедельник

В гардеробе Adrenaline Stadium произошла давка. Посетителей выгнали на улицу без верхней одежды

В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке

Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря

В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке

Лимитированный мерч A$AP Rocky

Его сделали специально для летнего концерта в Москве, который так и не состоялся

Лимитированный мерч A$AP Rocky

В Mutabor пройдет концерт-перформанс «Аркаим»

В нем примут участие певица Майя Балашова и композитор Николай Попов

В Mutabor пройдет концерт-перформанс «Аркаим»

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы

В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора

В Москве и Петербурге пройдут спецпоказы фильма-концерта «Гражданской обороны»

Картину можно будет посмотреть в ноябре

В Москве и Петербурге пройдут спецпоказы фильма-концерта «Гражданской обороны»

Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом

Сопровождать весь праздник будет восьмичасовой эфир радио

Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом

Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)

Мероприятие пройдет 31 августа — на этот день власти не согласовали ни один митинг оппозиции

Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)

Как прошел солд-аут концерт Билли Айлиш в Москве

17-летняя певица впервые выступила в столице

Как прошел солд-аут концерт Билли Айлиш в Москве

«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького

На праздник 5 сентября приглашены только студенты и выпускники

«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького

Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году

Об этой дате писала «Парламентская газета»

Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году

На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming

Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов

На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

Собранные деньги пойдут на помощь девушкам

На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)

Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях

По данным мэрии, во второй день «Шашлык Live» в парке Горького посетили 305 тысяч человек

Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях

Французские электронщики dOP дадут бесплатный концерт в «Депо»

Вечеринка пройдет 25 июля

Французские электронщики dOP дадут бесплатный концерт в «Депо»

Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию

Билеты на мероприятие стоили от 3 500 рублей

Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию

Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади

Ближайшие улицы на время перекроют

Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади

На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS

Мероприятие станет частью серии вечеринок Selector Live

На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»

Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки

В июле в Москве выступит рэпер Tyga

Концерт пройдет на Arena by Soho Family

В июле в Москве выступит рэпер Tyga

Midsummer Night’s Dream объявил лайнап. Музыканты выступят на плавучих танцполах

Хедлайнеры вечеринки — Acid Pauli и Ли Берридж

Midsummer Night’s Dream объявил лайнап. Музыканты выступят на плавучих танцполах

На школьном выпускном в парке Горького выступят Егор Крид и Ольга Бузова

Всего в мероприятии примут участие 40 музыкантов

На школьном выпускном в парке Горького выступят Егор Крид и Ольга Бузова

На EncoreFest выступит рэпер BlocBoy JB

Фестиваль пройдет в культурном центре «ЗИЛ»

На EncoreFest выступит рэпер BlocBoy JB

В «Депо» бесплатно выступят «Лауд» и Mujuice

Концерт пройдет в преддверии фестиваля Alfa Future People

В «Депо» бесплатно выступят «Лауд» и Mujuice

В Россию впервые приедет Билли Айлиш. Из-за ажиотажа концерты пришлось перенести на новые площадки

Выступления певицы пройдут в Москве и Петербурге

В Россию впервые приедет Билли Айлиш. Из-за ажиотажа концерты пришлось перенести на новые площадки

На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin

В течение лета на обновленной сцене состоится более 50 выступлений

На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin

На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова

Исполнительницы войдут в дневную программу фестиваля

На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова

На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС

Концерт пройдет в купольном театре «Атма360»

На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС

На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис

Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra

На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис

На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский

Мероприятие пройдет в августе

На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский

В сентябре в Москве пройдет пятый Moscow Music Week

На фестивале выступят более 120 исполнителей

В сентябре в Москве пройдет пятый Moscow Music Week

Кедр Ливанский выступит в «Плутоне»

Концерт пройдет 2 июня

Кедр Ливанский выступит в «Плутоне»

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