Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне» И другие важные события выходных
Новый Гребенщиков, вечер в Mutabor и книга Малобродского: Чем заняться в эти выходные А также несколько офлайн-событий: не забывайте использовать маски и санитайзеры, если решитесь на них пойти
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров
Артисты должны пройти тест на коронавирус
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)
Площадку создали для поддержки артистов во время карантина
Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)
Группа запустила челлендж в TikTok
В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»
Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала
В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова
Гости услышат новое совместное произведение артистов
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)
Вместо него пока проведут квартирник
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
В Москве выступит Джейн Биркин
Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки
«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки
К столетию изобретения первого инструмента электронной музыки
В Москве впервые выступит исландская группа Of Monsters and Men
Музыканты представят свой третий альбом
В гардеробе Adrenaline Stadium произошла давка. Посетителей выгнали на улицу без верхней одежды
Охранники предложили забрать вещи в понедельник
В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке
Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря
Лимитированный мерч A$AP Rocky
Его сделали специально для летнего концерта в Москве, который так и не состоялся
В Mutabor пройдет концерт-перформанс «Аркаим»
В нем примут участие певица Майя Балашова и композитор Николай Попов
В Москве пройдет концерт «Пасош». Перед ним группа организует раздельный сбор мусора
Все желающие смогут сдать на переработку отсортированные отходы
В Москве и Петербурге пройдут спецпоказы фильма-концерта «Гражданской обороны»
Картину можно будет посмотреть в ноябре
Культурный центр «ЗИЛ» откроет новый сезон мастер-классами и концертом
Сопровождать весь праздник будет восьмичасовой эфир радио
Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)
Мероприятие пройдет 31 августа — на этот день власти не согласовали ни один митинг оппозиции
«Вышка» отметит день рождения лекциями и концертом Тимы Белорусских в парке Горького
На праздник 5 сентября приглашены только студенты и выпускники
Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году
Об этой дате писала «Парламентская газета»
На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming
Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов
На концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит Pussy Riot (обновлено)
Собранные деньги пойдут на помощь девушкам
Фестиваль шашлыка cтал одним из «самых многочисленных в мире». Что об этом говорят в соцсетях
По данным мэрии, во второй день «Шашлык Live» в парке Горького посетили 305 тысяч человек
Гости вечеринки на воде Midsummer Night’s Dream пожаловались на организацию
Билеты на мероприятие стоили от 3 500 рублей
Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади
Ближайшие улицы на время перекроют
На «Стрелке» выступят резиденты британской радиостанции NTS
Мероприятие станет частью серии вечеринок Selector Live
Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки
Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»
Midsummer Night’s Dream объявил лайнап. Музыканты выступят на плавучих танцполах
Хедлайнеры вечеринки — Acid Pauli и Ли Берридж
На школьном выпускном в парке Горького выступят Егор Крид и Ольга Бузова
Всего в мероприятии примут участие 40 музыкантов
В «Депо» бесплатно выступят «Лауд» и Mujuice
Концерт пройдет в преддверии фестиваля Alfa Future People
В Россию впервые приедет Билли Айлиш. Из-за ажиотажа концерты пришлось перенести на новые площадки
Выступления певицы пройдут в Москве и Петербурге
На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin
В течение лета на обновленной сцене состоится более 50 выступлений
На Bosco Fresh Fest выступят Монеточка и Лиза Громова
Исполнительницы войдут в дневную программу фестиваля
На дне рождения Guru Groove Foundation выступят Manizha и Антоха МС
Концерт пройдет в купольном театре «Атма360»
На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис
Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra
На фестивале Fields в Mutabor выступят Carla Dal Forno и Кедр Ливанский
Мероприятие пройдет в августе
В сентябре в Москве пройдет пятый Moscow Music Week
На фестивале выступят более 120 исполнителей