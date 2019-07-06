Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт на Театральной площади Ближайшие улицы на время перекроют
Оркестр, солисты и хор Большого театра 7 июля проведут бесплатный концерт на Театральной площади.
Вход на мероприятие, которое начнется в 15:00, будет свободным, при этом количество мест ограничено, поэтому организаторы посоветовали занимать их заранее. В программу войдут номера из опер «Кармен», «Набукко», «Турандот», «Богема» и «Иоланта», а также из балета «Щелкунчик». Выступление состоится в рамках международного фестиваля «Опера без границ».
Из-за мероприятия для автомобилей перекроют Петровку от Дмитровского переулка до Театрального проезда.
В прошлом году концерт посетили 8 тысяч человек.
Источники: ТАСС, «Московский транспорт»
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