Оркестр, солисты и хор Большого театра 7 июля проведут бесплатный концерт на Театральной площади.

Вход на мероприятие, которое начнется в 15:00, будет свободным, при этом количество мест ограничено, поэтому организаторы посоветовали занимать их заранее. В программу войдут номера из опер «Кармен», «Набукко», «Турандот», «Богема» и «Иоланта», а также из балета «Щелкунчик». Выступление состоится в рамках международного фестиваля «Опера без границ».

Из-за мероприятия для автомобилей перекроют Петровку от Дмитровского переулка до Театрального проезда.