На ВДНХ после реставрации откроется Зеленый театр. На первом концерте сыграют Therr Maitz и Sirotkin В течение лета на обновленной сцене состоится более 50 выступлений
На ВДНХ 14 июня откроется Зеленый театр после трехлетней реставрации. В течение всего лета на его сцене состоится более 50 концертов.
Первое мероприятие будет бесплатным. На нем выступят Therr Maitz, Two Siberians, «Моя Мишель» и Sirotkin. Начало — в 20:00, попасть можно по предварительной регистрации.
Всего обновленный зрительный зал вместит около 3 тысяч человек. Там заменили систему рассадки — теперь при покупке билета зритель может выбрать конкретный ряд и место. Раньше пространство делилось на секторы. По окончании сезона театр продолжат реставрировать.
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