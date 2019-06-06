На ВДНХ 14 июня откроется Зеленый театр после трехлетней реставрации. В течение всего лета на его сцене состоится более 50 концертов.

Первое мероприятие будет бесплатным. На нем выступят Therr Maitz, Two Siberians, «Моя Мишель» и Sirotkin. Начало — в 20:00, попасть можно по предварительной регистрации.

Всего обновленный зрительный зал вместит около 3 тысяч человек. Там заменили систему рассадки — теперь при покупке билета зритель может выбрать конкретный ряд и место. Раньше пространство делилось на секторы. По окончании сезона театр продолжат реставрировать.