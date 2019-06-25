Новости25 июня 2019
Женский футбольный турнир в парке Горького откроется концертом Монеточки Мероприятие пройдет в рамках летней программы Nike «Играй как богиня»
В рамках программы Nike «Играй как богиня» в парке Горького пройдет женский футбольный турнир.
Соревнования стартуют 27 июня. В этот день после торжественной церемонии открытия состоится выставочный матч между женскими командами, а затем — концерт Монеточки под открытым небом.
Начнется мероприятие в 19:30, вход бесплатный, по регистрации.
Когда
27 июня
Где
парк Горького
Стоимость
бесплатный, по регистрации
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