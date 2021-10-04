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В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке
4 октября 2021

В Театре имени Маяковского состоится концерт-перформанс про феномен тишины в музыке

На карусели «Заря» состоятся книжная ярмарка и концерты
6 сентября 2021

На карусели «Заря» состоятся книжная ярмарка и концерты