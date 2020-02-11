Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне» И другие важные события выходных
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы
На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров
Артисты должны пройти тест на коронавирус
На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров Артисты должны пройти тест на коронавирус
Концерт Бьорк в Москве отложили на год (обновлено) Билеты останутся действительными
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей В Zoom организуют танцпол, курилку и бар
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)
Площадку создали для поддержки артистов во время карантина
«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено) Площадку создали для поддержки артистов во время карантина
Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)
Группа запустила челлендж в TikTok
Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено) Группа запустила челлендж в TikTok
В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»
Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала
В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела» Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала
В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова
Гости услышат новое совместное произведение артистов
В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова Гости услышат новое совместное произведение артистов
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение
В сентябре в Россию приедет Стинг Караульте билеты 19 февраля
Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)
Вместо него пока проведут квартирник
Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено) Вместо него пока проведут квартирник
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова Читки, открытый микрофон и диджей-сеты
В Москве выступит Джейн Биркин
Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки
В Москве выступит Джейн Биркин Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки
«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки
К столетию изобретения первого инструмента электронной музыки