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Самые интересные события этой недели
Самые интересные события этой недели Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки
Самые интересные события этой недели

Самые интересные события этой недели
Премьеры в кино, музейный бранч и лучшие вечеринки

День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне» И другие важные события выходных
День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»

День рождения Powerhouse, «Артдокфест», распродажа в «Окне»
И другие важные события выходных

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских

Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников. В лайн-апе — Баста, Zivert и Тима Белорусских
Выпускники смогут лично пообщаться со звездами и побороться за другие призы

На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров

Артисты должны пройти тест на коронавирус

На Красной площади проведут концерт в честь Дня России. Но пустят туда только волонтеров
Артисты должны пройти тест на коронавирус

Концерт Бьорк в Москве отложили на год (обновлено)

Билеты останутся действительными

Концерт Бьорк в Москве отложили на год (обновлено)
Билеты останутся действительными

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей

В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Техно слезы»: «Дом культур» устроит онлайн-вечеринку с Cream Soda, воркшопами и доставкой коктейлей
В Zoom организуют танцпол, курилку и бар

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)

Площадку создали для поддержки артистов во время карантина

«Хадн дадн», «Аигел» и RSAC проведут онлайн-концерты на платформе Stay (обновлено)
Площадку создали для поддержки артистов во время карантина

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)

Группа запустила челлендж в TikTok

Little Big показали клип на песню для «Евровидения» (обновлено)
Группа запустила челлендж в TikTok

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»

Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала

В Москву с концертом приедут авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела»
Гости погрузятся в атмосферу полюбившегося сериала

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова

Гости услышат новое совместное произведение артистов

В Новой Третьяковке пройдет концерт Moa Pillar и Владимира Мартынова
Гости услышат новое совместное произведение артистов

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России

Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России
Номинант на премию «Грэмми» за неоклассическую музыку

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»

Вернем семейным ценностям настоящее значение

Центр «Насилию.нет» организует вечеринку «За наши и ваши семейные ценности»
Вернем семейным ценностям настоящее значение

В сентябре в Россию приедет Стинг

Караульте билеты 19 февраля

В сентябре в Россию приедет Стинг
Караульте билеты 19 февраля

Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)

Вместо него пока проведут квартирник

Благотворительный концерт в память о Децле отменили (обновлено)
Вместо него пока проведут квартирник

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова

Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

В «Делай культуру» пройдет мероприятие в поддержку Азата Мифтахова
Читки, открытый микрофон и диджей-сеты

В Москве выступит Джейн Биркин

Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки

В Москве выступит Джейн Биркин
Концерт пройдет в апреле в Московском международном Доме музыки

«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки

К столетию изобретения первого инструмента электронной музыки

«Я обещал Ленину!»: В Москве пройдет фестиваль авангардной музыки
К столетию изобретения первого инструмента электронной музыки

Осенью в Россию впервые приедет Bon Iver

Предпродажа билетов стартует 23 января

Осенью в Россию впервые приедет Bon Iver
Предпродажа билетов стартует 23 января

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»

Рокеры обещают предстать почти нагишом

В «Ровеснике» бесплатно сыграет «Пасош»
Рокеры обещают предстать почти нагишом

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