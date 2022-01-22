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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

Предложение дня: Запретить продавать кошек и собак в зоомагазинах

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом
Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

Миша рисовал поверх свастик кошек в Тбилиси. Кошку приняли за символ российской агрессии, а художнику угрожали ножом

На Черемушкинском рынке состоится выставка-пристройство кошек
22 января 2022

На Черемушкинском рынке состоится выставка-пристройство кошек

Выбрать котика по гороскопу
Сервис дня
29 декабря 2021

Выбрать котика по гороскопу

Сколько в Москве бездомных кошек
Цифра дня
26 ноября 2021

Сколько в Москве бездомных кошек

Почему толстым котам нельзя сидеть на диете
Почему толстым котам нельзя сидеть на диете Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес
Почему толстым котам нельзя сидеть на диете

Почему толстым котам нельзя сидеть на диете
Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

«Счастлива благодаря котам»: Я работаю котоняней

Три четверти россиян держат у себя домашних животных
Опрос
30 ноября 2020

Три четверти россиян держат у себя домашних животных

На Artplay пройдет выставка-пристройство животных из приютов
30 августа 2020

На Artplay пройдет выставка-пристройство животных из приютов

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных

Кошек россияне покупают чаще собак

За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных

Лучший и худший сухой корм для кошек

Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

Лучший и худший сухой корм для кошек

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

В поддержку кошек и собак, которые ищут дом

«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться

Отвечают ветеринары

Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

С грузчиков Шереметьева сняли ответственность

На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

Простой способ найти себе новых друзей

Поиск кошек и собак из приютов на сайте IKEA

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Приходите за новым другом

На «Винзаводе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

Фестиваль пройдет 7 декабря

Кошки и собаки ждут новых хозяев на «Трехгорке»

«Цап-царап» — помощь в поиске няни для котика

Животному поменяют лоток и насыпят корма

«Цап-царап» — помощь в поиске няни для котика

Сколько россияне тратят на домашних животных

Чаще всего оплачивают питание и ветеринаров

Сколько россияне тратят на домашних животных

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

На мероприятии распродадут товары для питомцев и соберут деньги на помощь бездомным животным

На Artplay пройдет крупнейший «Догмаркет». Там можно обнять собак

В Бутове пройдет выставка-пристройство бездомных животных «Юна-фест»

Москвичи смогут бесплатно забрать привитых кошек и собак

В Бутове пройдет выставка-пристройство бездомных животных «Юна-фест»

В 18 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара

Также можно получить онлайн-консультацию

В 18 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара

МВД начало проверку после жалоб жителей на массовое отравление кошек

Труппы животных находят на севере Москвы

МВД начало проверку после жалоб жителей на массовое отравление кошек

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

Выгулять своих животных можно убдет в отдельной зоне

В «Сокольниках» пройдет фестиваль домашних животных с йогой и мяу-караоке

В Artplay пройдет выставка кошек и собак из приютов

На «Юна-фесте» также можно будет принять участие в мастер-классах и благотворительном маркете

В Artplay пройдет выставка кошек и собак из приютов

Коллекция для собак и кошек от IKEA

В продажу уже поступили миски для еды, подушки для сна, когтеточки и домики

Коллекция для собак и кошек от IKEA

В клубе любителей кошек рассказали о любимых породах москвичей

Самыми популярными оказались мейн-куны

В клубе любителей кошек рассказали о любимых породах москвичей

Самые популярные породы и клички кошек и собак

Данные предоставил проект Mail.ru «Питомцы»

Самые популярные породы и клички кошек и собак

В Москве началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Ветеринарные пункты расположены во всех округах города

В Москве началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

В центре «Благосфера» расскажут, как запустить проект без ресурсов

Гости узнают, как работают разные части проекта, и смогут задать вопросы команде Teddy Food

В центре «Благосфера» расскажут, как запустить проект без ресурсов

На сайте мэра добавили онлайн-запись собак и кошек к ветеринару

В экстренных случаях специалиста можно вызвать на дом

На сайте мэра добавили онлайн-запись собак и кошек к ветеринару

Москвичи смогут выбрать себе питомцев на фестивале Woof

На фестивале гостей будут ждать 90 собак и 140 кошек

Москвичи смогут выбрать себе питомцев на фестивале Woof

IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак

Кроме того, компания собирается открыть около 100 новых пунктов выдачи заказов

IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак

На «Винзаводе» пройдет выставка кошек и собак из приютов

На «Юна-фесте» можно будет выбрать питомца, а также принять участие в мастер-классах и благотворительном маркете

На «Винзаводе» пройдет выставка кошек и собак из приютов

Сколько семей в России держат домашних животных

Кошек в стране почти в два раза больше, чем собак

Сколько семей в России держат домашних животных

Royal Canin запустил программу бесплатной диспансеризации для кошек и собак

Жители Москвы и Санкт-Петербурга могут отвести питомцев на профессиональный осмотр

Royal Canin запустил программу бесплатной диспансеризации для кошек и собак

На юге Москвы установили карантин по бешенству

Ограничения ввели из-за заболевшего домашнего животного

На юге Москвы установили карантин по бешенству

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Отели для котов, няни для собак и другие предложения

Ради кошек в жилых домах запретят замуровывать подвалы

Такое решение принял Минстрой

Ради кошек в жилых домах запретят замуровывать подвалы

В Москве появится городская ветеринарная система

Здесь будет все необходимое для владельцев кошек и собак

В Москве появится городская ветеринарная система

Как выглядит здоровая еда для животных и стоит ли ее покупать?
Как выглядит здоровая еда для животных и стоит ли ее покупать? Замороженные колбаски для собак и кошек вместо сухого корма
Как выглядит здоровая еда для животных и стоит ли ее покупать?

Как выглядит здоровая еда для животных и стоит ли ее покупать?
Замороженные колбаски для собак и кошек вместо сухого корма

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов

Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов

Старший мяучный сотрудник: Как живут коты в московских музеях
Старший мяучный сотрудник: Как живут коты в московских музеях «У этого кота есть своя линейка сувениров»
Старший мяучный сотрудник: Как живут коты в московских музеях

Старший мяучный сотрудник: Как живут коты в московских музеях
«У этого кота есть своя линейка сувениров»

Российские ветеринары проведут бесплатные осмотры кошек

Акция «Марафон здоровья» стартует в 59 клиниках России

Российские ветеринары проведут бесплатные осмотры кошек

Как путешествовать с животными
Как путешествовать с животными Сколько стоят билеты для собаки и получится ли провезти ее в поезде контрабандой
Как путешествовать с животными

Как путешествовать с животными
Сколько стоят билеты для собаки и получится ли провезти ее в поезде контрабандой

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак

В течение двух дней животные будут ожидать новых хозяев

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль в поддержку бездомных кошек и собак

В «Аптекарском огороде» откроется котокафе

Мобильная версия заведения «Котики и люди» проработает 3 дня

В «Аптекарском огороде» откроется котокафе

В парке «Кузьминки» пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных

На мероприятии можно поиграть с собаками и кошками из приюта, а также выбрать себе питомца

В парке «Кузьминки» пройдет фестиваль в поддержку бездомных животных

Как фальшивые ветклиники калечат животных
Как фальшивые ветклиники калечат животных И почему такие лечебницы «открываются» даже в ресторанах
Как фальшивые ветклиники калечат животных

Как фальшивые ветклиники калечат животных
И почему такие лечебницы «открываются» даже в ресторанах

Сколько стоит похоронить домашнее животное?
Сколько стоит похоронить домашнее животное? The Village рассчитал стоимость законного захоронения домашних любимцев и узнал, что грозит тем, кто хоронит их самостоятельно
Сколько стоит похоронить домашнее животное?

Сколько стоит похоронить домашнее животное?
The Village рассчитал стоимость законного захоронения домашних любимцев и узнал, что грозит тем, кто хоронит их самостоятельно

На «Винзаводе» 19 марта пройдет выставка кошек из приютов

Ее организует центр реабилитации временно бездомных животных «Юна»

На «Винзаводе» 19 марта пройдет выставка кошек из приютов

В Московском зоопарке 4 марта отпразднуют День кошек

В зоопарке пройдут экскурсии, на которых бесплатно покажут всех кошек

В Московском зоопарке 4 марта отпразднуют День кошек

Сколько стоят породистые кошки

Сколько стоят породистые кошкиВо что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой

Сколько стоят породистые кошки

Сколько стоят породистые кошки
Во что обойдется покупка и уход за сервалом, экзотом, сфинксом и русской голубой кошкой

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

Кроме благотворительных акций в программу фестиваля вошел мастер-класс по вырезанию тыкв

В Москве пройдет благотворительный фестиваль в защиту бездомных кошек

В культурном центре «Москвич» пройдёт выставка бездомных животных

На выставке можно будет забрать домой собаку или кошку из московских и подмосковных приютов

В культурном центре «Москвич» пройдёт выставка бездомных животных

Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте

Дело завели по статье «Жестокое обращение с животными»

Полиция возбудила дело о массовой гибели животных в приюте

В Москве запустили сервис для поиска хозяев бездомным животным

На сайте есть как частные объявления, так и объявления от питомников

В Москве запустили сервис для поиска хозяев бездомным животным

Как найти общий язык с животными
Как найти общий язык с животными Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы, фильмы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно
Как найти общий язык с животными

Как найти общий язык с животными
Каждую неделю The Village выбирает одну полезную область знания и предлагает книги, курсы, фильмы и лекции, которые помогут погрузиться в неё самостоятельно

Почётные доноры

Почётные донорыThe Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных

Почётные доноры

Почётные доноры
The Village поговорил с кошками и собаками, которые регулярно сдают кровь для спасения других животных

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