Почему толстым котам нельзя сидеть на диете Как правильно организовать кормление и помочь животному сбросить лишний вес
За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных
Кошек россияне покупают чаще собак
За время карантина россияне стали чаще покупать домашних животных Кошек россияне покупают чаще собак
Лучший и худший сухой корм для кошек
Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
Лучший и худший сухой корм для кошек Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными
В поддержку кошек и собак, которые ищут дом
«Мир, дружба, лапки!»: Коллекция носков с бездомными животными В поддержку кошек и собак, которые ищут дом
Одноглазый кот Ирис и кошка из приюта по имени КошкаЖурналист Светлана Щавелева — о бездомных животных, сложном кошачьем характере и прогулках в Зеленой роще
Одноглазый кот Ирис и кошка из приюта по имени Кошка Журналист Светлана Щавелева — о бездомных животных, сложном кошачьем характере и прогулках в Зеленой роще
Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться
Отвечают ветеринары
Как защитить домашних животных от коронавируса и можно ли от них заразиться Отвечают ветеринары
На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер
С грузчиков Шереметьева сняли ответственность
На рейсе «Аэрофлота» погибли две кошки. Baza выяснила, что в их гибели признали виновными ветер С грузчиков Шереметьева сняли ответственность
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В 18 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара
Также можно получить онлайн-консультацию
В 18 городах России можно записать кошку на бесплатный осмотр у ветеринара Также можно получить онлайн-консультацию
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IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак
Кроме того, компания собирается открыть около 100 новых пунктов выдачи заказов
IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак Кроме того, компания собирается открыть около 100 новых пунктов выдачи заказов
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Кошек в стране почти в два раза больше, чем собак
Сколько семей в России держат домашних животных Кошек в стране почти в два раза больше, чем собак
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