За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах
Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)
Деньги хотят замораживать на 30 дней
В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России»
Почтовая служба объяснила инцидент кражей
Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)
Задержки коснулись 26 поездов дальнего следования
Название партии Навального снова украли
Организацию «Россия будущего» зарегистрировал адвокат Александр Зорин, который ранее критиковал политика
На Патриарших восьмой раз украли «Булгаковский» знак. Теперь за ним будут следить круглосуточно
Новую табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» установили всего два дня назад
Похищенная картина Куинджи получила незначительные повреждения
На полотне появились небольшие потертости
Похититель картины Куинджи хотел продать ее, чтобы рассчитаться с долгами
Преступление Чуприков совершил «спонтанно»
Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном
Контроль за экспозицией также усилит Исторический музей
Похитителя картины Куинджи задержали в Подмосковье. Полиция нашла украденное полотно
Подозреваемым оказался 31-летний мужчина, полицейские ищут возможных соучастников
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи
Неизвестный под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся
«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов
Из большинства аппаратов также можно украсть деньги
Болельщики во время ЧМ-2018 обокрали бесплатные поезда на миллион рублей
Чаще всего они забирали с собой одеяла, подстаканники и постельное белье
Болельщики в центре Москвы украли табличку СК. Теперь их ищет полиция
Против нарушителей уже возбудили уголовное дело
Навальный пожаловался на кражу телефона после задержания на акции 28 января
В материалах дела не обнаружилось изъятого у него смартфона и сим-карты
«Лаборатория Касперского» заявила об увеличении количества DDoS-атак в России
В 35 % случаев DDoS-атаки — отвлекающий маневр
Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями
При этом руководство парка собирается приобрести противокражное оборудование
На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено)
Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо
Из подразделения Центробанка в Москве украли 11 миллионов рублей
Вор залез в окно на восьмом этаже
Сажать за кражу электроэнергии
Максимальное наказание за это может составить до шести лет лишения свободы
В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)
Из автомобиля другого защитника обвиняемого украли документы по делу
Названы самые опасные станции московского метро
С начала 2016 года жертвами карманников в подземке стали более 800 человек
В Центробанке прошли обыски по делу о краже дивана
В московском офисе регулятора прошли следственные мероприятия по делу Международного акционерного банка
Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии
Все осуждённые являются уроженцами Узбекистана
Сколько денег теряют ретейлеры из-за краж сотрудников
Российский рынок оказался уникальным по структуре потерь в рознице
На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя
Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени
Подозреваемой в похищении собаки-поводыря у слепой москвички предъявили обвинение
Расследование по уголовному делу продолжается
Депутаты Заксобрания Ленобласти предлагают ужесточить наказание за кражу велосипедов
В ближайшие дни депутаты Заксобрания Ленобласти внесут законопроект с поправками в УК РФ
Московские власти назвали самые криминогенные и безопасные торговые центры
Cамыми небезопасными оказались торговые центры «Золотой Вавилон», «Гагаринский» и «Город»
В Госдуме ночью вскрыли банкомат (обновлено)
Ограбление произошло рядом с кабинетом депутата от «Единой России» Александра Сидякина
Расширить права россиян на самооборону
В Госдуме предлагают расширить права россиян на применение оружия
Найдены похитители котёнка каракала стоимостью 440 тысяч рублей
Ими оказались приезжие из Чечни и Кемеровской области
65% магазинных краж приходятся на долю Москвы
За прошлый год воры вынесли из супермаркетов товары на сумму в 638 млн рублей
У москвички похитили котёнка стоимостью 400 тысяч рублей
Из квартиры жительницы Москвы похитили полмиллиона рублей и котёнка породы каракал
Сколько грабежей в год совершается на площади трёх вокзалов
МВД России уверяет, что за последние четыре года преступность на площади снизилась в несколько раз
Скандал дня: Пользователи «ВКонтакте» соревнуются в магазинных кражах
Общая стоимость наворованных ими товаров превысила 2 800 000 рублей
QIWI-кошелёк «РосУзника» обчистили мошенники
Со счёта правозащитной организации пропали около 484 000 рублей
Бывшего вице-президента Tiffany приговорили к году тюрьмы за кражу драгоценностей
Ей удалось похитить 164 украшения стоимостью $2,1 млн
За три года кассиры хабаровского банка похитили 22 млн рублей
Для этого они использовали свой доступ к кассетам, предназначенным для выдачи наличных через банкоматы
Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно
Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся
Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара
На их сторону уже встал Высший арбитражный суд. Теперь это достижение предстоит закрепить законодательно
Хакеры похитили свыше $1,2 млн из австралийского биткойн-банка
Вкладчики подозревают, что их монеты мог присвоить сам создатель этого онлайн-банка
Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей
Теперь он обвиняется в 146 эпизодах кражи денег, сопряжённых с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации
Ограблен офис производителя очков Woodeez Wood
Компания занимается производством очков и аксессуаров из дерева и кожи