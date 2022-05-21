Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok
21 мая 2022

Неизвестные обокрали офис российского представительства TikTok

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах
15 мая 2022

За последние три месяца россияне стали чаще воровать в магазинах

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом
обновлено23 ноября 2021

Кража картины художницы Анны Андржиевской была перформансом

24 августа 2020

Мошенники нашли способ хищения денег в Системе быстрых платежей

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

Потенциальных похитителей шедевров будут выявлять на входе в здание

За безопасностью в музеях начнут следить так же, как в аэропортах

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Кража случилась в январе

Похитителю картины Куинджи из Третьяковки дали три года колонии

Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)

Деньги хотят замораживать на 30 дней

Блокировать карты при получении подозрительных платежей (обновлено)

В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России»

Почтовая служба объяснила инцидент кражей

В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России»

Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)

Задержки коснулись 26 поездов дальнего следования

Движение поездов между Петербургом и Москвой задерживается из-за кражи кабеля (обновлено)

Название партии Навального снова украли

Организацию «Россия будущего» зарегистрировал адвокат Александр Зорин, который ранее критиковал политика

Название партии Навального снова украли

На Патриарших восьмой раз украли «Булгаковский» знак. Теперь за ним будут следить круглосуточно

Новую табличку «Запрещено разговаривать с неизвестными» установили всего два дня назад

На Патриарших восьмой раз украли «Булгаковский» знак. Теперь за ним будут следить круглосуточно

Похищенная картина Куинджи получила незначительные повреждения

На полотне появились небольшие потертости

Похищенная картина Куинджи получила незначительные повреждения

Похититель картины Куинджи хотел продать ее, чтобы рассчитаться с долгами

Преступление Чуприков совершил «спонтанно»

Похититель картины Куинджи хотел продать ее, чтобы рассчитаться с долгами

Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном

Контроль за экспозицией также усилит Исторический музей

Третьяковка оснастит все картины датчиками и начнет досматривать посетителей рентгеном

Похитителя картины Куинджи задержали в Подмосковье. Полиция нашла украденное полотно

Подозреваемым оказался 31-летний мужчина, полицейские ищут возможных соучастников

Похитителя картины Куинджи задержали в Подмосковье. Полиция нашла украденное полотно

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Неизвестный под видом музейного работника достал картину из рамы и скрылся

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов

Из большинства аппаратов также можно украсть деньги

«Коммерсантъ»: Все банкоматы уязвимы к хищениям личных данных клиентов

«Булгаковский дом» сообщил о похищении кота Бегемота (обновлено)

Он жил в музее с 2005 года

«Булгаковский дом» сообщил о похищении кота Бегемота (обновлено)

Болельщики во время ЧМ-2018 обокрали бесплатные поезда на миллион рублей

Чаще всего они забирали с собой одеяла, подстаканники и постельное белье

Болельщики во время ЧМ-2018 обокрали бесплатные поезда на миллион рублей

Болельщики в центре Москвы украли табличку СК. Теперь их ищет полиция

Против нарушителей уже возбудили уголовное дело

Болельщики в центре Москвы украли табличку СК. Теперь их ищет полиция

Навальный пожаловался на кражу телефона после задержания на акции 28 января

В материалах дела не обнаружилось изъятого у него смартфона и сим-карты

Навальный пожаловался на кражу телефона после задержания на акции 28 января

С макета Солнечной системы на ВДНХ украли орбиты

Ущерб от кражи превысил 5,6 миллиона рублей

С макета Солнечной системы на ВДНХ украли орбиты

«Лаборатория Касперского» заявила об увеличении количества DDoS-атак в России

В 35 % случаев DDoS-атаки — отвлекающий маневр

«Лаборатория Касперского» заявила об увеличении количества DDoS-атак в России

Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями

При этом руководство парка собирается приобрести противокражное оборудование

Пресс-служба «Зарядья» назвала домыслами сообщения о краже растений посетителями

На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено)

Он заставляет браузер связываться с одним из доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо

На портале госуслуг обнаружили неизвестный вирус (обновлено)

Из подразделения Центробанка в Москве украли 11 миллионов рублей

Вор залез в окно на восьмом этаже

Из подразделения Центробанка в Москве украли 11 миллионов рублей

Сажать за кражу электроэнергии

Максимальное наказание за это может составить до шести лет лишения свободы

Сажать за кражу электроэнергии

В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)

Из автомобиля другого защитника обвиняемого украли документы по делу

В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Бориса Немцова (обновлено)

Названы самые опасные станции московского метро

С начала 2016 года жертвами карманников в подземке стали более 800 человек

Названы самые опасные станции московского метро

В Центробанке прошли обыски по делу о краже дивана

В московском офисе регулятора прошли следственные мероприятия по делу Международного акционерного банка

В Центробанке прошли обыски по делу о краже дивана

Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии

Все осуждённые являются уроженцами Узбекистана

Похитителей памятника Леонову приговорили к 2,5 годам колонии

Сколько денег теряют ретейлеры из-за краж сотрудников

Российский рынок оказался уникальным по структуре потерь в рознице

Сколько денег теряют ретейлеры из-за краж сотрудников

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Новую табличку с AR-меткой установят до конца осени

На Арбате украли цифрового двойника Виктора Цоя

Подозреваемой в похищении собаки-поводыря у слепой москвички предъявили обвинение

Расследование по уголовному делу продолжается

Подозреваемой в похищении собаки-поводыря у слепой москвички предъявили обвинение

Депутаты Заксобрания Ленобласти предлагают ужесточить наказание за кражу велосипедов

В ближайшие дни депутаты Заксобрания Ленобласти внесут законопроект с поправками в УК РФ

Депутаты Заксобрания Ленобласти предлагают ужесточить наказание за кражу велосипедов

У проекта Durum Durum украли кафе-фургон

Последний раз трейлер видели 14 июня

У проекта Durum Durum украли кафе-фургон

В Москве обокрали офис оргкомитета «Сочи 2014»

Ущерб составил более 3,5 миллиона рублей

В Москве обокрали офис оргкомитета «Сочи 2014»

Московские власти назвали самые криминогенные и безопасные торговые центры

Cамыми небезопасными оказались торговые центры «Золотой Вавилон», «Гагаринский» и «Город»

Московские власти назвали самые криминогенные и безопасные торговые центры

В Госдуме ночью вскрыли банкомат (обновлено)

Ограбление произошло рядом с кабинетом депутата от «Единой России» Александра Сидякина

В Госдуме ночью вскрыли банкомат (обновлено)

Расширить права россиян на самооборону

В Госдуме предлагают расширить права россиян на применение оружия

Расширить права россиян на самооборону

Найдены похитители котёнка каракала стоимостью 440 тысяч рублей

Ими оказались приезжие из Чечни и Кемеровской области

Найдены похитители котёнка каракала стоимостью 440 тысяч рублей

В Москве обезвредили банду Малыша

Банда совершала разбойные нападения на перевозчиков денег

В Москве обезвредили банду Малыша

65% магазинных краж приходятся на долю Москвы

За прошлый год воры вынесли из супермаркетов товары на сумму в 638 млн рублей

65% магазинных краж приходятся на долю Москвы

У москвички похитили котёнка стоимостью 400 тысяч рублей

Из квартиры жительницы Москвы похитили полмиллиона рублей и котёнка породы каракал

У москвички похитили котёнка стоимостью 400 тысяч рублей

Сколько грабежей в год совершается на площади трёх вокзалов

МВД России уверяет, что за последние четыре года преступность на площади снизилась в несколько раз

Сколько грабежей в год совершается на площади трёх вокзалов

Скандал дня: Пользователи «ВКонтакте» соревнуются в магазинных кражах

Общая стоимость наворованных ими товаров превысила 2 800 000 рублей

Скандал дня: Пользователи «ВКонтакте» соревнуются в магазинных кражах

QIWI-кошелёк «РосУзника» обчистили мошенники

Со счёта правозащитной организации пропали около 484 000 рублей

QIWI-кошелёк «РосУзника» обчистили мошенники

Бывшего вице-президента Tiffany приговорили к году тюрьмы за кражу драгоценностей

Ей удалось похитить 164 украшения стоимостью $2,1 млн

Бывшего вице-президента Tiffany приговорили к году тюрьмы за кражу драгоценностей

За три года кассиры хабаровского банка похитили 22 млн рублей

Для этого они использовали свой доступ к кассетам, предназначенным для выдачи наличных через банкоматы

За три года кассиры хабаровского банка похитили 22 млн рублей

Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно

Банк должен будет вернуть утраченную сумму в течение двух месяцев, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила пользования картой и поэтому сам виноват в случившемся

Условия возврата украденных с банковской карты средств закрепят законодательно

Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара

На их сторону уже встал Высший арбитражный суд. Теперь это достижение предстоит закрепить законодательно

Ритейлерам разрешат списывать убытки от украденного товара

Хакеры похитили свыше $1,2 млн из австралийского биткойн-банка

Вкладчики подозревают, что их монеты мог присвоить сам создатель этого онлайн-банка

Хакеры похитили свыше $1,2 млн из австралийского биткойн-банка

Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей

Теперь он обвиняется в 146 эпизодах кражи денег, сопряжённых с неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации

Сотрудник «Вымпелкома» украл у мобильных мошенников свыше 500 000 рублей

Ограблен офис производителя очков Woodeez Wood

Компания занимается производством очков и аксессуаров из дерева и кожи

Ограблен офис производителя очков Woodeez Wood

Проверка велосипедом Можно измерить влажность воздуха в автобусе, скорость зайца, вес одного яблока. А можно — уровень преступности в отдельно взятом районе. Для этого Мариано Пасик (Mariano Pasik) из Буэнос Айреса использует скрытую камеру и дешёвый велосипед, который оставляется непристёгнутым на какой-нибудь из улиц города, после чего остаётся только засекать время и ждать, как долго он продержится.

Проверка велосипедом