В одном из московских парков нашли пакеты с новыми кредитными и дебетовыми картами Сбербанка. Карты потеряли при доставке курьерами «Почты России». Там объяснили, что пакет похитили из автомобиля курьерской службы.

По словам источника «РИА Новости» в Сбербанке, потерянные карты не были активированы, пин-кодов к ним не было, поэтому карты не могли стать источником персональных или финансовых данных для мошенников.

Сейчас все карты изъяты и находятся в банке, добавил собеседник агентства. Службы безопасности «Почты России» и Сбербанка начали внутреннюю проверку по факту инцидента.

