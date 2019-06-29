Новости29 июня 2019
В московском парке нашли пакеты с картами Сбербанка. Их доставляли курьеры «Почты России» Почтовая служба объяснила инцидент кражей
В одном из московских парков нашли пакеты с новыми кредитными и дебетовыми картами Сбербанка. Карты потеряли при доставке курьерами «Почты России». Там объяснили, что пакет похитили из автомобиля курьерской службы.
По словам источника «РИА Новости» в Сбербанке, потерянные карты не были активированы, пин-кодов к ним не было, поэтому карты не могли стать источником персональных или финансовых данных для мошенников.
Сейчас все карты изъяты и находятся в банке, добавил собеседник агентства. Службы безопасности «Почты России» и Сбербанка начали внутреннюю проверку по факту инцидента.
Ранее в соцсетях разошлось видео, на котором автор ролика рассматривает брошенные на земле коробки с картами Сбербанка
Источник: «РИА Новости»
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