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Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книги
Кто кормит
Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книгиОт Eleven Maddison Park до «Казан, мангал»
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Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книги
Кто кормит

Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книги От Eleven Maddison Park до «Казан, мангал»

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про едуДмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
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Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Индустрия

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют

Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгах
Кухня
Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгахСоздатель ресторанов Ragout, «Хачапури» и «Простые вещи» Екатерина Дроздова рассказала The Village о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.
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Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгах
Кухня

Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгах Создатель ресторанов Ragout, «Хачапури» и «Простые вещи» Екатерина Дроздова рассказала The Village о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.