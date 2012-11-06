Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгах Создатель ресторанов Ragout, «Хачапури» и «Простые вещи» Екатерина Дроздова рассказала The Village о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.