Кто кормит
Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книгиОт Eleven Maddison Park до «Казан, мангал»
Кто кормит
Научись сам: Шеф-повара советуют кулинарные книги От Eleven Maddison Park до «Казан, мангал»
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про едуДмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Кухня
Кулинарное чтиво: Ресторатор Екатерина Дроздова о 10 книгахСоздатель ресторанов Ragout, «Хачапури» и «Простые вещи» Екатерина Дроздова рассказала The Village о 10 важных книгах для поваров, рестораторов и гурманов.
Кухня