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Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Офис
Как работают в L'OréalСкидки на косметику, запрет на блоги и обеды в «Музеоне» — The Village узнал, как работают в московской штаб-квартире корпорации
Офис
Как работают в L'Oréal Скидки на косметику, запрет на блоги и обеды в «Музеоне» — The Village узнал, как работают в московской штаб-квартире корпорации
Гид The Village
Масс-маркет: Десять бюджетных замен дорогой косметикеСобственная марка сети «Л'Этуаль», яркие матовые помады NYX, карандаши Pupa по 100 рублей — The Village собрал несколько демократичных альтернатив средствам люксовых марок
Гид The Village
Масс-маркет: Десять бюджетных замен дорогой косметике Собственная марка сети «Л'Этуаль», яркие матовые помады NYX, карандаши Pupa по 100 рублей — The Village собрал несколько демократичных альтернатив средствам люксовых марок
Что нового
Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всегоThe Village узнал, как сегодня косметологи борются с жиром, прыщами, морщинами, синими кругами под глазами и другими человеческими недостатками
Что нового
Косметолог Виктория Клишко — о ботоксе, прыщах и местах, которые мужчины эпилируют чаще всего The Village узнал, как сегодня косметологи борются с жиром, прыщами, морщинами, синими кругами под глазами и другими человеческими недостатками
Город
Офис недели (Киев): Академия L’OréalПомещение Академии парикмахерского искусства L'Oreal в минималистском стиле с французской мебелью и залом-трансформером для проведения учебных занятий и корпоративных собраний.
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