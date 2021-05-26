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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году
26 мая 2021

Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД

Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут

«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще

«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря

Время в пути составит более шести часов

«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря

Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе

Скоростной поезд преодолеет путь за семь часов

Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе

Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»

Полностью состав планируют обновить к 2022 году

Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»

Фестиваль «Ласточка» в 2018 году не состоится

Его отменили из-за чемпионата мира по футболу

Фестиваль «Ласточка» в 2018 году не состоится

На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»

Время в пути сократилось почти в два раза

На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

В заведениях предложат четыре варианта блюда

Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»

Что известно о новом мегапроекте «наземного метро»
Схема и подробности Московских центральных диаметров

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Также изменится режим работы подмосковных электричек

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Между Москвой и Вязьмой запустят четыре скоростных поезда

Они начнут курсировать с 10 декабря

Между Москвой и Вязьмой запустят четыре скоростных поезда

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

Разметка появится на 48 платформах МЦК

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)

В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме

На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)

В поездах МЦК снизили громкость аудиообъявлений

Громкость звука уменьшили с 100 до 75 децибел

В поездах МЦК снизили громкость аудиообъявлений

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Интервал между «Ласточками», которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК, увеличен

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»

Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор»
Что делать в Москве в эти выходные

Новый Дорн и бесплатные татуировки: Чем заняться на фестивале «Ласточка»
Новый Дорн и бесплатные татуировки: Чем заняться на фестивале «Ласточка» 22 июля в «Лужниках»
Новый Дорн и бесплатные татуировки: Чем заняться на фестивале «Ласточка»

Новый Дорн и бесплатные татуировки: Чем заняться на фестивале «Ласточка»
22 июля в «Лужниках»

На МЦК снова произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)

Причина сбоя пока не уточняется

На МЦК снова произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)

На МЦК произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)

Причина сбоя пока не уточняется

На МЦК произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)

На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»

В поезде разместят дополнительные держатели-рукоятки

На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»

Иван Дорн презентует новый альбом на фестивале «Ласточка»

Билеты на фестиваль уже в продаже

Иван Дорн презентует новый альбом на фестивале «Ласточка»

На фестивале «Ласточка» в «Лужниках» выступят Ellie Goulding и Years & Years

Он пройдет 22 июля

На фестивале «Ласточка» в «Лужниках» выступят Ellie Goulding и Years & Years

В феврале на МЦК запустят пять новых «Ласточек»

В обновленных поездах есть верхние поручни, как в метро, и крепления для велосипедов

В феврале на МЦК запустят пять новых «Ласточек»

РЖД разрешила оплачивать проезд в скоростных поездах «Яндекс.Деньгами»

Возврат денег осуществляется через систему оператора

РЖД разрешила оплачивать проезд в скоростных поездах «Яндекс.Деньгами»

На МЦК запустят обновленные поезда «Ласточка»

До конца 2016-го на МЦК должны выйти девять новых «Ласточек»

На МЦК запустят обновленные поезда «Ласточка»

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытияЗавершение одной из главных столичных строек 2016 года

Как выглядит МЦК накануне открытия

Как выглядит МЦК накануне открытия
Завершение одной из главных столичных строек 2016 года

Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок

Кнопки будут работать только во время полной остановки подвижного состава на платформе

Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016Все самые важные события в Москве на эти выходные

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016

Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016
Все самые важные события в Москве на эти выходные

По МКЖД будут ходить поезда «Ласточка»

Максимальная скорость поезда составит 120 километров в час

По МКЖД будут ходить поезда «Ласточка»

В поездах «Ласточка» появится Wi-Fi

Также беспроводной интернет сделают на главных образующих железнодорожных станциях

В поездах «Ласточка» появится Wi-Fi

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

Теперь из города в город можно добраться за полтора часа

Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»

Поезд «Ласточка» сообщением Петербург — Москва станет регулярным

Скоростная электричка «Ласточка» станет регулярно курсировать между Москвой и Петербургом с конца 2014 года.

Поезд «Ласточка» сообщением Петербург — Москва станет регулярным

Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»

В начале сентября между Петербургом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — 5 часов, стоимость билета — 1 250 рублей.

Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте» Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка» С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...
«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»

«Солянка» open air: открытие дебаркадера «Ласточка»
С самого открытия клуба «Солянка» два года назад дирекция настойчиво напоминала о своих северо-западных корнях. Об этом прямо говорилось в промо-текстах, на то же намекали «недели корюшки» и некоторые другие мелочи. Так что слухи об открытии петербургского проекта не удивляли никого ни год назад, когда они только начали ползти, ни теперь, когда друзей клуба стали собирать на...

Солянка в Петербурге. День рождения и не только
Солянка в Петербурге. День рождения и не только В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон --  вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.
Солянка в Петербурге. День рождения и не только

Солянка в Петербурге. День рождения и не только
В то время как лето силится заявить о своих правах, мы сообщаем о своих видах на этот сезон --  вашему вниманию предлагается своего рода summer preview.