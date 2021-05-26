Беспилотные электропоезда на МЦК появятся только в 2024 году, хотя запустить их собирались в этом году
Двухэтажные «Аэроэкспрессы» до Внукова заменят на одноэтажные поезда
Более вместительные составы передадут шереметьевскому направлению из-за открытия МЦД
«Ласточки» на МЦК стали курсировать чаще
Интервал движения в часы пик сократили до четырех минут
«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят 8 декабря
Время в пути составит более шести часов
Первая «Ласточка» из Москвы в Белгород отправится в августе
Скоростной поезд преодолеет путь за семь часов
Летом на МЦК начнут испытывать беспилотные поезда «Ласточка»
А уже курсирующие поезда оборудуют датчиками для более точной остановки на платформе
Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами
Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»
Полностью состав планируют обновить к 2022 году
На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»
Время в пути сократилось почти в два раза
Рестораны «Чайка», «Ласточка» и «Анджело» на неделю введут блинное меню
В заведениях предложат четыре варианта блюда
Что известно о новом мегапроекте «наземного метро» Схема и подробности Московских центральных диаметров
На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)
Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен
РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров
Разметка появится на 48 платформах МЦК
На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)
В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме
На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)
Интервал между «Ласточками», которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК, увеличен
Вечеринка укрпопа, открытие «Коробки» и маркет мужской одежды «Двор» Что делать в Москве в эти выходные
Новый Дорн и бесплатные татуировки: Чем заняться на фестивале «Ласточка» 22 июля в «Лужниках»
На МЦК снова произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)
Причина сбоя пока не уточняется
На МЦК произошел сбой при движении поездов по часовой стрелке (обновлено)
Причина сбоя пока не уточняется
На МЦК в июле запустят новый поезд «Ласточка»
В поезде разместят дополнительные держатели-рукоятки
На фестивале «Ласточка» в «Лужниках» выступят Ellie Goulding и Years & Years
Он пройдет 22 июля
В феврале на МЦК запустят пять новых «Ласточек»
В обновленных поездах есть верхние поручни, как в метро, и крепления для велосипедов
РЖД разрешила оплачивать проезд в скоростных поездах «Яндекс.Деньгами»
Возврат денег осуществляется через систему оператора
На МЦК запустят обновленные поезда «Ласточка»
До конца 2016-го на МЦК должны выйти девять новых «Ласточек»
Как выглядит МЦК накануне открытия Завершение одной из главных столичных строек 2016 года
Пассажиры МЦК смогут сами открывать двери «Ласточек» при помощи кнопок
Кнопки будут работать только во время полной остановки подвижного состава на платформе
Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016Все самые важные события в Москве на эти выходные
Концерт FKA Twigs, Лана Дель Рей на Park Live и финал Евро-2016 Все самые важные события в Москве на эти выходные
По МКЖД будут ходить поезда «Ласточка»
Максимальная скорость поезда составит 120 километров в час
В поездах «Ласточка» появится Wi-Fi
Также беспроводной интернет сделают на главных образующих железнодорожных станциях
Между Москвой и Тверью запустили скоростной поезд «Ласточка»
Теперь из города в город можно добраться за полтора часа
Поезд «Ласточка» сообщением Петербург — Москва станет регулярным
Скоростная электричка «Ласточка» станет регулярно курсировать между Москвой и Петербургом с конца 2014 года.
Между Петербургом и Москвой запустят поезда «Ласточка»
В начале сентября между Петербургом и Москвой начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка». Время в пути — 5 часов, стоимость билета — 1 250 рублей.