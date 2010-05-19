Из какой воды и как делают лед в барах? Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве
Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского после нескольких дней лечения
Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля
В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда
В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду
После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно
На Поклонной горе установят ледяного Иисуса и копию Эйфелевой башни
Московские скульпторы изготовят копии символов 32 стран, чьи команды приедут в Россию на чемпионат мира по футболу
До 15 ноября в Москве установят запрещающие выход на лед знаки
Они появятся у 235 столичных водоемов
Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября
На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса
На МЦК протестируют систему против обледенения
В будущем технологию опробуют на магистральных железных дорогах
Как устроен самый большой каток в миреЗаливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ
Как устроен самый большой каток в мире Заливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ
МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов
Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду
Каток в саду «Эрмитаж» откроется 26 ноября
Всего на территории сада будут работать два катка — с искусственным и натуральным льдом
В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда
На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка
Зимний сезон в парке «Сокольники» откроется 14 ноября
Зимой в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию, спортивные игры и эстафеты
ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого
В ассортименте выставки появился клубничный и виноградный лёд