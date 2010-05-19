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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Из какой воды и как делают лед в барах?
Из какой воды и как делают лед в барах? Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана
Из какой воды и как делают лед в барах?

Из какой воды и как делают лед в барах?
Можно ли наморозить льда для коктейлей самому и стоит ли использовать воду из-под крана

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

Мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского после нескольких дней лечения

Два человека погибли из-за падения снега с крыш в Москве

Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля

В павильоне «Заповедное посольство» искусственно наморозят около 70 тонн льда

Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в конце февраля

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду

После мастер-классов создать картину можно будет самостоятельно

В «Сокольниках» научат рисовать световые картины на льду

На Поклонной горе установят ледяного Иисуса и копию Эйфелевой башни

Московские скульпторы изготовят копии символов 32 стран, чьи команды приедут в Россию на чемпионат мира по футболу

На Поклонной горе установят ледяного Иисуса и копию Эйфелевой башни

До 15 ноября в Москве установят запрещающие выход на лед знаки

Они появятся у 235 столичных водоемов

До 15 ноября в Москве установят запрещающие выход на лед знаки

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

На МЦК протестируют систему против обледенения

В будущем технологию опробуют на магистральных железных дорогах

На МЦК протестируют систему против обледенения

Как устроен самый большой каток в мире

Как устроен самый большой каток в миреЗаливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ

Как устроен самый большой каток в мире

Как устроен самый большой каток в мире
Заливка льда, заточка коньков и количество пострадавших — The Village разобрался в особенностях работы катка на ВДНХ

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов

Теперь спасатели смогут быстро передвигаться по тонкому льду

МЧС будет спасать рыболовов с помощью снегоболотоходов

Каток в саду «Эрмитаж» откроется 26 ноября

Всего на территории сада будут работать два катка — с искусственным и натуральным льдом

Каток в саду «Эрмитаж» откроется 26 ноября

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

На веранде разместились столы изо льда и стулья, а также ледяная барная стойка

В Vino Cafe Club Veritas открылась ледяная веранда

Зимний сезон в парке «Сокольники» откроется 14 ноября

Зимой в парке пройдут мастер-классы по фигурному катанию, спортивные игры и эстафеты

Зимний сезон в парке «Сокольники» откроется 14 ноября

ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого

В ассортименте выставки появился клубничный и виноградный лёд

ВДНХ выпустила новые сорта фирменного мороженого

Откуда в барах и ресторанах берётся лёд?
Откуда в барах и ресторанах берётся лёд? The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане
Откуда в барах и ресторанах берётся лёд?

Откуда в барах и ресторанах берётся лёд?
The Village продолжает отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане

Московские катки теперь освящают Священники нашли необычный способ снизить количество травм на катках — теперь их будут освящать, а на льду начнут дежурить православные волонтеры.

Московские катки теперь освящают

Мнение: Химические реагенты на дорогах
Мнение: Химические реагенты на дорогах Московские дороги этой зимой снова будут обрабатывать хлористым кальцием. The Village поговорил с химиками и экологом Greenpeacе о том, насколько это опасно для человека, животных и окружающей среды.
Мнение: Химические реагенты на дорогах

Мнение: Химические реагенты на дорогах
Московские дороги этой зимой снова будут обрабатывать хлористым кальцием. The Village поговорил с химиками и экологом Greenpeacе о том, насколько это опасно для человека, животных и окружающей среды.

Ледяной дождь в Подмосковье нанес ущерб в 200 млрд рублей Ущерб от последствий ледяного дождя и снегопадов в Подмосковье составил более 200 млрд рублей

Ледяной дождь в Подмосковье нанес ущерб в 200 млрд рублей

В Москве спилят обледеневшие деревья Стоящие вдоль дорог обледеневшие деревья будут спилены. Это предотвратит их падения на проезжую часть

В Москве спилят обледеневшие деревья

Итоги недели: Москва во льду, памятник Гагарину похитили, в метро устанавливают системы досмотра The Village выбрал главные события недели и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: Москва во льду, памятник Гагарину похитили, в метро устанавливают системы досмотра

Москва во льду: закрыты аэропорты, транспортный коллапс, тысячи людей без электричества В последние выходные декабря Москву парализовал ледяной дождь. Закрытылись аэропорты, поезда переведены на ручное управление, а водители с трудом могут попасть в свои автомобили из-за наледи

Москва во льду: закрыты аэропорты, транспортный коллапс, тысячи людей без электричества

В Москве открылся один из крупнейших музеев льда В парке «Сокольники» открылся один из самых крупных закрытых музеев льда. Для первой экспозиции использовали 800 тонн льда и 200 тонн снега

В Москве открылся один из крупнейших музеев льда

12 народных способов справиться с жарой
12 народных способов справиться с жарой The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.
12 народных способов справиться с жарой

12 народных способов справиться с жарой
The Village нашел 12 самых интересных способов борьбы с жарой, которыми пользуются москвичи.

Открываем сезон лимонадов! В город, кажется,&nbsp;окончательность&nbsp;пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого&nbsp;прохладительного&nbsp;напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые&nbsp;ингредиенты.&nbsp;

Открываем сезон лимонадов!