На сегодняшний день в рамках проекта освятить успели три катка: на Петровке, на стадионе «Авангард» и в споркомплексе «Октябрь». В ближайшее время обряд пройдет на катках в Люберцах, Бутове и Выхине. По данным церкви, освящение катков действительно работает: так, на стадионе «Авангард», получившем статус православного в минувшее воскресенье, за последние сутки травм зафиксировано не было.

На освященных катках по выходным дежурят православные волонтеры. Они проводят время с детьми, участвуют в играх и конкурсах, собирают хоккейные команды. Билет на православный каток сети «Русская зима» стоит 250 рублей в выходные дни, для льготников предусмотрено 20 тысяч бесплатных билетов на весь сезон, которые можно получить в храмах и благотворительных фондах.