Московские катки теперь освящают Священники нашли необычный способ снизить количество травм на катках — теперь их будут освящать, а на льду начнут дежурить православные волонтеры.
Синодальный совет Московского патриархата по делам молодежи совместно с сетью катков «Русская зима» создают в столице православные катки. По словам авторов идеи, это должно снизить травмоопасность на льду, сообщает «РИАН».
На сегодняшний день в рамках проекта освятить успели три катка: на Петровке, на стадионе «Авангард» и в споркомплексе «Октябрь». В ближайшее время обряд пройдет на катках в Люберцах, Бутове и Выхине. По данным церкви, освящение катков действительно работает: так, на стадионе «Авангард», получившем статус православного в минувшее воскресенье, за последние сутки травм зафиксировано не было.
На освященных катках по выходным дежурят православные волонтеры. Они проводят время с детьми, участвуют в играх и конкурсах, собирают хоккейные команды. Билет на православный каток сети «Русская зима» стоит 250 рублей в выходные дни, для льготников предусмотрено 20 тысяч бесплатных билетов на весь сезон, которые можно получить в храмах и благотворительных фондах.
В столице откроют православные ночные клубы
Лёд тронулся: Зимние катки в Москве
Это уже не первая неожиданная инициатива РПЦ: ранее протоиерей Всеволод Чаплин предлагал создать по всей стране православные ночные клубы. По его словам, клуб не обязательно должен становиться местом, где царствуют «разврат, пьянство и наркомания», он может быть заведением, где молодежь собирается за чашкой чая. В Москве, кстати, уже существует несколько духовных заведений. В Бибиреве открыт клуб православных рокеров — на стенах там висят иконы, а во дворике стоит монумент Виктору Цою. А недавно открылся ночной клуб «Донской» около одноименного монастыря, где будут проходить творческие вечера, концерты и кинопоказы.
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