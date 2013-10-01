Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Правда ли, что, выпивая алкоголь мелкими глотками, пьянеешь быстрее? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
«Будем!»: Что изменится в московских барах в 2015-м The Village узнал, как кризис изменил вкусы посетителей московских баров и что мы будем пить в ближайшем будущем
«Будем!»: Что изменится в московских барах в 2015-м The Village узнал, как кризис изменил вкусы посетителей московских баров и что мы будем пить в ближайшем будущем
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
В Москве выбрали победителя конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014
Британец Том Уокер из лондонского бара The American Bar стал победителем международного конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014
В Москве выбрали победителя конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014 Британец Том Уокер из лондонского бара The American Bar стал победителем международного конкурса Bacardi Legacy Global Cocktail Competition 2014
Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России
Алексей Боткунов из Новосибирска обошёл московских барменов и стал финалистом этого года на национальном этапе Bacardi Legacy Cocktail Competition
Назван победитель Bacardi Legacy Cocktail Competition 2014 от России Алексей Боткунов из Новосибирска обошёл московских барменов и стал финалистом этого года на национальном этапе Bacardi Legacy Cocktail Competition
Проверка на всеядность: Парижский Omnivore Елена Мукосей, специальный корреспондент раздела «Еда» The Village, побывала на только что прошедшем в Париже фестивале Omnivore и рассказывает, чем он отличается от московского
Проверка на всеядность: Парижский Omnivore Елена Мукосей, специальный корреспондент раздела «Еда» The Village, побывала на только что прошедшем в Париже фестивале Omnivore и рассказывает, чем он отличается от московского
Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессии The Village поговорил с Лизой Евдокимовой из Delicatessen, ставшей в 2013 году «Лучшим барменом мира» на Bacardi Legacy Cocktail Competition, первой русской и первой девушкой, получившей этот титул.