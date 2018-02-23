От Мальты до Осло: Wizz Air запустит еще пять новых рейсов из Петербурга
Аэропорт Пулково станет первой российской базой венгерского лоукостера
От Мальты до Осло: Wizz Air запустит еще пять новых рейсов из Петербурга Аэропорт Пулково станет первой российской базой венгерского лоукостера
«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России
Можно самоизолироваться в Сочи за копейки
«Победа» устроила распродажу июльских билетов по России Можно самоизолироваться в Сочи за копейки
Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза Спасибо «Победе»
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено)
С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
«Победа» и Azur Air возобновят полеты по России с 1 июня (обновлено) С Azur Air улететь можно будет только в Сочи, а «Победа» снизит цены втрое
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено)
Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
«Победа» приостановит рейсы в Словакию и Чехию из-за коронавируса (обновлено) Всем клиентам вернут полную стоимость билетов или предложат вернуться другим рейсом
Wizz Air запустит из Петербурга рейсы в Братиславу, Вильнюс, Бухарест и Софию (обновлено)
В летнем расписании аэропорта Пулково могут появиться рейсы и других лоукостеров — например, Ryanair
Wizz Air запустит из Петербурга рейсы в Братиславу, Вильнюс, Бухарест и Софию (обновлено) В летнем расписании аэропорта Пулково могут появиться рейсы и других лоукостеров — например, Ryanair
Лоукостер AirAsia хочет запустить рейсы из Петербурга в Таиланд и Малайзию
Об этом рассказал председатель правления компании Тони Фернандес
Лоукостер AirAsia хочет запустить рейсы из Петербурга в Таиланд и Малайзию Об этом рассказал председатель правления компании Тони Фернандес
Европа и Израиль: Направления, для которых Пулково запрашивает «свободу воздуха»
В перечень вошли 33 страны, теперь его должно утвердить федеральное правительство
Европа и Израиль: Направления, для которых Пулково запрашивает «свободу воздуха» В перечень вошли 33 страны, теперь его должно утвердить федеральное правительство
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Петербурга
Соответствующее желание выразили Ryanair, EasyJet и Wizz Air
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Петербурга Соответствующее желание выразили Ryanair, EasyJet и Wizz Air
«Победа» бесплатно зарегистрирует пассажиров на рейсы из-за атаки на сайт (обновлено)
Из-за распродажи лоукостер не справился с наплывом пользователей
«Победа» бесплатно зарегистрирует пассажиров на рейсы из-за атаки на сайт (обновлено) Из-за распродажи лоукостер не справился с наплывом пользователей
Лоукостер Wizz Air запустит рейсы в Лондон из Москвы и Петербурга
С 1 октября самолеты будут летать ежедневно
Лоукостер Wizz Air запустит рейсы в Лондон из Москвы и Петербурга С 1 октября самолеты будут летать ежедневно
Чтобы не перепутали при опознании: «Победа» объяснила запрет пересаживаться в самолете
Авиакомпания уже удалила посты с объяснениями из соцсетей
Чтобы не перепутали при опознании: «Победа» объяснила запрет пересаживаться в самолете Авиакомпания уже удалила посты с объяснениями из соцсетей
В ближайшие годы в аэропорту Пулково не будут строить терминал для лоукостеров
Управляющая компания выбрала более дешевый вариант расширения аэропорта
В ближайшие годы в аэропорту Пулково не будут строить терминал для лоукостеров Управляющая компания выбрала более дешевый вариант расширения аэропорта
Ryanair может отреагировать на отказ «Победы» от международных рейсов из Петербурга
Лоукостер рассматривает возможность увеличения числа рейсов из финской Лаппеенранты
Ryanair может отреагировать на отказ «Победы» от международных рейсов из Петербурга Лоукостер рассматривает возможность увеличения числа рейсов из финской Лаппеенранты
«Победа» снова изменила правила провоза ручной клади. Ее сузили до 4 сантиметров
При этом провозить вещи все равно можно будет по старым правилам
«Победа» снова изменила правила провоза ручной клади. Ее сузили до 4 сантиметров При этом провозить вещи все равно можно будет по старым правилам
«Победа» может ввести плату за стаканчики
В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
«Победа» может ввести плату за стаканчики В компании подчеркнули, что инициативу пока только обсуждают и не рассматривают «серьезно»
К созданию аэропорта Сиверский в Ленобласти хотят приступить в 2019 году
Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко
К созданию аэропорта Сиверский в Ленобласти хотят приступить в 2019 году Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко
«Победа» будет летать из Петербурга в Лондон, Стамбул и Бергамо
Полеты по новым направлениям перевозчик запустит осенью
«Победа» будет летать из Петербурга в Лондон, Стамбул и Бергамо Полеты по новым направлениям перевозчик запустит осенью
Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий
Больше половины россиян все-таки признались, что летают бюджетными авиакомпаниями