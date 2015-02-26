Михаил Соколов управляющий директор сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip

Вопреки ожиданиям, россияне не отказались от путешествий — даже в конце прошлого года специалисты нашего сервиса не зафиксировали снижения спроса или повальной отмены купленных билетов. Вместо этого люди активно ищут способы сэкономить уже на стадии планирования отдыха и продолжают путешествовать. Билеты авиакомпаний-лоукостеров пользуются всё большим спросом. Вот что нужно знать при их покупке.

Что такое лоукостер

Авиакомпании-лоукостеры (от англ. low-cost — «низкая стоимость») появились в США во время бума внутренних авиаперелётов в 90-х и быстро стали популярными по всему миру. Такие авиакомпании ещё часто называют бюджетными или дискаунтерами. Как правило, время простоя их самолётов в аэропорту гораздо меньше, а в качестве терминалов используются не основные аэропорты городов, а более удалённые места для посадки. Кроме того, бюджетные авиакомпании предоставляют пассажирам лишь минимальный набор услуг, а за всё остальное требуют дополнительных денег. В результате цены на билеты у них ниже, чем у обычных авиакомпаний.

Существует неприятный миф, что лоукостеры экономят не только на дополнительных услугах, но и на самих самолётах. Это не так. По статистике, у бюджетных компаний достаточно молодые парки. Они стараются закупать самолёты одной модели, что позволяет экономить на сервисном обслуживании. Новые самолёты требуют меньше денег на ремонт и потребляют меньше топлива. Для примера: средний возраст самолётов венгерской Wizz Air составляет около 4 лет, тогда как традиционные авиакомпании могут использовать самолеты 15–20-летнего возраста. У лоукостеров встречается и плохой, и хороший сервис — лучше ориентироваться на отзывы друзей и знакомых, которым вы доверяете.

Насколько дешевле летать лоукостерами

Для того чтобы понять, насколько действительно дешевле лоукостеры, обратимся к популярным направлениям мая, но не будем смотреть майские праздники: цены на них завышены из-за большого спроса. Возьмём в качестве теста даты с 11 по 21 мая — стандартные для отпуска десять дней.

OneTwoTrip — единственный в России сервис бронирования, который продаёт билеты лоукостеров. По нашим данным, самый дешёвый прямой рейс из Москвы до Барселоны стоит 16 795 рублей в обе стороны и осуществляется лоукостером Vueling. Похожий рейс от Iberia будет стоить уже 19 276 рублей — почти на три тысячи рублей дороже. Посмотрим менее популярный и более дешёвый Будапешт — и снова самый дешёвый прямой рейс у лоукостера: 14 852 рубля у Wizz Air против 18 776 рублей у «Аэрофлота». Самый дешёвый прямой рейс в Осло у российского «Аэрофлота» (15 400 рублей), но пересадка в полтора часа в Риге позволит сэкономить 4 тысячи рублей — AirBaltic предлагает долететь до Осло всего за 11 115 рублей. Итак, мы видим, что в среднем лоукосты обходятся дешевле на 4 тысячи — это достаточно ощутимая разница, притом что сами цены на билеты не превышают 20 тысяч рублей.

За что берут дополнительные деньги

Если вкратце, то буквально за всё, кроме перелёта. Почти у всех лоукостеров бесплатный багаж ограничен ручной кладью в 10 килограммов, а за перевес нужно платить. Кроме того, компании стараются посадить в самолёт как можно больше людей, поэтому расстояния между креслами минимальны. Чтобы выбрать место самостоятельно, надо опять заплатить. Даже на длительных рейсах здесь не предлагают бесплатные обеды. Приходится платить даже за регистрацию на рейс в аэропорту — обычно это стоит порядка 10 евро, бесплатно можно зарегистрироваться только онлайн.

Но не стоит слишком из-за этого расстраиваться: длительность большинства перелётов по Европе редко превышает три часа, а это время можно спокойно провести и без обеда. Если вы не представляете себе полёт без сэндвича, всегда можно купить еду заранее в супермаркете и положить её в ручную кладь — таможенники вас спокойно пропустят, а в самом самолёте никто не запрещает есть свою еду.

Проблему составляют, как правило, не сами платные услуги, а то, как их предлагают. На сайтах лоукостов обычно крайне сложно понять, что входит в цену билета, а от чего можно отказаться. В результате неискушённый путешественник может заплатить лоукостеру столько же, сколько и обычной авиакомпании.

Как выбрать лоукостер

В мире существует сложившаяся тройка лидеров самых популярных лоукостеров — это Southwest Airlines, Ryanair и EasyJet. В России же среди бюджетных авиаперевозчиков, по данным OneTwoTrip, более всего востребованы испанская Vueling Airlines, британская EasyJet, венгерская Wizz Air Hungary, немецкая Germanwings, норвежская Norwegian Air и турецкая Pegasus Airlines. Чаще всего россияне пользуются ими, чтобы слетать из Москвы в Барселону, Лондон, Берлин, Дюссельдорф, Осло, Стамбул и Будапешт. Впрочем, лидирующие позиции вовсе не означают, что это действительно лучшие компании. Стоит обратить внимание и на другие лоукостеры, например на латвийский AirBaltic.

При пользовании лоукостами стоит помнить, что в некоторых случаях придётся делать стыковки в родных для компаний странах. Так, AirBaltic редко летает куда-то из Москвы без остановки в Риге. Но в этом есть свои преимущества: за время стыковки, которое может достигать десятка часов, можно вдоволь нагуляться по этим городам (но не стоит забывать о транзитных визах, которые могут для этого понадобиться).

При выборе лоукоста лучше ориентироваться на отзывы о компании и на парк самолётов. Плюс полезным может оказаться знание истории компании. Многие лоукосты, как и российская «Победа», являются «дочками» больших авиакомпаний. Так, Germanwings является дочерней компанией Lufthansa, а AirBaltic и вовсе является национальным перевозчиком Латвии.

Как сэкономить при покупке билетов

Будьте внимательнее на стадии покупки билетов у лоукостеров. Важно помнить о том, что, как и в случае с обычными авиакомпаниями, цены на билеты бюджетных перевозчиков подвержены сезонным скачкам и дорожают по мере приближения даты вылета — в идеале лучше покупать билет за два-три месяца до путешествия. Кроме того, не стоит бояться стыковочных рейсов. Опаснее как раз короткие стыковки: многие авиакомпании часто задерживают рейсы и вы можете оказаться в неприятной ситуации, когда на пересадку остаётся 15 минут.

У лоукостеров тоже есть дорогие и дешёвые направления. Но в любом случае такие перелёты, как правило, будут существенно дешевле предложений обычных авиакомпаний. Сейчас, кстати, отличное время, чтобы начать планировать свой майский отдых — дальше цены будут только дороже. Лоукостером можно отлично и недорого слетать, например, в Барселону, где в конце мая будет проходить крупный музыкальный фестиваль Primavera, — сейчас туда можно найти билеты до 15 тысяч рублей. Столько же будет стоить билет на конец мая в Лондон и Будапешт.

В общем, летать лоукостерами безопасно и недорого. Главное, помнить, что они берут деньги даже за багаж и регистрацию в аэропорту, поэтому лучше регистрироваться заранее и путешествовать налегке.