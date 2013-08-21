Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов
В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре
Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре
На Покровке открылся бар Rumor bar
Заведение открыл Андрей Калагин — создатель Lumberjack bar
На Покровке открылся бар Rumor bar Заведение открыл Андрей Калагин — создатель Lumberjack bar
Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Бар Lumberjack вновь заработал после пожара Бизнес-ланчи в баре временно не подают
В баре Lumberjack произошёл пожар При пожаре никто не пострадал
Бар Lumberjack На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.