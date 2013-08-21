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Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов

В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре

Московские бары запустили курсы для новичков и профессионалов
В рамках обучения ученики пройдут стажировку в баре

На Покровке открылся бар Rumor bar

Заведение открыл Андрей Калагин — создатель Lumberjack bar

На Покровке открылся бар Rumor bar
Заведение открыл Андрей Калагин — создатель Lumberjack bar

Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре»
Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре»

Бразильская кухня, вегетарианский киоск и обеды в «Искре»
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов

Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов
The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома

Бар Lumberjack вновь заработал после пожара

Бизнес-ланчи в баре временно не подают

Бар Lumberjack вновь заработал после пожара
Бизнес-ланчи в баре временно не подают

В баре Lumberjack произошёл пожар

При пожаре никто не пострадал

В баре Lumberjack произошёл пожар
При пожаре никто не пострадал

Бар Lumberjack
Бар Lumberjack На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.
Бар Lumberjack

Бар Lumberjack
На Китай-городе открылся новый бар Lumberjack — без танцев, но с хорошей музыкой.