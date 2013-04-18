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Новости

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

1
Новости

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Новости

Опубликованный раньше презентации «Яндекс.Телефон»

Ориентировочная цена смартфона — 17 990 рублей

0
Новости

Опубликованный раньше презентации «Яндекс.Телефон» Ориентировочная цена смартфона — 17 990 рублей

Новости

«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры

Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети

0
Новости

«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети

Новости

Media Markt запустил финальную распродажу со скидками до 70 %

Бренд будет ликвидирован в России

1
Новости

Media Markt запустил финальную распродажу со скидками до 70 % Бренд будет ликвидирован в России

Новости

«М.Видео» купит российскую сеть Media Markt (обновлено)

Немецкая компания Media-Saturn-Holding в результате сделки получит 15 % «М.Видео»

0
Новости

«М.Видео» купит российскую сеть Media Markt (обновлено) Немецкая компания Media-Saturn-Holding в результате сделки получит 15 % «М.Видео»

Новости

Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля

Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации

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Новости

Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации

Новости

В России запустят Trade-in для айпэдов

Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

0
Новости

В России запустят Trade-in для айпэдов Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»

Новости

«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо»

Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей

0
Новости

«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей

Новости

Лучшие работодатели России по версии сотрудников

В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья

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Новости

Лучшие работодатели России по версии сотрудников В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья

Новости

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку

Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

1
Новости

Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store

Новости

Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»

Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина

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Новости

Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо» Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина

Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными
Ситуация
Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатнымиЧто такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены
13
Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными
Ситуация

Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными Что такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены

Облако знаний
Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые временаThe Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль
45
Облако знаний

Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые времена The Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль

Новости

«Яндекс» обвинили в торговле контрафактом

Теперь компания может обратиться в суд для защиты своей репутации

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Новости

«Яндекс» обвинили в торговле контрафактом Теперь компания может обратиться в суд для защиты своей репутации

Новости

В интернет-магазине «М.Видео» появились электронные книги

В дальнейшем ритейлер планирует расширить ассортимент цифровых продуктов, включив в него программное обеспечение, а также аудио- и видеозаписи

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Новости

В интернет-магазине «М.Видео» появились электронные книги В дальнейшем ритейлер планирует расширить ассортимент цифровых продуктов, включив в него программное обеспечение, а также аудио- и видеозаписи

Новости

«М.Видео» подписала договор о прямых поставках продукции Apple

Сеть сможет получать со склада Apple в Москве все устройства, кроме iPhone — переговоры о прямых поставках смартфонов ещё ведутся

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Новости

«М.Видео» подписала договор о прямых поставках продукции Apple Сеть сможет получать со склада Apple в Москве все устройства, кроме iPhone — переговоры о прямых поставках смартфонов ещё ведутся

Новости

«М.Видео» и «Эльдорадо» снова не смогли договориться о слиянии

На этот раз причина в недовольстве собственников «Эльдорадо» оценкой компании

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Новости

«М.Видео» и «Эльдорадо» снова не смогли договориться о слиянии На этот раз причина в недовольстве собственников «Эльдорадо» оценкой компании

Новости

«М.Видео» собирается поглотить «Эльдорадо»

Это может стать крупнейшей сделкой за всю историю российского рынка бытовой электроники

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Новости

«М.Видео» собирается поглотить «Эльдорадо» Это может стать крупнейшей сделкой за всю историю российского рынка бытовой электроники