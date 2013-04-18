Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты Продажи делают курьеры, уверены эксперты
Опубликованный раньше презентации «Яндекс.Телефон»
Ориентировочная цена смартфона — 17 990 рублей
Опубликованный раньше презентации «Яндекс.Телефон» Ориентировочная цена смартфона — 17 990 рублей
«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры
Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети
«М.Видео» открыла отделы для геймеров, где можно тестировать новые игры Первые игровые зоны появились в четырех московских магазинах сети
Media Markt запустил финальную распродажу со скидками до 70 %
Бренд будет ликвидирован в России
Media Markt запустил финальную распродажу со скидками до 70 % Бренд будет ликвидирован в России
«М.Видео» купит российскую сеть Media Markt (обновлено)
Немецкая компания Media-Saturn-Holding в результате сделки получит 15 % «М.Видео»
«М.Видео» купит российскую сеть Media Markt (обновлено) Немецкая компания Media-Saturn-Holding в результате сделки получит 15 % «М.Видео»
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля
Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
В России запустят Trade-in для айпэдов
Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
В России запустят Trade-in для айпэдов Обменять старый планшет на новый со скидкой можно в re:Store, Cstore и «М.Видео»
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо»
Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
Лучшие работодатели России по версии сотрудников
В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья
Лучшие работодатели России по версии сотрудников В тройку лидеров вошли компании, связанные с энергетикой, добычей и переработкой сырья
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку
Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
Apple запустила в России программу обмена старых айфонов на скидку Обменять купленные в России смартфоны уже можно в «Связном» и re:Store
Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»
Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина
Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо» Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина
Приговор современным технологиям: Когда айфоны станут бесплатными Что такое закон Мура, как он предсказал появление шестого айфона 50 лет назад, и почему теперь его дни сочтены
Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые времена The Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль
«Яндекс» обвинили в торговле контрафактом
Теперь компания может обратиться в суд для защиты своей репутации
«Яндекс» обвинили в торговле контрафактом Теперь компания может обратиться в суд для защиты своей репутации
В интернет-магазине «М.Видео» появились электронные книги
В дальнейшем ритейлер планирует расширить ассортимент цифровых продуктов, включив в него программное обеспечение, а также аудио- и видеозаписи
В интернет-магазине «М.Видео» появились электронные книги В дальнейшем ритейлер планирует расширить ассортимент цифровых продуктов, включив в него программное обеспечение, а также аудио- и видеозаписи
«М.Видео» подписала договор о прямых поставках продукции Apple
Сеть сможет получать со склада Apple в Москве все устройства, кроме iPhone — переговоры о прямых поставках смартфонов ещё ведутся
«М.Видео» подписала договор о прямых поставках продукции Apple Сеть сможет получать со склада Apple в Москве все устройства, кроме iPhone — переговоры о прямых поставках смартфонов ещё ведутся
«М.Видео» и «Эльдорадо» снова не смогли договориться о слиянии
На этот раз причина в недовольстве собственников «Эльдорадо» оценкой компании