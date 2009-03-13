Футболка Supreme с Мадонной Икона поп-музыки пополнила клуб увековеченных на принтах исполнителей
Футболка Supreme с Мадонной Икона поп-музыки пополнила клуб увековеченных на принтах исполнителей
Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов Что мы узнали из «архива райских островов»
Офшоры депутатов, самолеты для корги и уклонение Apple от налогов Что мы узнали из «архива райских островов»
Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено)
Сейчас заведение приостановило работу
Оператор фитнес-клуба Мадонны в Москве пожаловался на рейдерский захват (обновлено) Сейчас заведение приостановило работу
В Москве временно закрыли фитнес-клуб Мадонны
Причину приостановки его деятельности в компании не называют
В Москве временно закрыли фитнес-клуб Мадонны Причину приостановки его деятельности в компании не называют
В ближайшие три года Мадонна откроет свыше 30 фитнес-клубов в Европе
На каждый из них придётся потратить от $4 до $5 млн
В ближайшие три года Мадонна откроет свыше 30 фитнес-клубов в Европе На каждый из них придётся потратить от $4 до $5 млн
Петербургский депутат предложила ввести артистические визы
Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.
Петербургский депутат предложила ввести артистические визы Депутат петербургского ЗакСа Анастасия Мельникова, известная по роли следователя Абдуловой в «Улицах разбитых фонарей», предложила упростить визовый режим для зарубежных артистов.
Комментарий: Дмитрий Зарецкий о нелегальных концертах Мадонны Концерты Мадонны в России признали нелегальными, и это вновь поднимает вопрос о рабочих и артистических визах для выступающих иностранцев.
Комментарий: Дмитрий Зарецкий о нелегальных концертах Мадонны Концерты Мадонны в России признали нелегальными, и это вновь поднимает вопрос о рабочих и артистических визах для выступающих иностранцев.
Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге Московский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.
Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге Московский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.
Постскриптум: Мадонне грозит штраф за гей-пропаганду Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня в выпуске — концерт Мадонны в Петербурге и пропаганда гомосексуализма.
Постскриптум: Мадонне грозит штраф за гей-пропаганду Каждое воскресенье The Village иллюстрирует одну яркую новость, которая случилась на минувшей неделе. Сегодня в выпуске — концерт Мадонны в Петербурге и пропаганда гомосексуализма.
Святая, Мадонна: Видеослежка, плакаты и телефонный терроризм Противники Мадонны ждут её с пикетами, листовками и видеорегистрацией нарушений закона о пропаганде гомосексуализма. The Village вспомнил всех идейных вдохновителей этих выступлений и акций.
Святая, Мадонна: Видеослежка, плакаты и телефонный терроризм Противники Мадонны ждут её с пикетами, листовками и видеорегистрацией нарушений закона о пропаганде гомосексуализма. The Village вспомнил всех идейных вдохновителей этих выступлений и акций.
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Фитнес-клубы Мадонны появятся в России весной Первые фитнес-центры сети Hard Candy появятся в Москве и Петербурге
Фитнес-клубы Мадонны появятся в России весной Первые фитнес-центры сети Hard Candy появятся в Москве и Петербурге
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
7 ресторанов знаменитостей: Собчак, Канделаки, Цекало и другие The Village собрал вместе все открытые знаменитостями за 2010 год рестораны и кафе и сделал звездный прогноз на 2011 год
Мадонна откроет в Москве фитнес-центр Певица Мадонна в марте 2011 года откроет фитнес-центр в Москве. Он будет расположен рядом с Красной площадью
Мадонна откроет в Москве фитнес-центр Певица Мадонна в марте 2011 года откроет фитнес-центр в Москве. Он будет расположен рядом с Красной площадью
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ Я отказывался верить ее приезду в Петербург до того момента, пока не увидел собственными глазами официальный анонс концерта 2 августа 2009 на ее официальном сайте. Конечно-конечно, они могут все еще поменять, перенести, отложить, отменить, запретить, упасть с лошади, сломать ребра, вывихнуть ногу и тд и тп. Однако, во-первых, надежда все же есть и билеты начнут продаваться уже...