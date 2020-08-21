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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

«Ъ»: В России сократился выпуск жвачки Orbit из-за санкций

21 августа 2020

Mars начала производить мороженое в России

Владельцы собак смогут привести питомцев на бесплатный ветосмотр
3 августа 2020

Владельцы собак смогут привести питомцев на бесплатный ветосмотр

«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси

Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях

«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси

Mars начал продавать в России здоровые батончики Be Kind

Цена за штуку доходит до 165 рублей

Mars начал продавать в России здоровые батончики Be Kind

Mars запустит для школьников просветительскую программу об экологии

Присоединиться к проекту могут школы со всей России

Mars запустит для школьников просветительскую программу об экологии

Драже Skittles в цветах российского флага

«Рашн микс» появится в продаже перед ЧМ-2018

Драже Skittles в цветах российского флага

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции

Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Пока доставка осуществляется только по Москве

Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»

Компания Mars вложила 3 миллиарда рублей в производство M&M's в Подмосковье

Реализация проекта привела к появлению 76 новых рабочих мест

Компания Mars вложила 3 миллиарда рублей в производство M&M's в Подмосковье

Летние стажировки для студентов
Летние стажировки для студентов The Village узнал, в каких известных компаниях можно пройти летнюю практику и начать карьеру студентам
Летние стажировки для студентов

Летние стажировки для студентов
The Village узнал, в каких известных компаниях можно пройти летнюю практику и начать карьеру студентам

Стажировки для будущих начальников
Стажировки для будущих начальников The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями
Стажировки для будущих начальников

Стажировки для будущих начальников
The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями

Успехи Xiaomi, колонизация Марса и рекламный патент Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успехи Xiaomi, колонизация Марса и рекламный патент Facebook

Как работают в Mars
Как работают в Mars Сложные интервью, гибкий график и тренажёрный зал — The Village узнал, как работают в офисе Wrigley, который входит в состав Mars
Как работают в Mars

Как работают в Mars
Сложные интервью, гибкий график и тренажёрный зал — The Village узнал, как работают в офисе Wrigley, который входит в состав Mars

This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов
This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — на огонь, на воду и как иностранные бренды пытаются продать российскому потребителю рекламу со стереотипами, касающимися его Родины.
This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов

This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов
Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — на огонь, на воду и как иностранные бренды пытаются продать российскому потребителю рекламу со стереотипами, касающимися его Родины.

Бренд Mars Немного отойдя от темы с M&M's.

Бренд Mars