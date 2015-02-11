Интерьер

Офис Wrigley занимает четыре этажа. Раньше здесь была кабинетная планировка, потом решено было снести стены и устроить оупенспейс. Помимо рабочих пространств, здесь есть зоны отдыха, где можно выпить кофе и поболтать с коллегами, а также небольшой тренажёрный зал. В каждой переговорной комнате висят принципы компании и стоят стенды с жвачкой.

У компании есть провайдер, который обеспечивает едой. В обед каждый сотрудник может взять пять блюд и расплатиться карточкой — за еду платит компания, с работника снимается только налог (выходит около 500 рублей в месяц).

Обучение

Компания старается развивать способности своих сотрудников. При этом здесь понимают, что у людей есть разные склонности и таланты: одни хотят расти и становиться начальниками, другие — совершенствоваться в своей теперешней работе. Специалисты по HR разговаривают с каждым работником, чтобы понять, как он видит свою карьеру в Mars. На основании этих данных составляется персональный план развития.

Компания придерживается концепции 70–20–10. Здесь считают, что на 70 % успех развития сотрудника зависит от того, насколько он в работе выходит из зоны комфорта, на 20 % — от того, есть ли у него возможность учиться у других, на 10 % — от теоретического обучения. Каждому сотруднику подбираются проекты, менторы и тренинги в соответствии с его планом развития.

В Mars нет традиции празднования 23 Февраля и 8 Марта — вместо этого празднуют запуски новых продуктов и проводят за городом стратегические конференции с элементами тимбилдинга. От празднования Нового года в этот раз тоже решили отказаться. Говорят, это соответствует принципу взаимовыгодности компании: когда бизнес переживает непростые времена, нечестно тратить деньги на праздники для сотрудников.

По этой же причине в компании не прижились корпоративные занятия йогой и танцами: классы посещала лишь небольшая часть сотрудников — было решено, что это несправедливо. В компании считают, что вместо проведения корпоративных занятий лучше платить людям столько, чтобы они могли себе позволить выбрать хобби по своему вкусу.