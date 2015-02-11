Как работают в Mars Сложные интервью, гибкий график и тренажёрный зал — The Village узнал, как работают в офисе Wrigley, который входит в состав Mars
У компании Mars в России есть четыре подразделения: одно отвечает за шоколад, другое — за корма для животных, третье — за продукты питания, в частности бренд Uncle Ben's, четвёртое — за марки Wrigley (одноимённые жвачки, а также Orbit, Skittles, Rondo и другие). Последнее располагается за городом, в бизнес-центре «Рублёвка» на Рублёво-Успенском шоссе. Здесь находятся руководители подразделения, отделы маркетинга, продаж, финансов, бизнес-планирования, HR и логистики.
Найм сотрудников
Mars известен своим тщательным подходом к найму персонала. В компании объясняют это тем, что сотрудники проводят на работе больше времени, чем иные люди в браке (средняя продолжительность работы здесь — десять лет). Сначала все кандидаты проходят тестирование. У линейных сотрудников проверяют умение работать с числовой и вербальной информацией. Будущим менеджерам предлагают SHL-тесты. Они позволяют понять, может ли кандидат сделать выводы из предложенных цифр и графиков, а также проанализировать текст.
Wrigley
подразделение компании Mars по производству жевательной резинки и конфет
Число сотрудников в Москве: 200
Площадь офиса: 3 000 кв. м.
После этого нужно пройти собеседование с представителем HR-департамента. Он выясняет, насколько кандидат соответствует корпоративной культуре и принципам компании (качество, ответственность, взаимовыгодность, эффективность и свобода). К примеру, если человек стремится быстро сорвать куш и заработать любой ценой, он вряд ли пройдёт этот этап: компании важно, чтобы сотрудники были настроены на долгосрочный результат и взаимовыгодное партнёрство. Также имеет значение демократичный настрой: руководители здесь сидят в одной комнате с другими сотрудниками, и любое проявление высокомерия негативно влияет на атмосферу в компании.
Если кандидат обладает необходимыми личными качествами, он получает возможность пообщаться с линейным менеджером — тот выясняет, справится ли человек с работой. В случае успеха кандидата приглашают в ассессмент-центр. Там панель из четырёх-шести менеджеров из разных департаментов оценивают претендентов в деле. Кандидаты готовят презентацию о себе, решают практический кейс и проходят интервью. Такой метод оценки потенциальных сотрудников позволяет оценить их способность решать конфликты, достигать результата и обучаться в процессе работы. Кроме того, в панели участвуют непосредственные руководители сотрудников. Решение о приёме на работу всегда принимается коллегиально: кандидат получает оффер только в том случае, если все ассессоры считают его подходящим для вакансии.
В компании говорят, что такой многоступенчатый процесс отбора помогает сотрудникам обрести уверенность в своих силах: они понимают, что достойны своего места.
Организация работы
В компании действует режим гибкого графика. Сотрудники должны быть на работе с 11:00 до 16:00, когда проводятся основные встречи, а время приезда и отъезда они выбирают сами, главное — отработать нужное количество часов за месяц. По договорённости с начальником можно раз в неделю поработать из дома.
Жёсткого дресс-кода в офисе нет. Однако менеджеры по продажам на встречи, как правило, надевают костюмы, а в пятницу все традиционно приходят в стиле кэжуал.
Все новые сотрудники проходят трёхдневный тренинг Essence of Mars, в рамках которого знакомятся с корпоративной культурой, особенностями работы и посещают фабрики. Для каждого человека, назначенного на новую должность, составляется график встреч с коллегами. Кроме того, через 90 дней после начала работы ключевые сотрудники приходит на совет директоров Wrigley и рассказывают о своих впечатлениях. Это позволяет руководству свежим взглядом посмотреть на работу компании. Конструктивная критика приветствуется, главное — выбрать правильный тон и не обидеть коллег.
Если человек показал высокий результат,
но попутно всем нахамил, он вряд ли получит хороший рейтинг и бонусы
по итогам года
У каждого сотрудника есть годовой план персонального развития. Каждый квартал он обсуждает его выполнение с непосредственным начальником. В конце года на совещании менеджеров всем работникам присваивается рейтинг. Его размер зависит от достигнутых результатов и поведения в команде. Если человек показал высокий результат, но попутно всем нахамил, он вряд ли получит хороший рейтинг и, соответственно, бонусы по итогам года.
У хороших работников есть шанс подняться по карьерной лестнице. Каждый год руководители отделов разных подразделений Mars встречаются и обсуждают перспективных сотрудников. Кроме того, проводится talent development review — процесс, напоминающий финальный этап собеседования. Группа менеджеров оценивает сотрудников, чтобы определить их потенциал. В итоге кандидаты получают подробный анализ их способностей и советы о том, что стоит улучшить. А топ-менеджеры могут найти себе перспективного человека в команду.
Если работа подчинённого не устраивает непосредственного начальника, то сначала босс должен попробовать решить проблему сам. Потом подключается отдел по работе с персоналом: вместе с сотрудником составляется план исправления, рассчитанный на три-шесть месяцев. В случае успешного его выполнения человек продолжает работать в компании, в случае неудачи начинается процесс расставания.
Интерьер
Офис Wrigley занимает четыре этажа. Раньше здесь была кабинетная планировка, потом решено было снести стены и устроить оупенспейс. Помимо рабочих пространств, здесь есть зоны отдыха, где можно выпить кофе и поболтать с коллегами, а также небольшой тренажёрный зал. В каждой переговорной комнате висят принципы компании и стоят стенды с жвачкой.
У компании есть провайдер, который обеспечивает едой. В обед каждый сотрудник может взять пять блюд и расплатиться карточкой — за еду платит компания, с работника снимается только налог (выходит около 500 рублей в месяц).
Обучение
Компания старается развивать способности своих сотрудников. При этом здесь понимают, что у людей есть разные склонности и таланты: одни хотят расти и становиться начальниками, другие — совершенствоваться в своей теперешней работе. Специалисты по HR разговаривают с каждым работником, чтобы понять, как он видит свою карьеру в Mars. На основании этих данных составляется персональный план развития.
Компания придерживается концепции 70–20–10. Здесь считают, что на 70 % успех развития сотрудника зависит от того, насколько он в работе выходит из зоны комфорта, на 20 % — от того, есть ли у него возможность учиться у других, на 10 % — от теоретического обучения. Каждому сотруднику подбираются проекты, менторы и тренинги в соответствии с его планом развития.
В Mars нет традиции празднования 23 Февраля и 8 Марта — вместо этого празднуют запуски новых продуктов и проводят за городом стратегические конференции с элементами тимбилдинга. От празднования Нового года в этот раз тоже решили отказаться. Говорят, это соответствует принципу взаимовыгодности компании: когда бизнес переживает непростые времена, нечестно тратить деньги на праздники для сотрудников.
По этой же причине в компании не прижились корпоративные занятия йогой и танцами: классы посещала лишь небольшая часть сотрудников — было решено, что это несправедливо. В компании считают, что вместо проведения корпоративных занятий лучше платить людям столько, чтобы они могли себе позволить выбрать хобби по своему вкусу.
Фотографии: Иван Анисимов