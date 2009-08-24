«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси
Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях
«Ситимобил» начал продавать еду в своих такси Компания запустила пилотный проект онлайн-магазинов в автомобилях
Mars начал продавать в России здоровые батончики Be Kind Цена за штуку доходит до 165 рублей
Mars запустит для школьников просветительскую программу об экологии
Присоединиться к проекту могут школы со всей России
Mars запустит для школьников просветительскую программу об экологии Присоединиться к проекту могут школы со всей России
Драже Skittles в цветах российского флага «Рашн микс» появится в продаже перед ЧМ-2018
Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Умный зонт, «зеленый свет» для беспилотников и алгоритм поиска протестующих Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США
Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции
Запретить ввоз алкоголя из Евросоюза и США Лидер «Справедливой России» предложил расширить контрсанкции
Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google
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Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов»
Пока доставка осуществляется только по Москве
Mars запустил онлайн-магазин конфет бренда «А. Коркунов» Пока доставка осуществляется только по Москве
Компания Mars вложила 3 миллиарда рублей в производство M&M's в Подмосковье
Реализация проекта привела к появлению 76 новых рабочих мест
Компания Mars вложила 3 миллиарда рублей в производство M&M's в Подмосковье Реализация проекта привела к появлению 76 новых рабочих мест
Летние стажировки для студентов The Village узнал, в каких известных компаниях можно пройти летнюю практику и начать карьеру студентам
Стажировки для будущих начальников The Village выбрал актуальные оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, участники которых могут стать руководителями
Успехи Xiaomi, колонизация Марса и рекламный патент Facebook
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