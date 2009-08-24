This is Russia: 10 стереотипов о России в рекламе глобальных брендов Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, — на огонь, на воду и как иностранные бренды пытаются продать российскому потребителю рекламу со стереотипами, касающимися его Родины.