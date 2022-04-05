4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере От Гнойного, Гречки, Арсения Крестителя и Василия Бархатова
Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве
Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе
Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города
Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта
«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»
«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе
Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me
Маршруты подскажут, где поблизости можно помочь нуждающимся
Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта
В среднем горожане ждут на остановках 11 минут
В приложение «Узнай Москву» добавили маршрут по местам Гиляровского
Прогулка протяженностью 5,5 километра займет чуть больше часа
Москвичи смогут менять маршруты общественного транспорта
Новую информационную систему «Маршрутная сеть» разработает Транспортный комплекс Москвы
Самые популярные прогулочные маршруты по Москве
Список составили по данным приложения «Узнай Москву»
Tele2 запустил до конца лета бесплатное велотакси
Велокэбы работает ежедневно с 10:00 до 21:00
Бесплатные квесты по городу City Stories
Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями
Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»
Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут
В сентябре в Москве появятся пять новых автобусных маршрутов
Еще по 24 маршрутам объявлены конкурсы
В Москве определили 24 новых автобусных маршрута
Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан
Время следования автобусов сократится после демонтажа турникетов
На дорогу уйдет на пять минут меньше
Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов
Их планируют запустить в 2018 году
У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса
Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia
С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов
Это связано с проведением Дня города
В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам
Позднее в проект войдут более 70 городов России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра
В Москве из-за реновации изменится схема наземного транспорта
Также из-за роста плотности населения городу придется закупить новые единицы подвижного состава
Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в пасхальные праздники
Проезд в ночь с 15 на 16 апреля обеспечат 11 ночных маршрутов
В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта
Это связано с проведением шествия в честь 75-летия парада 1941 года
В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта
Так, конечные остановки маршрутов № Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут перенесены от Лубянской площади к станции метро «Китай-город»
Сайт с краткими путеводителями по обновлённым улицам Москвы
Сайт предлагает путеводитель по новым улицам с готовыми маршрутами для прогулок
Власти Москвы запустили информационную кампанию об изменениях маршрутов транспорта
Кампания продлится до конца августа 2016 года
Из-за Ураза-байрама в Москве временно изменят маршруты общественного транспорта
Движение трамваев от Каланчёвской улицы до станций метро «Новослободская» и «Белорусская» отменят
В «Сокольниках» появятся «маршруты для похудения»
Маршруты будут различаться между собой по степени калорийности
«Аэрофлот» начинает летать в Ставрополь
С 25 октября перевозчик переходит на зимнее расписание полётов
В Москве стартует «Библионочь»
Во время акции читатели смогут встретиться с известными писателями, критиками, публицистами и попасть на экскурсии в обычно закрытые фонды библиотек
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет» Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле
За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн
На портале «Электронный атлас Москвы» появилась возможность следить за движением автобусов в режиме реального времени
В Москве изменят маршруты общественного транспорта
Столичные власти планируют за полгода изменить маршруты общественного транспорта города.
В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца
Некоторые маршруты общественного транспорта в центре города изменятся 2 марта из-за митингов.
«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта
Наземный общественный транспорт ждут перемены: дублирующиеся маршруты отменят, зато появятся ночные, а интервалы между прибытием автобуса, троллейбуса, трамвая сократят.