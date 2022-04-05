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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Битцевском лесу создадут конный маршрут
5 апреля 2022

В Битцевском лесу создадут конный маршрут

4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере
4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере От Гнойного, Гречки, Арсения Крестителя и Василия Бархатова
4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере

4 интересных маршрута с плейлистами для прогулки в Питере
От Гнойного, Гречки, Арсения Крестителя и Василия Бархатова

Музей «Гараж» запустил прогулки по памятникам советского авангарда
Гид
22 июля 2021

Музей «Гараж» запустил прогулки по памятникам советского авангарда

24 июня 2021

Mastercard составила детальные автомаршруты по России — на выходные или короткий отпуск

Куда пойти гулять в День России
Куда пойти гулять в День России Маршруты от политзэков
Куда пойти гулять в День России

Куда пойти гулять в День России
Маршруты от политзэков

Трехчасовая прогулка от «Техноложки» до завода Степана Разина

Трехчасовая прогулка от «Техноложки» до завода Степана Разина

Трехчасовая прогулка от «Техноложки» до завода Степана Разина

Трехчасовая прогулка от «Техноложки» до завода Степана Разина

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни
От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Промо

От неоготики до модерна: Путешествие по островам Петроградской стороны
Где гулять, загорать, смотреть футбол и найти дом для жизни

Ссылка дня
10 сентября 2020

Аудиогид по неочевидным местам Москвы от Storytel

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

Подборка авторских беговых маршрутов по Москве

По набережным, старому городу и паркам

Подборка авторских беговых маршрутов по Москве

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»

«Яндекс.Карты» станут главным помощником пользователя в городе

«Яндекс.Транспорт» закроют в мае. Все функции сервиса перейдут в «Карты»

Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me

Маршруты подскажут, где поблизости можно помочь нуждающимся

Контейнеры для сбора одежды на картах Maps.me

Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
СПЕЦПРОЕКТ
Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле К чему готовиться и что брать с собой
Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
СПЕЦПРОЕКТ

Поехали: Как организовать путешествие на автомобиле
К чему готовиться и что брать с собой

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

Можно выбрать между тремя гидами

Между Центральными рынками запустили тематические маршруты

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами

Среди них — Москва — Санкт-Петербург

РЖД назвали новые маршруты с невозвратными билетами

Три новогодних маршрута по музеям

Прогуляться по этим местам предлагают в длинные праздники

Три новогодних маршрута по музеям

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

В среднем горожане ждут на остановках 11 минут

Округа Москвы с минимальным временем ожидания общественного транспорта

В приложение «Узнай Москву» добавили маршрут по местам Гиляровского

Прогулка протяженностью 5,5 километра займет чуть больше часа

В приложение «Узнай Москву» добавили маршрут по местам Гиляровского

Москвичи смогут менять маршруты общественного транспорта

Новую информационную систему «Маршрутная сеть» разработает Транспортный комплекс Москвы

Москвичи смогут менять маршруты общественного транспорта

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве

Список составили по данным приложения «Узнай Москву»

Самые популярные прогулочные маршруты по Москве

Tele2 запустил до конца лета бесплатное велотакси

Велокэбы работает ежедневно с 10:00 до 21:00

Tele2 запустил до конца лета бесплатное велотакси

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018

Карты разработали в петербургском Университете ИТМО

Туристические маршруты по городам ЧМ-2018

Бесплатные квесты по городу City Stories

Можно пройти шесть квестов или предложить свой маршрут с заданиями

Бесплатные квесты по городу City Stories

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»

Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут

Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»

В сентябре в Москве появятся пять новых автобусных маршрутов

Еще по 24 маршрутам объявлены конкурсы

В сентябре в Москве появятся пять новых автобусных маршрутов

В Москве определили 24 новых автобусных маршрута

Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч горожан

В Москве определили 24 новых автобусных маршрута

Время следования автобусов сократится после демонтажа турникетов

На дорогу уйдет на пять минут меньше

Время следования автобусов сократится после демонтажа турникетов

Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов

Их планируют запустить в 2018 году

Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов

Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве Варианты пробежек для тех, у кого сезон не заканчивается
Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Осенний марафон: 10 беговых маршрутов по Москве
Варианты пробежек для тех, у кого сезон не заканчивается

У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса

Об этом сообщает интернет-издание Inc.Russia

У «Яндекса» появилась своя платформа для бизнеса

С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов

Это связано с проведением Дня города

С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов
Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
СПЕЦПРОЕКТ

Что мне дождик проливной: Два веломаршрута по Москве для разной погоды
Трассы, по которым стоит проехаться до прихода холодов

В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам

Позднее в проект войдут более 70 городов России, Казахстана, Киргизии, Украины, Чехии и Кипра

В сервисе «2ГИС» появились путеводители по российским городам

В Москве из-за реновации изменится схема наземного транспорта

Также из-за роста плотности населения городу придется закупить новые единицы подвижного состава

В Москве из-за реновации изменится схема наземного транспорта

Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в пасхальные праздники

Проезд в ночь с 15 на 16 апреля обеспечат 11 ночных маршрутов

Более тысячи бесплатных автобусов будут работать в пасхальные праздники

В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта

Это связано с проведением шествия в честь 75-летия парада 1941 года

В Москве 7 ноября изменятся маршруты общественного транспорта

В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта

Так, конечные остановки маршрутов № Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут перенесены от Лубянской площади к станции метро «Китай-город»

В Москве изменятся трассы шести ночных маршрутов общественного транспорта

Сайт с краткими путеводителями по обновлённым улицам Москвы

Сайт предлагает путеводитель по новым улицам с готовыми маршрутами для прогулок

Сайт с краткими путеводителями по обновлённым улицам Москвы

Власти Москвы запустили информационную кампанию об изменениях маршрутов транспорта

Кампания продлится до конца августа 2016 года

Власти Москвы запустили информационную кампанию об изменениях маршрутов транспорта

Из-за Ураза-байрама в Москве временно изменят маршруты общественного транспорта

Движение трамваев от Каланчёвской улицы до станций метро «Новослободская» и «Белорусская» отменят

Из-за Ураза-байрама в Москве временно изменят маршруты общественного транспорта

В «Сокольниках» появятся «маршруты для похудения»

Маршруты будут различаться между собой по степени калорийности

В «Сокольниках» появятся «маршруты для похудения»

«Аэрофлот» начинает летать в Ставрополь

С 25 октября перевозчик переходит на зимнее расписание полётов

«Аэрофлот» начинает летать в Ставрополь

В Москве стартует «Библионочь»

Во время акции читатели смогут встретиться с известными писателями, критиками, публицистами и попасть на экскурсии в обычно закрытые фонды библиотек

В Москве стартует «Библионочь»

Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет» Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле
Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»

Глава Мосгортранса: «Там, где я живу, общественного транспорта нет»
Евгений Михайлов рассказал The Village о том, когда троллейбусы в Москве станут быстрыми, как бороться с «зайцами» и почему он сам ездит на работу на автомобиле

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

На портале «Электронный атлас Москвы» появилась возможность следить за движением автобусов в режиме реального времени

За движением московских автобусов теперь можно следить онлайн

В Москве изменят маршруты общественного транспорта

Столичные власти планируют за полгода изменить маршруты общественного транспорта города.

В Москве изменят маршруты общественного транспорта

В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца

Некоторые маршруты общественного транспорта в центре города изменятся 2 марта из-за митингов.

В субботу перекроют большую часть Бульварного кольца

«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта

Наземный общественный транспорт ждут перемены: дублирующиеся маршруты отменят, зато появятся ночные, а интервалы между прибытием автобуса, троллейбуса, трамвая сократят.

«Мосгортранс» заказал новую схему движения общественного транспорта

Пять маршрутов для пробежек
Пять маршрутов для пробежек The Village поговорил с людьми, которые бегают в Москве, и узнал об их любимых маршрутах в городе, атмосфере и том, как реагируют окружающие.
Пять маршрутов для пробежек

Пять маршрутов для пробежек
The Village поговорил с людьми, которые бегают в Москве, и узнал об их любимых маршрутах в городе, атмосфере и том, как реагируют окружающие.

My Bicycle & Me
My Bicycle & Me Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.
My Bicycle & Me

My Bicycle & Me
Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.