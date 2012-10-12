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СПЕЦПРОЕКТ
Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки И что из этого вышло
Спецпроекты
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Путешествие по Мексике длиной в год Как абсолютно все может стать неожиданностью
Новости
В Marketplace появились коктейли от бара El Copitas Коллаборация продлится до конца лета
Место
Мичелада на крыше: Casa Corona Moscow Георгий Троян осваивает Мексику
Новости
Шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию на гастромаркете «Вокруг света»
В заведении можно будет попробовать начос с сальсой или гуакамоле, кесадильи и пончики чуррос
Новости
Шеф-повар Хорхе Вайехо открыл такерию на гастромаркете «Вокруг света» В заведении можно будет попробовать начос с сальсой или гуакамоле, кесадильи и пончики чуррос
Новое место
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador
Новое место
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador
Новое место
В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co
Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell
Новое место
В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell
Новое место
Александр Раппопорт открывает новый ресторан «Латинский квартал»
Здесь будут готовить блюда мексиканской, бразильской и аргентинской кухонь
Новое место
Александр Раппопорт открывает новый ресторан «Латинский квартал» Здесь будут готовить блюда мексиканской, бразильской и аргентинской кухонь
Рестораны
На Пятницкой откроется кафе из «Симпсонов»
В Москве открывается первая закусочная американской сети Moe's, названной в честь бара «У Мо» из «Симпсонов».
Рестораны