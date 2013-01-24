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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Собянин опроверг информацию о планах мэрии ввести карантин в сентябре (обновлено)

Мэр все еще уверен, что у 60 % москвичей есть иммунитет

Собянин опроверг информацию о планах мэрии ввести карантин в сентябре (обновлено)

Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета

Всего москвичи предложили более двух тысяч идей

Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта

Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

И как набирает голоса за поправки

Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей

В прошлом году потратили почти в три раза меньше

Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей

Вместо работ организация просто купила здание

«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Кажется, кто-то обиделся

СМИ начали удалять новости о пародии на Путина и Собянина

Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам

Такое распоряжение дал Путин

Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам

Москву лишили благоустройства на 13 миллиардов рублей на время карантина

За счет чего должна была похорошеть столица, неизвестно

Москву лишили благоустройства на 13 миллиардов рублей на время карантина

Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии

Отмена аренды и отсрочка налогов

Мэрия утвердила меры по поддержке бизнеса в период эпидемии

Мэрия: В Москве не будут объявлять режим чрезвычайной ситуации

Источники в мэрии: Могут и объявить

Мэрия: В Москве не будут объявлять режим чрезвычайной ситуации

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами

Для этого даже необязательно быть специалистом

Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами

Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ

Власти посчитали проект общественно важным

Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ

Власти Москвы купили технологию распознавания лиц. Ее внедрят в 200 тысячах городских камер

Как город будет использовать полученные данные

Власти Москвы купили технологию распознавания лиц. Ее внедрят в 200 тысячах городских камер

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

За прошлые два года власти потратили еще больше

За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей

Для Москвы подготовят транспортную стратегию. Аналитики изучат Hyperloop и виртуальную реальность

Мэрия хочет узнать, как ускорить движение с помощью новых технологий

Для Москвы подготовят транспортную стратегию. Аналитики изучат Hyperloop и виртуальную реальность

Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)

Мероприятие пройдет 31 августа — на этот день власти не согласовали ни один митинг оппозиции

Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)

Мэрия объяснила запрет выступлений Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа (обновлено)

Организаторы намерены провести концерт

Мэрия объяснила запрет выступлений Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа (обновлено)

В Москве перед митингом в поддержку независимых кандидатов начались активные задержания

Задержаны также независимые кандидаты в Мосгордуму

В Москве перед митингом в поддержку независимых кандидатов начались активные задержания

Почти 1 000 километров гранитных бордюров в Москве за 3 миллиарда рублей (обновлено)

Для чего Москве столько бордюров, пока не ясно

Почти 1 000 километров гранитных бордюров в Москве за 3 миллиарда рублей (обновлено)

Мэрия все-таки согласовала митинг либертарианцев в поддержку Голунова (обновлено)

Организаторами акции является Либертарианская партия

Мэрия все-таки согласовала митинг либертарианцев в поддержку Голунова (обновлено)

Из 11 городов-участников на ЧМ-2018 заработает только Москва

К таким выводам пришли аналитики международных рейтинговых агентств

Из 11 городов-участников на ЧМ-2018 заработает только Москва

Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Почему все собрания собственников пятиэтажек после 1 июля недействительны
Почему все собрания собственников пятиэтажек после 1 июля недействительны Закон о реновации вступил в силу раньше, чем обещали власти
Почему все собрания собственников пятиэтажек после 1 июля недействительны

Почему все собрания собственников пятиэтажек после 1 июля недействительны
Закон о реновации вступил в силу раньше, чем обещали власти

Мэрия отвергла обвинения в нарушениях при работе по программе «Моя улица»

Чиновники настаивают, что у ФАС нет претензий к закупкам

Мэрия отвергла обвинения в нарушениях при работе по программе «Моя улица»

Мэрия опубликовала итоги голосования по программе реновации

Желающие вступить в программу все еще могут попасть в список под снос через общие собрания собственников

Мэрия опубликовала итоги голосования по программе реновации

Мэрия продаст половину построенных квартир ради сноса пятиэтажек

По словам представителя городских властей, таким образом можно будет окупить программу реновации

Мэрия продаст половину построенных квартир ради сноса пятиэтажек

Мэрия согласовала акцию Навального против коррупции

Шествие и митинг пройдут на проспекте Сахарова 12 июня

Мэрия согласовала акцию Навального против коррупции

СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок

По словам источников, чтобы повысить рейтинг, мэр проведет «показательный этап программы реновации»

СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок

Навальный собирается подать в суд на мэрию Москвы

По словам политика, иск будет подан 19 мая

Навальный собирается подать в суд на мэрию Москвы

В июне пройдет автопробег на электромобилях из Москвы до Севастополя

Также в пробеге смогут участвовать электромотоциклы

В июне пройдет автопробег на электромобилях из Москвы до Севастополя

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?

Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья?
Движение «Архнадзор» против московской мэрии

Мэрия просит не выходить на улицу без необходимости

Из-за похолодания на улицах образовалась гололедица

Мэрия просит не выходить на улицу без необходимости

Мэрия отказалась согласовывать митинг против войны в Сирии

Акцию планировалось провести в Москве 20 ноября

Мэрия отказалась согласовывать митинг против войны в Сирии

Сменился руководитель департамента региональной безопасности Москвы

Алексей Майоров покинул эту должность

Сменился руководитель департамента региональной безопасности Москвы

Националисты подали заявку на проведение в Москве «Русского марша»

Мероприятие запланировано на 4 ноября

Националисты подали заявку на проведение в Москве «Русского марша»

Власти Москвы планируют удвоить затраты на ливневые канализации

На программу хотят выделить как минимум 1,3 миллиарда рублей

Власти Москвы планируют удвоить затраты на ливневые канализации

Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче

Акции памяти защитников Белого дома запланированы на 20 и 22 августа

Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче

Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча

Мэрия отказала в проведении этого мероприятия впервые за 24 года

Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча

Движение транспорта на Садовом кольце ограничат на месяц

Движение ограничат из-за реконструкции инженерных сетей

Движение транспорта на Садовом кольце ограничат на месяц

Сколько москвичей недовольны работой Собянина

По сравнению с окончанием первого срока работы Собянина в должности мэра горожане стали к нему лояльнее

Сколько москвичей недовольны работой Собянина

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента «Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента

«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента
«Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть

Мэрия разрешила провести «Русский марш» с меньшим числом участников

Ранее мэрия отклонила заявку лидера «Русских» Дмитрия Дёмушкина

Мэрия разрешила провести «Русский марш» с меньшим числом участников

Московский чиновник
Московский чиновник Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Московский чиновник

Московский чиновник
Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету

Московские власти запустят приложение для записи на тренировки «В спорте»

Планируется, что приложение станет спортивной социальной сетью с возможностью добавлять пользователей в друзья

Московские власти запустят приложение для записи на тренировки «В спорте»

Полис ОМС в Москве могут заменить банковской картой

Такая карточка заменит традиционный бумажный полис и станет «ключом» к электронной медицинской карте

Полис ОМС в Москве могут заменить банковской картой

Трудоустройте урбаниста Виктор Фещенко узнал, какие вакансии предлагает центр «Содействие» сокращённым чиновникам столичного правительства

Трудоустройте урбаниста

Вопрос об отставке Капкова могут рассмотреть 10 марта

Исполняющим обязанности Капкова после его отставки может стать заместитель чиновника Елена Зеленцова

Вопрос об отставке Капкова могут рассмотреть 10 марта

Оппозиция согласилась провести марш «Весна» в Марьине

Организаторы оппозиционного марша «Весна», который запланирован на 1 марта, согласились провести его в столичном районе Марьино

Оппозиция согласилась провести марш «Весна» в Марьине

Московская мэрия настаивает на проведении шествия оппозиции в Марьине

Московская мэрия настаивает на проведении шествия оппозиции в Марьине

Московская мэрия настаивает на проведении шествия оппозиции в Марьине

Как сделать жилой дом из водонапорной башни
Как сделать жилой дом из водонапорной башни Бывший радиоведущий взял 1,5 миллиона в кредит и купил в Томске водонапорную башню. The Village узнал, как справиться с мэрией, голубиным помётом и превратить здание 1895 года в жилой дом
Как сделать жилой дом из водонапорной башни

Как сделать жилой дом из водонапорной башни
Бывший радиоведущий взял 1,5 миллиона в кредит и купил в Томске водонапорную башню. The Village узнал, как справиться с мэрией, голубиным помётом и превратить здание 1895 года в жилой дом

Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно» Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»

Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»
Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.

Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане
Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане Киргизский режиссёр Руслан Акун снял фильм «Салам, Нью-Йорк», который обошёл по сборам «Крепкий орешек» и стал самым кассовым в истории кинопроката страны. The Village узнал, как ему это удалось.
Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане

Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане
Киргизский режиссёр Руслан Акун снял фильм «Салам, Нью-Йорк», который обошёл по сборам «Крепкий орешек» и стал самым кассовым в истории кинопроката страны. The Village узнал, как ему это удалось.

Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени

В столичной мэрии подсчитали, сколько экономит городской бюджет из-за аномально тёплой погоды.

Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени

Сергей Собянин назначил префектов округов

Все префекты сохранили свои должности с переназначением.

Сергей Собянин назначил префектов округов

Состав правительства Москвы остался практически прежним

Сергей Собянин огласил новый состав мэрии: состав и структура правительства остались практически без изменений.

Состав правительства Москвы остался практически прежним

У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»

Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.

У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии

Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.

Цитата дня: Участь гея в московской мэрии

На самом деле нет: Александр Уржанов об экспериментах мэрии и правиле 5 %
На самом деле нет: Александр Уржанов об экспериментах мэрии и правиле 5 % Почему эксперименты городских властей оказываются неудачными, но вместо скучной доработки существующего начинается всё с нуля — Александр Уржанов вывел правило 5 %.
На самом деле нет: Александр Уржанов об экспериментах мэрии и правиле 5 %

На самом деле нет: Александр Уржанов об экспериментах мэрии и правиле 5 %
Почему эксперименты городских властей оказываются неудачными, но вместо скучной доработки существующего начинается всё с нуля — Александр Уржанов вывел правило 5 %.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ