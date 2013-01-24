Собянин опроверг информацию о планах мэрии ввести карантин в сентябре (обновлено)
Мэр все еще уверен, что у 60 % москвичей есть иммунитет
Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета
Всего москвичи предложили более двух тысяч идей
Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города
Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта
Бюджетники, подставные симки и другие хитрости: Как мэрия повышает явку на голосование
И как набирает голоса за поправки
Рассылки со штрафами в Viber и «ВКонтакте» за миллиард рублей
В прошлом году потратили почти в три раза меньше
«ОМ»: Фонд Расторгуева не отремонтировал особняк, на который получил от мэрии 190 миллионов рублей
Вместо работ организация просто купила здание
Сколько рублей уплаченных налогов город вернет самозанятым москвичам
Такое распоряжение дал Путин
Москву лишили благоустройства на 13 миллиардов рублей на время карантина
За счет чего должна была похорошеть столица, неизвестно
Мэрия: В Москве не будут объявлять режим чрезвычайной ситуации
Источники в мэрии: Могут и объявить
Москвичи смогут составить экскурсии по городу и стать гидами
Для этого даже необязательно быть специалистом
Мэрия за свой счет рекламирует патриотический мюзикл «Воины духа». В нем геймер переходит в ВДВ
Власти посчитали проект общественно важным
Власти Москвы купили технологию распознавания лиц. Ее внедрят в 200 тысячах городских камер
Как город будет использовать полученные данные
За две зимы Москва потратит на уборку снега 2 миллиарда рублей
За прошлые два года власти потратили еще больше
Для Москвы подготовят транспортную стратегию. Аналитики изучат Hyperloop и виртуальную реальность
Мэрия хочет узнать, как ускорить движение с помощью новых технологий
Мэрия начала рассылать СМС с просьбой «не проспать» концерт на Сахарова (обновлено)
Мероприятие пройдет 31 августа — на этот день власти не согласовали ни один митинг оппозиции
Мэрия объяснила запрет выступлений Face, «Кровостока» и IC3PEAK на митинге 10 августа (обновлено)
Организаторы намерены провести концерт
В Москве перед митингом в поддержку независимых кандидатов начались активные задержания
Задержаны также независимые кандидаты в Мосгордуму
Почти 1 000 километров гранитных бордюров в Москве за 3 миллиарда рублей (обновлено)
Для чего Москве столько бордюров, пока не ясно
Мэрия все-таки согласовала митинг либертарианцев в поддержку Голунова (обновлено)
Организаторами акции является Либертарианская партия
Из 11 городов-участников на ЧМ-2018 заработает только Москва
К таким выводам пришли аналитики международных рейтинговых агентств
Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Почему все собрания собственников пятиэтажек после 1 июля недействительны Закон о реновации вступил в силу раньше, чем обещали власти
Мэрия отвергла обвинения в нарушениях при работе по программе «Моя улица»
Чиновники настаивают, что у ФАС нет претензий к закупкам
Мэрия опубликовала итоги голосования по программе реновации
Желающие вступить в программу все еще могут попасть в список под снос через общие собрания собственников
Мэрия продаст половину построенных квартир ради сноса пятиэтажек
По словам представителя городских властей, таким образом можно будет окупить программу реновации
Мэрия согласовала акцию Навального против коррупции
Шествие и митинг пройдут на проспекте Сахарова 12 июня
СМИ сообщили о планах Собянина идти на третий срок
По словам источников, чтобы повысить рейтинг, мэр проведет «показательный этап программы реновации»
В июне пройдет автопробег на электромобилях из Москвы до Севастополя
Также в пробеге смогут участвовать электромотоциклы
Почему на Варварке сносят дома старого Зарядья? Движение «Архнадзор» против московской мэрии
Мэрия просит не выходить на улицу без необходимости
Из-за похолодания на улицах образовалась гололедица
Мэрия отказалась согласовывать митинг против войны в Сирии
Акцию планировалось провести в Москве 20 ноября
Сменился руководитель департамента региональной безопасности Москвы
Алексей Майоров покинул эту должность
Националисты подали заявку на проведение в Москве «Русского марша»
Мероприятие запланировано на 4 ноября
Власти Москвы планируют удвоить затраты на ливневые канализации
На программу хотят выделить как минимум 1,3 миллиарда рублей
Мэрия согласовала проведение на Новом Арбате митинга в память о путче
Акции памяти защитников Белого дома запланированы на 20 и 22 августа
Власти Москвы не согласовали митинг в годовщину путча
Мэрия отказала в проведении этого мероприятия впервые за 24 года
Движение транспорта на Садовом кольце ограничат на месяц
Движение ограничат из-за реконструкции инженерных сетей
Сколько москвичей недовольны работой Собянина
По сравнению с окончанием первого срока работы Собянина в должности мэра горожане стали к нему лояльнее
«Тут СССР»: Чем кормят в Госдуме, правительстве и администрации президента «Форель сюрприз» за 666 рублей и не только — The Village побывал в столовых шести госучреждений и узнал, можно ли там вкусно поесть
Мэрия разрешила провести «Русский марш» с меньшим числом участников
Ранее мэрия отклонила заявку лидера «Русских» Дмитрия Дёмушкина
Московский
чиновник Сотрудник московской мэрии анонимно рассказал The Village о зарплатах, геях и любви Собянина к интернету
Московские власти запустят приложение для записи на тренировки «В спорте»
Планируется, что приложение станет спортивной социальной сетью с возможностью добавлять пользователей в друзья
Полис ОМС в Москве могут заменить банковской картой
Такая карточка заменит традиционный бумажный полис и станет «ключом» к электронной медицинской карте
Вопрос об отставке Капкова могут рассмотреть 10 марта
Исполняющим обязанности Капкова после его отставки может стать заместитель чиновника Елена Зеленцова
Оппозиция согласилась провести марш «Весна» в Марьине
Организаторы оппозиционного марша «Весна», который запланирован на 1 марта, согласились провести его в столичном районе Марьино
Московская мэрия настаивает на проведении шествия оппозиции в Марьине
Московская мэрия настаивает на проведении шествия оппозиции в Марьине
Как сделать жилой дом из водонапорной башни Бывший радиоведущий взял 1,5 миллиона в кредит и купил в Томске водонапорную башню. The Village узнал, как справиться с мэрией, голубиным помётом и превратить здание 1895 года в жилой дом
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно» Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.
Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане Киргизский режиссёр Руслан Акун снял фильм «Салам, Нью-Йорк», который обошёл по сборам «Крепкий орешек» и стал самым кассовым в истории кинопроката страны. The Village узнал, как ему это удалось.
Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени
В столичной мэрии подсчитали, сколько экономит городской бюджет из-за аномально тёплой погоды.
Сергей Собянин назначил префектов округов
Все префекты сохранили свои должности с переназначением.
Состав правительства Москвы остался практически прежним
Сергей Собянин огласил новый состав мэрии: состав и структура правительства остались практически без изменений.
У мэрии Москвы пройдёт акция в поддержку «Хачапури»
Владельцы «Хачапури» вместе со своими сторонниками устраивают коллективную подачу письма Сергею Собянину с просьбой освободить кафе от захвата.
Цитата дня: Участь гея в московской мэрии
Сотрудник московской мэрии рассказал журналу «Афиша» о том, каково это — быть геем на госслужбе.