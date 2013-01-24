Новая география: Как снять в Нью-Йорке блокбастер о Кыргызстане Киргизский режиссёр Руслан Акун снял фильм «Салам, Нью-Йорк», который обошёл по сборам «Крепкий орешек» и стал самым кассовым в истории кинопроката страны. The Village узнал, как ему это удалось.