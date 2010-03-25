Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Сколько стоит жизнь в Милане Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг
Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале
Поучаствовать могут все желающие
«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии
Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан
Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров
Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима
«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки
Предупреждение касается рейсов 19 января
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Главные тренды выставки iSaloni 2016 The Village выбрал всё самое интересное из представленного на главной мировой выставке мебели и декора в Милане
«Победа» включила таксы и сборы во все свои тарифы
Минимальная стоимость билета на любом рейсе «Победы» составляет 999 рублей с учётом сборов
Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга
20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей
В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов
Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году