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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как Италия возвращается к жизни
Как Италия возвращается к жизни Прогулка по весеннему Милану
Как Италия возвращается к жизни

Как Италия возвращается к жизни
Прогулка по весеннему Милану

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани
Куда ходят местные жители и сколько это стоит

Сколько стоит жизнь в Милане
Сколько стоит жизнь в Милане Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг
Сколько стоит жизнь в Милане

Сколько стоит жизнь в Милане
Квартира для большой итальянской семьи, поездка на местном такси и непрекращающийся шопинг

Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале

Поучаствовать могут все желающие

Открыт конкурс историй о Москве-реке для выставки на Миланской триеннале

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

Туристам рекомендуют проверять время вылета и прилета в аэропорты Милана и Рима

Итальянские рейсы 8 мая ожидают задержки из-за забастовки диспетчеров

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

Предупреждение касается рейсов 19 января

«Аэрофлот» предупредил об изменении расписания полетов в Италию из-за забастовки

Авиакомпания UTair запустит регулярные рейсы в Милан

Полеты будут осуществлять с 7 декабря

Авиакомпания UTair запустит регулярные рейсы в Милан

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016 The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна
Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016

Российские дизайнеры выбирают самые интересные предметы с конкурса SaloneSatellite 2016
The Village обсудил с российскими участниками конкурса будущее дизайна

Главные тренды выставки iSaloni 2016
Главные тренды выставки iSaloni 2016 The Village выбрал всё самое интересное из представленного на главной мировой выставке мебели и декора в Милане
Главные тренды выставки iSaloni 2016

Главные тренды выставки iSaloni 2016
The Village выбрал всё самое интересное из представленного на главной мировой выставке мебели и декора в Милане

«Победа» включила таксы и сборы во все свои тарифы

Минимальная стоимость билета на любом рейсе «Победы» составляет 999 рублей с учётом сборов

«Победа» включила таксы и сборы во все свои тарифы

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов

Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году

В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов

Как стать мировой звездой предметного дизайна
Как стать мировой звездой предметного дизайна Интервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым
Как стать мировой звездой предметного дизайна

Как стать мировой звездой предметного дизайна
Интервью с обладателем Red Dot Design Award Димой Логиновым и дизайнером Ferrari Данилом Кузвесовым

Двухуровневая квартира фотомодели в Милане
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле
Двухуровневая квартира фотомодели в Милане

Двухуровневая квартира фотомодели в Милане
Лофт, обставленный предметами со всего света, но выдержанный в истинно итальянском стиле

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний

Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний
Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Пять самых интересных зданий ноября
Пять самых интересных зданий ноября Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца
Пять самых интересных зданий ноября

Пять самых интересных зданий ноября
Вертикальный лес, стеклянный кит и новый Всемирный торговый центр — The Village выбрал главные здания уходящего месяца

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать

11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать
Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой

Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку
Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee

Главный редактор Harper’s Bazaar Дарья Веледеева о кафе Bruce Lee
Главный редактор журналов Harper’s Bazaar и Bazaar Art рассказала о кафе с китайской кухней и видом на Москву-реку

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде? Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.
Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?
Аэрофобы, беременные, хозяева собак и перевозчики стеклянных люстр — The Village поговорил с пассажирами на Белорусском вокзале, которые предпочитают путешествовать в Европу на поезде.

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Prada выселила McDonald's из центра Милана

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.
Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана

Идеи для города: Вертикальный лес в центре Милана
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске речь пойдёт о небоскрёбе с деревьями, который сейчас строят в Милане.

Новый Год 2011: Куршевель & Милан На Новый Год мы решили сделать незабываемый трип в французские Альпы - романтичный и тусовочный Куршевель, отличное катание на лыжах или сноуборде, глинтвейн, друзья, улыбки и шопинг в Милане

Новый Год 2011: Куршевель & Милан

В Европу на выходные Итак, у тебя всего 2-3 дня выходных, но очень хочется вырваться куда-нибудь в поисках новых впечателний. Выбор падает на Европу, лететь недалеко, много интересных мест и атмосферных городов. Вот как можно провести уикенд:

В Европу на выходные

Милан — сделай это медленно Бонджорно. Хотя вы-то наверное уже давно проснулись. Италия кажется замедляет время. Ты прилетаешь и первые дни тебе кажется, что все в порядке. Но потом — оказывается, что ты опоздал на час, два или десять. Ты потряхиваешь наручные часы у уха, в надежде услышать пульс механизма и надежда оправдывается. Значит дело в чем-то другом. Идешь вдоль улицы, в окружении соблазняющих рецепторы...

Милан — сделай это медленно

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии Кто хоть раз посетил Италию, непременно туда возвращается. Кому-то нравится их нрав, кому-то еда или шоппинг. Причин может быть сотня. Я до сих пор не могу понять, почему меня так туда тянет. Но знаю, точно – где бы я ни оказалась в Италии – в шумном Риме или провинциальном Монтальчино, я чувствую себя как дома – спокойно и расслабленно. Не исключением стал городишко под названием...

Волшебный город Бормио или Альпийская сказка Италии