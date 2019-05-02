Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани

Стамбул

Поход в ресторан — 150 лир (2 400 рублей)

Поездка на пароме через Босфор — от 2,5 лиры (33 рублей)

Поход в хаммам — от 60 лир (1 000 рублей)

Стамбул — это город уличной еды. С тележек и лотков здесь продают все: бутерброды со скумбрией, фаршированные мидии, свежие котлетки, рис и фасоль, порезанные арбузы, огурцы с солью и многое другое. За 10 лир можно позволить себе огромный сэндвич с рыбой или мясной дюрюм (денер-кебаб), а за 5 — огромную порцию риса с соусом из фасоли или такую же огромную порцию супа. Среднее блюдо в ресторане стоит около 20 лир (320 рублей), столько же — бокал вина. Средний счет на двоих с вином — около 150 лир (2 400 рублей).



Билет в музей стоит 20 лир (320 рублей). Более дорогие — вход в Айя-Софью (собор Святой Софии) и дворец Топкапы — обойдутся в 40–60 лир. Круиз по Босфору стоит 12 лир (200 рублей), но его можно заменить поездкой на городском пароме из Европы в Азию за 2,5–4 лиры. Столько же будет стоить поездка на Принцевы острова — курортное местечко в часе езды от города. На островах много бесплатных пляжей, но если хочется комфорта, то вход на пляж с чистой заводью, лежаками, музыкой и наличием кафе будет стоить примерно 50 лир (800 рублей).

Нельзя забыть о походе в хаммам — турецкую баню. В туристических хаммамах ценник составляет примерно 150–200 лир с пилингом (кесе) и мыльным массажем. Однако менее навороченные бани за весь тот же спектр услуг берут 60–80 лир (1 000–1 300 рублей), ничуть не уступая в качестве.

Сколько стоит жизнь в Стамбуле

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