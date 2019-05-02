Как развлекаться в Стамбуле, Сочи, Милане и Казани Куда ходят местные жители и сколько это стоит
По данным сервиса бронирования Skyscanner, большинство российских покупателей авиабилетов на майские праздники выбрали заграничные направления. В лидерах — Турция, Италия, Грузия и Франция. Из российских городов, помимо двух столиц, россиян привлекают Сочи, Калининград, Казань и Ростов-на-Дону. О стоимости жизни в местах мы писали в наших рубриках «Как у них» и «Как у нас». К праздникам выбрали отрывки с рассказами о том, как развлекаются местные жители, сколько это стоит и куда там можно сходить туристу.
Стамбул
Поход в ресторан — 150 лир (2 400 рублей)
Поездка на пароме через Босфор — от 2,5 лиры (33 рублей)
Поход в хаммам — от 60 лир (1 000 рублей)
Стамбул — это город уличной еды. С тележек и лотков здесь продают все: бутерброды со скумбрией, фаршированные мидии, свежие котлетки, рис и фасоль, порезанные арбузы, огурцы с солью и многое другое. За 10 лир можно позволить себе огромный сэндвич с рыбой или мясной дюрюм (денер-кебаб), а за 5 — огромную порцию риса с соусом из фасоли или такую же огромную порцию супа. Среднее блюдо в ресторане стоит около 20 лир (320 рублей), столько же — бокал вина. Средний счет на двоих с вином — около 150 лир (2 400 рублей).
Билет в музей стоит 20 лир (320 рублей). Более дорогие — вход в Айя-Софью (собор Святой Софии) и дворец Топкапы — обойдутся в 40–60 лир. Круиз по Босфору стоит 12 лир (200 рублей), но его можно заменить поездкой на городском пароме из Европы в Азию за 2,5–4 лиры. Столько же будет стоить поездка на Принцевы острова — курортное местечко в часе езды от города. На островах много бесплатных пляжей, но если хочется комфорта, то вход на пляж с чистой заводью, лежаками, музыкой и наличием кафе будет стоить примерно 50 лир (800 рублей).
Нельзя забыть о походе в хаммам — турецкую баню. В туристических хаммамах ценник составляет примерно 150–200 лир с пилингом (кесе) и мыльным массажем. Однако менее навороченные бани за весь тот же спектр услуг берут 60–80 лир (1 000–1 300 рублей), ничуть не уступая в качестве.
Сколько стоит жизнь в Стамбуле
Тбилиси
Ужин в кафе — 40–50 лари (1 000–1 250 рублей)
Ужин в дорогом ресторане — 100 лари (2 500 рублей)
Билет в Театр марионеток Резо Габриадзе — 10–30 лари (250–750 рублей)
В хорошую погоду жители Тбилиси любят гулять. Летними вечерами, когда жара спадает, город оживает, заполняются парки, на улицах старого города местные смешиваются с туристами. По дороге можно перехватить какую-нибудь булочку — хачапури или лобиани (пирог с фасолью). Они продаются на каждом шагу и стоят один–два лари (25–50 рублей). Популярностью пользуется шаурма — тут ее делают огромного размера, она очень вкусная. Самая маленькая будет стоить семь лари (175 рублей). В Тбилиси есть целая «улица шаурмы» в районе Глдани, где многочисленные кафе готовят знаменитую глданскую шаурму. Есть даже доставка этой шаурмы — тебе привозят гигантский лаваш с мясом.
Поход в ресторан для грузин — традиционное и любимое развлечение. Они подолгу сидят большими компаниями — такой шумной толпой. Стоит это недорого. Средний счет на двоих в простом без пафоса ресторане с хинкали или шашлыком составит 40–50 лари (1 000–1 250 рублей) — с вином, разумеется. Есть и очень раскрученные, статусные рестораны, там ужин обойдется уже примерно в 100 лари (2 500 рублей). Чаевые — от 5 до 15 % — включены в счет. Сверх того почти никто не оставляет.
За 10 лари (250 рублей) можно сходить в знаменитый Театр марионеток Резо Габриадзе. Там спектакли идут на грузинском, но зрителям при необходимости выдают наушники с русским или английским переводом.
Сколько стоит жизнь в Тбилиси
Милан
Аперитив — 6–15 евро (450–1 100 рублей)
Вход в клуб — 15–25 евро (1 100–1 800 рублей)
Дегустация шампанского во время недели дизайна — бесплатно
У итальянцев развлечения — это образ жизни. Например, все любят аперитив — вечерний коктейль, к которому бесплатно прилагается доступ к шведскому столу. Один напиток стоит 6–15 евро (450–1 100 рублей). Скопление аперитив-мест находится на канале Навильи, там собираются и туристы, и местные. Вход в клуб может быть как бесплатный, так и стоить в районе 15–25 евро (1 100–1 800 рублей). В стоимость могут еще включить один или два напитка. Клубы в Милане разные с музыкой на любой вкус — есть даже бывшая церковь, переоборудованная в клуб Il Gattopardo.
В некоторые дни в музеи можно попасть бесплатно, но это не касается крупных привозных выставок, вход туда стоит около 12 евро (900 рублей). Музеи с постоянной экспозицией вроде Пинакотеки Брера в основном посещают туристы, а на временных выставках больше местных.
В парках много бегунов, в Семпионе вообще бегают красавцы как на подбор, будто это не парк, а подиум. Милан — город шопинга, многие приезжают сюда за покупками, но более выгодные цены — в загородных аутлетах.
Сколько стоит жизнь в Милане
Ницца
Средний чек в ресторане на одного — около 30 евро (2 100 рублей)
Вход в городские музеи — пять–восемь евро (350–570 рублей)
В городе много театров: Национальный театр, Городской театр, Зелёный театр, Белькур, Кукольный театр, Театр сказок. Считается, что по количеству музеев из французских городов Ницца уступает только Парижу. Например, здесь есть Музей изобразительных искусств, Музей наивного искусства, Археологический музей, Музей современного искусства, Музей азиатского искусства, музеи Шагала и Матисса. За входной билет придется заплатить от пяти до восьми евро (350–570 рублей).
Разных ресторанов действительно много. Местные хвалят Olive et Artichaut, Chat noir Chat Blanc, le Bistrot d'Antoine, le Canon недалеко от набережной, Franchi и le Bocal. Плотный обед с бокалом вина на одного человека будет стоить от 30 евро (2 100 рублей). В зависимости от заведения, салат нисуаз может обойтись и в два евро (140 рублей), и в десять евро (710 рублей). Из фастфуда можно выделить пиццу в Aqua e Farina и Chez Miquéu, где местные сидят за столиками и берут еду на вынос. В Ницце много хороших булочных, например Mama Baker. Настоящий местный стритфуд — это сэндвич пан-банья с рыбой, яйцом и оливковым маслом и лепешки сокку из нутовой муки.
Сколько стоит жизнь в Ницце
Калининград
300–400 рублей — билет в кино
от 500 рублей — счет в баре
Местный общепит — это в основном пиццерии («Пеперончино», «Табаско» и «Пармезан»), бистро с интернациональным меню («Патиссон Markt», Resto Presto) и добротные пивные заведения с соответствующей кухней («Тироль», «Либерти», «Британника», Corner Pub, «Блютгерихт»). В последнем можно попробовать блюда по кенигсбергским рецептам. Средний счет начинается от 500 рублей, цена на бокал пива — от 100 рублей и от 150 рублей — если речь о крафте. Классические коктейли пьют в Harry Johnson’s Bar, за выпечкой ходят в «Круассан-кафе» и Konigsbacker, за кофе — в «Прачечную». Есть отличная местная доставка Batutto.
В поселке Куликово открылось казино, к которому запустили автобус. Там проводят бесплатные концерты — от «Иванушек International» до Томаса Андерса. С клубами в Калининграде не очень, и их функцию выполняют бары: мои друзья ходят танцевать в «Улицы» и «Киберду», реже — в «Ельцин», «Быков бар» и Pingponger.
В городе есть историко-художественный музей, музей изобразительных искусств, единственный в России Музей Мирового океана, частный музей Altes Haus, где воссоздают кенигсбергский быт. Из неочевидного — музей кирпича в Мамоново. Билет в музеи может обойтись в сумму от 150 до 500 рублей, поход в Драмтеатр — от 300 за репертуарные спектакли, и от 1 000 рублей за привозные.
Сколько стоит жизнь в Калининграде
Ростов-на-Дону
Средний чек в ресторане на двоих — 1,5–3 тысячи рублей
Билет в кино — 250–350 рублей
Ресторанная культура здесь развита. Законодатель моды — группа компаний «Хорошие рестораны», которые открывают в городе качественные заведения с атмосферой и интересной кухней. Это «ОнегинДача», New York, «Беллуччи». Средний чек на двоих в таких местах — 2,5–3 тысячи рублей. Если брать заведения попроще, можно уложиться в 1,5 тысячи. В последнее время в Ростове стали популярны фуд-маркеты. С майских праздников и до конца осени развлекательная зона на левом берегу Дона с ресторанами и базами отдыха наполняется любителями поесть блюда на мангале. Чек на двоих — от 700 до 2 тысяч рублей.
В Ростове очень красивый музыкальный театр — билеты стоят от 500 до 5 тысяч рублей. В филармонии билеты стоят от 500 до 2 тысяч рублей. Послушать джаз в баре с бокалом вина выйдет дороже: нужно заплатить около тысячи рублей за вход плюс счет за еду и напитки.
Сколько стоит жизнь в Ростове-на-Дону
Казань
250 рублей — билет в кино
1–3 тысячи рублей — чек в кафе или ресторане
Возможностей приятно и с пользой провести время в городе предостаточно. Есть множество музеев: Национальный музей Республики Татарстан, музей изобразительных искусств, музей Льва Толстого, центр современной культуры «Смена».
В городе работают множество кафе и ресторанов на любой кошелек. Постоянно открываются новые заведения. Правда, часть из них закрывается через какое-то время. Сейчас популярны бары с крафтовым пивом, бургерные. Есть рестораны, где средний чек составит 1,5–3 тысячи, а есть столовые, где можно пообедать рублей за 150–200.
Сколько стоит жизнь в Казани
Сочи
800 –5 тысяч рублей — чек в кафе или ресторане
В туристические места сочинцы вообще предпочитают не ходить. Но есть рестораны, которые хорошо подходят и туристам, и местным, чаще всего они находятся в удалении от побережья — например, «Хмели & Сунели» и бар Loft. Средний чек варьируется от 800 рублей до пяти тысяч рублей.
Театр в городе один — Зимний. Туда ходят в основном приезжие. И выступают тоже приезжие: московские и питерские труппы с ориентацией на курортников. Билеты на концерты российских исполнителей стоят в среднем от 1,5 до 7 тысяч рублей. Вместо музеев стоит обратить внимание на природные достопримечательности: сочинский дендрарий и тисо-самшитовую рощу.
Сколько стоит жизнь в Сочи
Фотографии: обложка – Kokhanchikov – stock.adobe.com, 1 – senai aksoy - stock.adobe.com, 2 – willcop — stock.adobe.com, 3 – Nikokvfrmoto – stock.adobe.com, 4 – Cezary Wojtkowski – stock.adobe.com, 5 – Grigory Gusev, Creative Commons (CC BY-ND 2.0), 6 – Vladimir Lysenko, Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.0), 7 – Dmitriy Kirilin, Creative commons, (CC BY-NC-ND 2.0), 8 – Andrey Babushkin, Creative Commons, (CC BY-SA 3.0)