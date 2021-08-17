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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи

Путин возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи

17 августа 2021

Власти выделят 7 миллиардов рублей на «духовно-нравственный» контент для молодежи

обновлено30 декабря 2020

Россиян до 35 лет станут считать молодежью

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

60 % зуммеров аполитичны

Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов О чем мечтает и думает новое поколение
Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
ПРОМО

Правда ли, что «зеты» превзошли миллениалов
О чем мечтает и думает новое поколение

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Все желающие смогут заниматься там уже с октября

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Объявлена программа Дня молодежи

Основные мероприятия пройдут в парке Горького

Объявлена программа Дня молодежи

Сколько россиян выступает за возрождение комсомола

Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность

Сколько россиян выступает за возрождение комсомола

Молодые полицейские

Молодые полицейскиеМонологи курсантов университета МВД

Молодые полицейские

Молодые полицейские
Монологи курсантов университета МВД

Сколько молодых россиян не работают и не учатся

Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах

Сколько молодых россиян не работают и не учатся

Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха

С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена

Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха

Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности

Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании

Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности

В Музее Москвы пройдет выставка об истории столичных субкультур

Экспозиция расскажет о стиле молодежи 80–90-х годов

В Музее Москвы пройдет выставка об истории столичных субкультур

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах

Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах

Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов

Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах

Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов

Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи

Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи
Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение

В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь

Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям

В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь

В Музее Москвы пройдет выставка об истории Всемирного фестиваля молодежи

В экспозицию войдут экспонаты из коллекции музея и памятные вещи с символикой фестивалей прошлых лет

В Музее Москвы пройдет выставка об истории Всемирного фестиваля молодежи

Самый популярный источник теленовостей у молодежи

Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады

Самый популярный источник теленовостей у молодежи

Зазывала на пляже
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Зазывала на пляже

Зазывала на пляже
В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа

Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи

В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь

Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи

На берегу озера в Зеленограде пройдет фестиваль FunDay

В программе мероприятия — танцевально-музыкальный марафон, занятия по хенд-мейду и лектории

На берегу озера в Зеленограде пройдет фестиваль FunDay

ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами

Молодежь планируют отвлечь конкурсами

ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма

«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий

Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма

СМИ сообщили о планах по ликвидации Минспорта

Вместо него в России может появиться новое ведомство с другим руководителем

СМИ сообщили о планах по ликвидации Минспорта

В России появится карта скидок для молодых путешественников

Со временем она будет действовать не только на территории страны, но и в Европе

В России появится карта скидок для молодых путешественников

РПЦ стала основным получателем президентских грантов

Также денежную поддержку государства получает прокремлёвская молодёжь и защитники идеи евразийства

РПЦ стала основным получателем президентских грантов

Путин утвердил создание движения школьников по типу пионерского

Новая организация называется «Российское движение школьников»

Путин утвердил создание движения школьников по типу пионерского

Новые лагеря Росмолодёжи обойдутся вдвое дороже «Селигера»

На «Тавриду» и «Территорию смыслов» потратят больше полумиллиарда рублей

Новые лагеря Росмолодёжи обойдутся вдвое дороже «Селигера»

Росмолодёжь хочет запустить собственную соцсеть

Только на разработку её концепции агентство потратит 6,4 миллиона рублей

Росмолодёжь хочет запустить собственную соцсеть

Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы