Сколько молодых россиян не интересуются политикой, не доверяют властям и хотят эмигрировать
60 % зуммеров аполитичны
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных
Все желающие смогут заниматься там уже с октября
Сколько россиян выступает за возрождение комсомола
Респонденты поддержали идею вовлечения молодежи в политическую деятельность
Молодые полицейские Монологи курсантов университета МВД
Сколько молодых россиян не работают и не учатся
Доля молодежи, исключенной из сферы занятости и образования, оказалась ниже в больших городах
Сколько молодых россиян считают, что без высшего образования можно добиться успеха
С каждым годом все больше граждан думают, что значимость высшего образования преувеличена
Сколько молодых специалистов не хотят работать по специальности
Опрошенные также не стремятся постоянно работать в одной компании
В Музее Москвы пройдет выставка об истории столичных субкультур
Экспозиция расскажет о стиле молодежи 80–90-х годов
Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах
Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе
Явку на выборы решили повышать с помощью серии концертов
Выступления пройдут на избирательных участках в вузах и колледжах
Хвастовство, лень и паранойя: Что «ВКонтакте» узнала о молодежи Соцсеть выяснила, чего боится и к чему стремится подрастающее поколение
В ЦБ рассказали о переориентации кибермошенников на молодежь
Причина такого интереса злоумышленников к молодежи в ее излишнем доверии к информационным технологиям
В Музее Москвы пройдет выставка об истории Всемирного фестиваля молодежи
В экспозицию войдут экспонаты из коллекции музея и памятные вещи с символикой фестивалей прошлых лет
Самый популярный источник теленовостей у молодежи
Такое исследование провел Аналитический центр Юрия Левады
Зазывала на пляже В разгар летнего сезона зазывала на морские прогулки в Сочинском морпорту рассказал «The Village Черное море», как устроена его работа
Сколько россиян доверили бы управление страной молодежи
В целом граждане приветствуют идею активно вовлекать молодых людей в общественную и политическую жизнь
На берегу озера в Зеленограде пройдет фестиваль FunDay
В программе мероприятия — танцевально-музыкальный марафон, занятия по хенд-мейду и лектории
ОНФ планирует создать молодежное направление для борьбы с протестами
Молодежь планируют отвлечь конкурсами
Трудоустроить молодежь подальше от экстремизма
«Единая Россия» хочет оградить молодежь от антиконституционных действий
СМИ сообщили о планах по ликвидации Минспорта
Вместо него в России может появиться новое ведомство с другим руководителем
В России появится карта скидок для молодых путешественников
Со временем она будет действовать не только на территории страны, но и в Европе
РПЦ стала основным получателем президентских грантов
Также денежную поддержку государства получает прокремлёвская молодёжь и защитники идеи евразийства
Путин утвердил создание движения школьников по типу пионерского
Новая организация называется «Российское движение школьников»
Новые лагеря Росмолодёжи обойдутся вдвое дороже «Селигера»
На «Тавриду» и «Территорию смыслов» потратят больше полумиллиарда рублей
Росмолодёжь хочет запустить собственную соцсеть
Только на разработку её концепции агентство потратит 6,4 миллиона рублей
Госконтроль над Рунетом, видеотрансляции от Twitter и переоценка печатной рекламы
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