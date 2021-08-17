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17 августа 2021

Власти выделят 7 миллиардов рублей на «духовно-нравственный» контент для молодежи

обновлено30 декабря 2020

Россиян до 35 лет станут считать молодежью