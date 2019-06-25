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Чем заняться на этой неделе
Чем заняться на этой неделе Фильм Джармуша, грузинский квартирник, лекция о Мане и еще пара десятков лучших событий в городе
Чем заняться на этой неделе

Чем заняться на этой неделе
Фильм Джармуша, грузинский квартирник, лекция о Мане и еще пара десятков лучших событий в городе

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»

В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика

В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»
В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen

Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа

«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа

Билеты уже в продаже

«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа
Билеты уже в продаже

«Москино» покажет фильмы о науке

В гостях примут Фестиваль актуального научного кино

«Москино» покажет фильмы о науке
В гостях примут Фестиваль актуального научного кино

«Москино» устроит неделю документального кино

Онлайн-премьеры пройдут с 11 по 18 июня

«Москино» устроит неделю документального кино
Онлайн-премьеры пройдут с 11 по 18 июня

Как провести первый летний уик-энд: Новые Run the Jewels, «13 причин почему» и Valorant
Как провести первый летний уик-энд: Новые Run the Jewels, «13 причин почему» и Valorant Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
Как провести первый летний уик-энд: Новые Run the Jewels, «13 причин почему» и Valorant

Как провести первый летний уик-энд: Новые Run the Jewels, «13 причин почему» и Valorant
Что смотреть, слушать и читать в эти выходные

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино

К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино

В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы

«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино
В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве

И проведет лекции об архитектуре в кино

«Москино» анонсировал неделю кино о Москве
И проведет лекции об архитектуре в кино

Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы

Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы
Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами

Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января

«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами
Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января

В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами

Посмотреть можно будет Кубрика и Тарковского

В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами
Посмотреть можно будет Кубрика и Тарковского

Как выглядит кинотеатр «Молодежный» после ремонта

Там обновили фасад, зал и фойе

Как выглядит кинотеатр «Молодежный» после ремонта
Там обновили фасад, зал и фойе

«Москино» устроит бесплатные кинопоказы

В программе — произведения русской классики: от «Идиота» до «Трех толстяков»

«Москино» устроит бесплатные кинопоказы
В программе — произведения русской классики: от «Идиота» до «Трех толстяков»

«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»

Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа

«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»
Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа

Гендиректор «Москино» рассказала о программе «Ночи кино» в Москве

Акция пройдет 24 августа

Гендиректор «Москино» рассказала о программе «Ночи кино» в Москве
Акция пройдет 24 августа

«Три тополя на Плющихе» и «Рано утром»: «Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой

Показы приурочены к 95-летию со дня рождения режиссера

«Три тополя на Плющихе» и «Рано утром»: «Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой
Показы приурочены к 95-летию со дня рождения режиссера

В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»

Кинопоказы продлятся по сентябрь

В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»
Кинопоказы продлятся по сентябрь

«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку

Все картины озвучит музыкант Андрей Oid

«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку
Все картины озвучит музыкант Андрей Oid

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