Чем заняться на этой неделе Фильм Джармуша, грузинский квартирник, лекция о Мане и еще пара десятков лучших событий в городе
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино»
В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
В «Музеоне» откроется летний кинотеатр «Москино» В репертуаре — авторское кино, новинки, фестивальные картины и классика
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen
Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
Beat Film Festival объявил музыкальную программу и репертуар в Garage Screen Фестиваль документального кино стартует уже 1 августа
«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа
Билеты уже в продаже
«Москино» поделилась программой своих кинотеатров, которые откроются 1 августа Билеты уже в продаже
«Москино» покажет фильмы о науке В гостях примут Фестиваль актуального научного кино
«Москино» устроит неделю документального кино Онлайн-премьеры пройдут с 11 по 18 июня
Как провести первый летний уик-энд: Новые Run the Jewels, «13 причин почему» и Valorant Что смотреть, слушать и читать в эти выходные
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино
К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Москино» проведет серию лекций об архитектуре в кино К мероприятиям нужно подготовиться — посмотреть фильмы из списка
«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино
В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы
«Москино» проведет бесплатный онлайн-фестиваль неигрового кино В программе — фильмы о семейных отношениях, дискуссии и мастер-классы
Зачем в кино показывают «Матрицу», «Сталкера» и другие старые или необычные фильмы Сколько можно на этом заработать и почему на альтернативных показах не пользуются телефонами
«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами
Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января
«Искусство кино» снова организует фестиваль с бесплатными сеансами Кинопоказы продлятся с 24 по 30 января
В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами
Посмотреть можно будет Кубрика и Тарковского
В «Звезде» пройдут кинобранчи с кофе и круассанами Посмотреть можно будет Кубрика и Тарковского
Как выглядит кинотеатр «Молодежный» после ремонта Там обновили фасад, зал и фойе
«Москино» устроит бесплатные кинопоказы
В программе — произведения русской классики: от «Идиота» до «Трех толстяков»
«Москино» устроит бесплатные кинопоказы В программе — произведения русской классики: от «Идиота» до «Трех толстяков»
«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра»
Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа
«Искусство кино» бесплатно покажет фильмы — победители Каннского фестиваля и «Кинотавтра» Кинопоказы пройдут в рамках «Ночи кино» 24 августа
Гендиректор «Москино» рассказала о программе «Ночи кино» в Москве Акция пройдет 24 августа
«Три тополя на Плющихе» и «Рано утром»: «Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой
Показы приурочены к 95-летию со дня рождения режиссера
«Три тополя на Плющихе» и «Рано утром»: «Москино» бесплатно покажет фильмы Татьяны Лиозновой Показы приурочены к 95-летию со дня рождения режиссера
В необычных домах Москвы стартует киноклуб «Кино глазами инженера»
Кинопоказы продлятся по сентябрь