Завтра, 26 июня, «Москино» покажет на площадке «Рихтер» научно-популярные фильмы с 16-миллиметровой пленки.

В программе картины 20-летней давности «Учащимся об информатике и о компьютерах» и «Телевидение», а также фантазия о будущем — «В один прекрасный вечер 2000 года». Герои последней катаются в электрических пузырях и строят подводные жилые комплексы.

Все фильмы озвучит электронный музыкант Андрей Oid, который составил для лент звуковой коллаж из собственных работ.