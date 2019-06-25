«Москино» покажет старый научпоп под электронную музыку Все картины озвучит музыкант Андрей Oid
Завтра, 26 июня, «Москино» покажет на площадке «Рихтер» научно-популярные фильмы с 16-миллиметровой пленки.
В программе картины 20-летней давности «Учащимся об информатике и о компьютерах» и «Телевидение», а также фантазия о будущем — «В один прекрасный вечер 2000 года». Герои последней катаются в электрических пузырях и строят подводные жилые комплексы.
Все фильмы озвучит электронный музыкант Андрей Oid, который составил для лент звуковой коллаж из собственных работ.
Когда
26 июня, 20:30
Где
«Рихтер»
Стоимость
вход свободный
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