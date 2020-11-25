«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
«Москва глазами инженера» открыла новый набор в «Школу гида». Учиться теперь можно онлайн
Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве
Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village
Прогулка длится 2,5 часа и стоит 1,5 тысячи рублей
Даниловский рынок проведет архитектурные пробежки со скидками на ужин
Маршруты составили гиды проекта «Москва глазами инженера»
«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах
Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках
«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий
Тем, у кого нет велосипеда, выдадут транспорт на время прогулки
«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры
Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить
«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае
Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города
«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина
Гости узнают об архитектуре европейских стран
В кинотеатре «Юность» пройдут лекции об архитектуре в кино
Цикл организуют «Москино» и проект «Москва глазами инженера»
«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля
Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля
В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна
Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции
«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы
Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов
Как полюбить новую архитектуру МосквыОснователь «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых
Как полюбить новую архитектуру Москвы Основатель «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых
В Москве пройдет экскурсия о современной архитектуре Тверской
Ее автор расскажет о ключевых архитекторах последних десятилетий и покажет их работы
«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна
Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту
«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда
Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»
Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля
Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование
«Москва глазами инженера» запустила проект по советскому модернизму
Гостей приглашают на лекции и экскурсии по главным памятникам модернизма
«Москва глазами инженера» открывает новый лекторий
2 декабря в нем начнется серия лекций «Как понять архитектуру XX века»
«Москва глазами инженера» запускает цикл лекций о сталинской архитектуре и экскурсии по театру
Лекторий откроется на «Хлебозаводе»
«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда
Во время поездки гостям расскажут о стиле и покажут известные здания авангарда
«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции
Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток
«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги
Он состоится 19 августа
«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов
Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей
В Москве стартует серия бесплатных экскурсий «Пешком по эпохам»
Всего планируется провести 13 экскурсий
В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»
Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров
Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор
Курс рассчитан на два месяца
«Москва глазами инженера» открывает сезон велосипедных экскурсий
Сейчас доступно уже четыре вида велосипедных экскурсий
В Москве пройдет первый фестиваль «Дни авангарда»
Тема фестиваля посвящена революции в 10 частях жизни
Куда сходить с детьми на весенних каникулах Лекции о биологии, космическая миссия и активности для всей семьи
У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»
Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне
В Москве появились архитектурные экскурсии на английском языке
Создателем проекта является «Москва глазами инженера»
«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по стадиону «Открытие Арена»
Продолжительность экскурсии — полтора часа
«Москва глазами инженера» запускает экскурсии за кулисы театра Российской армии
Продолжительность экскурсии – два часа
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
В Москве в апреле и мае пройдут бесплатные велоэкскурсии
Экскурсии будут посвящены архитектуре Москвы