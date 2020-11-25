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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство
«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке

«Москва глазами инженера»: Гуляем с Айратом Багаутдиновым по Шаболовке
Говорим о рынке как жанре и о том, как повысить качество жизни через искусство

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»

«Москва глазами инженера» открыла новый набор в «Школу гида». Учиться теперь можно онлайн
25 ноября 2020

«Москва глазами инженера» открыла новый набор в «Школу гида». Учиться теперь можно онлайн

«Москва глазами инженера» и «Яндекс» проведут экскурсии по необычным домам
3 ноября 2020

«Москва глазами инженера» и «Яндекс» проведут экскурсии по необычным домам

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда
31 октября 2020

Весь ноябрь «Москва глазами инженера» будет водить экскурсии по памятникам авангарда

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века
23 сентября 2020

«Москва глазами инженера» возобновляет экскурсию с The Village про жилье XX века

10 сентября 2020

«Москва глазами инженера» устроит вечеринку на «Флаконе»

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

Знакомство с архитектурой модерна или прогулки на природе

Подборка авторских велосипедных маршрутов по Москве

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Прогулка длится 2,5 часа и стоит 1,5 тысячи рублей

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по местам из книги The Village

Даниловский рынок проведет архитектурные пробежки со скидками на ужин

Маршруты составили гиды проекта «Москва глазами инженера»

Даниловский рынок проведет архитектурные пробежки со скидками на ужин

«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах

Первая прогулка, посвященная авангарду, пройдет в Хамовниках

«Москва глазами инженера» запустит экскурсии на электросамокатах

«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий

Тем, у кого нет велосипеда, выдадут транспорт на время прогулки

«Москва глазами инженера» объявила программу велоэкскурсий

«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры

Участники увидят Сухареву башню и узнают, зачем ее нужно было сносить

«Москва глазами инженера» запускает VR-экскурсию по утраченным памятникам архитектуры

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае

Гости посмотрят памятники архитектуры на юго-западе города

«Москва глазами инженера» запускает экскурсию по советскому модернизму на трамвае

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

Гости узнают об архитектуре европейских стран

«Москва глазами инженера» запускает лекции с дегустациями вина

В кинотеатре «Юность» пройдут лекции об архитектуре в кино

Цикл организуют «Москино» и проект «Москва глазами инженера»

В кинотеатре «Юность» пройдут лекции об архитектуре в кино

«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля

Лекции и экскурсии будут проходить на протяжении всего февраля

«Москва глазами инженера» проведет архитектурный фестиваль большого стиля

В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна

Проект «Москва глазами инженера» проведет новые экскурсии и лекции

В Москве пройдет фестиваль архитектурного модерна

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

Четыре лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов

«Москва глазами инженера» запускает лекторий об архитектуре столицы

Как полюбить новую архитектуру Москвы

Как полюбить новую архитектуру МосквыОснователь «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых

Как полюбить новую архитектуру Москвы

Как полюбить новую архитектуру Москвы
Основатель «Москвы глазами инженера» Айрат Багаутдинов — о доме «Патриарх», отличиях архитектуры от строительства и травме девяностых

В Москве пройдет экскурсия о современной архитектуре Тверской

Ее автор расскажет о ключевых архитекторах последних десятилетий и покажет их работы

В Москве пройдет экскурсия о современной архитектуре Тверской

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

Прогулки пройдут по Пречистенке, Китай-городу и Кузнецкому Мосту

«Москва глазами инженера» запускает три экскурсии по памятникам модерна

«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда

Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»

«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

Посетителей «Зарядья» ждет серия экскурсий и лекций, йога на парящем мосту, научные дебаты и генотипирование

Организаторы Moscow Urban Forum объявили программу фестиваля

«Москва глазами инженера» запустила проект по советскому модернизму

Гостей приглашают на лекции и экскурсии по главным памятникам модернизма

«Москва глазами инженера» запустила проект по советскому модернизму

«Москва глазами инженера» открывает новый лекторий

2 декабря в нем начнется серия лекций «Как понять архитектуру XX века»

«Москва глазами инженера» открывает новый лекторий

«Москва глазами инженера» запускает цикл лекций о сталинской архитектуре и экскурсии по театру

Лекторий откроется на «Хлебозаводе»

«Москва глазами инженера» запускает цикл лекций о сталинской архитектуре и экскурсии по театру

«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда

Во время поездки гостям расскажут о стиле и покажут известные здания авангарда

«Москва глазами инженера» проведет автобусную экскурсию по памятникам авангарда

«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции

Посетителям расскажут о расширении улиц, строительстве метро и сталинских высоток

«Москва глазами инженера» проведет автобусные экскурсии о сталинской реконструкции

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

Он состоится 19 августа

«Москва глазами инженера» проведет на «Хлебозаводе» фестиваль архитектурной книги

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

Стоимость каждой карты — 400 рублей, комплекта из трех — 1 000 рублей

«Москва глазами инженера» выпустила архитектурные путеводители для велосипедистов

В Москве стартует серия бесплатных экскурсий «Пешком по эпохам»

Всего планируется провести 13 экскурсий

В Москве стартует серия бесплатных экскурсий «Пешком по эпохам»

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

Бесплатно и до позднего вечера будут работать более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров

В Москве 20 мая пройдет акция «Ночь в музее»

Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор

Курс рассчитан на два месяца

Курс подготовки экскурсоводов «Школа гида» открывает летний набор

«Москва глазами инженера» открывает сезон велосипедных экскурсий

Сейчас доступно уже четыре вида велосипедных экскурсий

«Москва глазами инженера» открывает сезон велосипедных экскурсий

В Москве пройдет первый фестиваль «Дни авангарда»

Тема фестиваля посвящена революции в 10 частях жизни

В Москве пройдет первый фестиваль «Дни авангарда»

Куда сходить с детьми на весенних каникулах
Куда сходить с детьми на весенних каникулах Лекции о биологии, космическая миссия и активности для всей семьи
Куда сходить с детьми на весенних каникулах

Куда сходить с детьми на весенних каникулах
Лекции о биологии, космическая миссия и активности для всей семьи

У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»

Приобретая билет на экскурсию, посетитель получает час плавания в бассейне

У «Москвы глазами инженера» появились экскурсии по бассейну «Чайка»

На «Хлебозаводе» стартует архитектурный лекторий

Первую лекцию прочтут 11 марта

На «Хлебозаводе» стартует архитектурный лекторий

В Москве появились архитектурные экскурсии на английском языке

Создателем проекта является «Москва глазами инженера»

В Москве появились архитектурные экскурсии на английском языке

В Москве организуют курс подготовки экскурсоводов

Курс рассчитан на полтора месяца

В Москве организуют курс подготовки экскурсоводов

«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по стадиону «Открытие Арена»

Продолжительность экскурсии — полтора часа

«Москва глазами инженера» запускает экскурсии по стадиону «Открытие Арена»

«Москва глазами инженера» запускает экскурсии за кулисы театра Российской армии

Продолжительность экскурсии – два часа

«Москва глазами инженера» запускает экскурсии за кулисы театра Российской армии

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке
Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда

Прогулочный маршрут: 9 важных памятников московского авангарда
Дом Мельникова, Наркомфин и авангардный жилой комплекс на Шаболовке

В Москве в апреле и мае пройдут бесплатные велоэкскурсии

Экскурсии будут посвящены архитектуре Москвы

В Москве в апреле и мае пройдут бесплатные велоэкскурсии