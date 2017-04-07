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Weekend7 апреля 2017

В Москве пройдет первый фестиваль «Дни авангарда» Тема фестиваля посвящена революции в 10 частях жизни

РедакторАнуш Долуханян

В Москве с 21 по 23 апреля впервые пройдет фестиваль «Дни авангарда». Об этом The Village рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль «Дни авангарда» посвящен художникам, архитекторам, поэтам и дизайнерам, «совершившим прорыв, эхо которого слышно и сегодня». Целью фестиваля является популяризация и защита авангарда.

Темой этого фестиваля стала тема «10 революций», которая отразит десять переворотов в разных областях культуры, произошедших в первые десятилетия советской власти: революции в поэзии, музыке, искусстве, театре, инженерии, кино, архитектуре, культуре в целом, социальную и индустриальную революции.

В рамках фестиваля посетители смогут побывать на дневных и ночных экскурсиях, лекциях, мастер-классах, концертах и спектаклях, посвященных наследию 1920-х годов, которые пройдут в знаковых сооружениях эпохи — Доме-коммуне Наркомфина, ДК ЗИЛ, «Хлебозаводе № 9» и Хавско-Шаболовском жилмассиве.

Познакомится с программой можно на сайте. Часть мероприятий будет бесплатна, часть — по регистрации, часть — платно. Билеты на экскурсии и лекции будет стоить от 200 до 500 рублей.

Организаторами фестиваля стали Центр авангарда, галерея «На Шаболовке», проект «Москва глазами инженера» и Государственный музей Маяковского.

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