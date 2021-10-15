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2021-10-15T16:17:04.000+03:00
15 октября 2021
В «Москва-Сити» заработает новая схема движения с 22 октября
Госзакупка дня
2021-08-17T15:05:25.000+03:00
17 августа 2021
Новая высотка в «Москва-Сити» за 62 миллиарда рублей
Цифра дня
2020-11-10T13:52:15.000+03:00
10 ноября 2020
За сколько продали самую дорогую однушку в России
2020-10-23T09:39:42.000+03:00
обновлено
9 июля 2021
Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ за избиение девушки во время стрима
2020-08-18T11:53:02.000+03:00
18 августа 2020
Space 1 откроет гибкие офисы в «Москва-Сити»
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