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Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

Брошенные Камушки: Как живет микрорайон-резервация рядом с небоскребами «Сити»

В Москве построят деловой центр по проекту американского бюро

Это крупнейший офисный проект 2020 года в России

В Москве построят деловой центр по проекту американского бюро
Это крупнейший офисный проект 2020 года в России

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов

Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов
Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами

В «Москва-Сити» запустят театральные сеансы для одного зрителя

Удовольствие не из дешевых

В «Москва-Сити» запустят театральные сеансы для одного зрителя
Удовольствие не из дешевых

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»

Завтраки тут подают с 08:00

Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити»
Завтраки тут подают с 08:00

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками

Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore

Мастер-классы будут бесплатными

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore
Мастер-классы будут бесплатными

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву

Недавно его признали одним из лучших заведений в мире

Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву
Недавно его признали одним из лучших заведений в мире

Каким будет концертный зал в «Москва-Сити» с вечеринками у бассейна

Здание собирались достроить еще в 2016-м, теперь в планах — 2022 год

Каким будет концертный зал в «Москва-Сити» с вечеринками у бассейна
Здание собирались достроить еще в 2016-м, теперь в планах — 2022 год

Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами

В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу

Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами
В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу

«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств

Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре

«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств
Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan

В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты

Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan
В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты

Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower

Его планируют закончить к 2022 году

Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower
Его планируют закончить к 2022 году

Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»

Рабочие пространства открываются под брендом Business Club

Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»
Рабочие пространства открываются под брендом Business Club

В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G

Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий

В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G
Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий

В башне «Федерация» откроется гастрономический кластер (обновлено)

Его разместят в торговой галерее на минусовых этажах

В башне «Федерация» откроется гастрономический кластер (обновлено)
Его разместят в торговой галерее на минусовых этажах

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей

Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

На смотровой площадке башни «Федерация» пройдут уроки москвоведения

Школьникам расскажут о главных архитектурных памятниках и героях Москвы

На смотровой площадке башни «Федерация» пройдут уроки москвоведения
Школьникам расскажут о главных архитектурных памятниках и героях Москвы

Власти начнут активно застраивать территорию «Большого Сити» вдоль Москвы-реки

Общая площадь высотных зданий может составить 6 миллионов квадратных метров

Власти начнут активно застраивать территорию «Большого Сити» вдоль Москвы-реки
Общая площадь высотных зданий может составить 6 миллионов квадратных метров

Портрет покупателя апартаментов в «Москва-Сити»

Большинство апартаментов используется для личного проживания

Портрет покупателя апартаментов в «Москва-Сити»
Большинство апартаментов используется для личного проживания

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