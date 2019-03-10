В Москве построят деловой центр по проекту американского бюро
Это крупнейший офисный проект 2020 года в России
В Москве построят деловой центр по проекту американского бюро Это крупнейший офисный проект 2020 года в России
В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов
Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами
В «Москва-Сити» открылся первый магазин без касс и продавцов Нужно просто взять товары и выйти — деньги спишутся сами
В «Москва-Сити» запустят театральные сеансы для одного зрителя Удовольствие не из дешевых
Remy Kitchen Bakery в «Москва-Сити» Завтраки тут подают с 08:00
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками
Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
В «Москва-Сити» откроется пляжный клуб Прохорова с VR-вечеринками Он появится в новом концертом зале не раньше 2021 года
Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore
Мастер-классы будут бесплатными
Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore Мастер-классы будут бесплатными
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву
Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
Петербургский бар El Copitas приедет на гастроли в Москву Недавно его признали одним из лучших заведений в мире
Каким будет концертный зал в «Москва-Сити» с вечеринками у бассейна
Здание собирались достроить еще в 2016-м, теперь в планах — 2022 год
Каким будет концертный зал в «Москва-Сити» с вечеринками у бассейна Здание собирались достроить еще в 2016-м, теперь в планах — 2022 год
Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами
В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу
Новая городская площадь в «Москва-Сити» с курантами и светомузыкальными фонтанами В следующем году тут запустят светомузыкальные шоу
«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств
Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре
«Коммерсантъ»: В «Москва-Сити» переедут еще 14 министерств Концентрация ведомств в одном месте позволит снизить транспортную нагрузку в центре
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan
В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
Touch of Matcha: Матча-бар в «Москва-Сити» от создателей J'Pan В меню — миксы на основе матча, боулы, поке и полезные десерты
Каким будет самый высокий жилой комплекс Европы One Tower Его планируют закончить к 2022 году
Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити»
Рабочие пространства открываются под брендом Business Club
Как выглядит сеть коворкингов Capital Group в «Москва-Сити» Рабочие пространства открываются под брендом Business Club
В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G
Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий
В «Лужниках» и «Москва-сити» будут тестировать сети 5G Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий
В башне «Федерация» откроется гастрономический кластер (обновлено)
Его разместят в торговой галерее на минусовых этажах
В башне «Федерация» откроется гастрономический кластер (обновлено) Его разместят в торговой галерее на минусовых этажах
Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
На смотровой площадке башни «Федерация» пройдут уроки москвоведения
Школьникам расскажут о главных архитектурных памятниках и героях Москвы
На смотровой площадке башни «Федерация» пройдут уроки москвоведения Школьникам расскажут о главных архитектурных памятниках и героях Москвы
Власти начнут активно застраивать территорию «Большого Сити» вдоль Москвы-реки
Общая площадь высотных зданий может составить 6 миллионов квадратных метров