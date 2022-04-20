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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»

«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения»
Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****

Группа Anakondaz перенесла все концерты в 2022 из-за давления властей

Группа Anakondaz перенесла все концерты в 2022 из-за давления властей

В Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz по требованию МВД

В Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz по требованию МВД

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления

Видео дня: Выступление The Rolling Stones с украинскими детскими хорами

Видео дня: Выступление The Rolling Stones с украинскими детскими хорами

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе» Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»

«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе»
Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

На лидера группы «Курара» составили протокол о дискредитации армии

Список: Каких артистов запретили в России

Список: Каких артистов запретили в России

«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»
«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас» Вокалист московской группы Bordge — о переезде в Ереван после начала *****
«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»

«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас»
Вокалист московской группы Bordge — о переезде в Ереван после начала *****

В Россию запретили въезд 31 украинцу. Среди них Дорн, Лобода и Монатик
Список дня
20 апреля 2022

В Россию запретили въезд 31 украинцу. Среди них Дорн, Лобода и Монатик

Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

В «Иллюзионе» покажут фильм о музыканте Фрэнке Заппе
23 июля 2021

В «Иллюзионе» покажут фильм о музыканте Фрэнке Заппе

Spotify решил продвигать начинающих музыкантов из России по всему миру. В плейлист уже попали «Сестры»
9 марта 2021

Spotify решил продвигать начинающих музыкантов из России по всему миру. В плейлист уже попали «Сестры»

Spotify запустил плейлист Equal Russia с русскими исполнительницами. Он будет доступен во всем мире
обновлено30 апреля 2021

Spotify запустил плейлист Equal Russia с русскими исполнительницами. Он будет доступен во всем мире

24 февраля 2021

Rush и британские музыкальные эксперты запустили видеокурс для начинающих артистов, продюсеров и менеджеров

Петиция дня
10 февраля 2021

Освободить Навального и «остановить террор» против граждан — от музыкантов

19 сентября 2020

«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек

Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов

Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля

Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)

Уже через час начнется заключительный день фестиваля

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots

Предпродажа билетов откроется на днях

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Подать заявку на обучение можно уже сейчас

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Гитарист Эрик Клэптон сыграет три концерта в России

Выступления запланированы на лето

Гитарист Эрик Клэптон сыграет три концерта в России

«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»

В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета

«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»

В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов

Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная

В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов

В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов

Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов

Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов

Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик

Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Фильм «Яндекса» о Высоцком

Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца

Фильм «Яндекса» о Высоцком

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

Три года «ГОСТ звуку»: 10 важных треков лейбла
Три года «ГОСТ звуку»: 10 важных треков лейбла The Village вместе с основателем лейбла Ильдаром Зайнетдиновым выбрал главные треки Buttechno, OL, Lapti, Nocow и других
Три года «ГОСТ звуку»: 10 важных треков лейбла

Три года «ГОСТ звуку»: 10 важных треков лейбла
The Village вместе с основателем лейбла Ильдаром Зайнетдиновым выбрал главные треки Buttechno, OL, Lapti, Nocow и других

В Москве пройдет фестиваль уличных музыкантов

Регистрация участников начнется 1 ноября

В Москве пройдет фестиваль уличных музыкантов

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях

Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях

Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках

Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля

Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках

В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka

Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус

В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов

Фестиваль запланирован на май

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов

Московский продюсерский центр устроит прослушивание музыкантов метро

Те, кто успешно пройдёт прослушивание, смогут выступать на специальных площадках в подземке

Московский продюсерский центр устроит прослушивание музыкантов метро

На что живут музыканты
На что живут музыканты The Village узнал, сколько получает исполнительница классической музыки и на что она тратит деньги
На что живут музыканты

На что живут музыканты
The Village узнал, сколько получает исполнительница классической музыки и на что она тратит деньги

От чего зависит музыкальный вкус?
От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
От чего зависит музыкальный вкус?

От чего зависит музыкальный вкус?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов

Теперь играть в метро смогут только те музыканты, которые получили лицензию

В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов

На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов

В фестивале смогут поучаствовать все, кто связан с уличной культурой

На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest

На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов

В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest

В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза

Пятидневный интенсив рассчитан на непрофессиональных музыкантов

В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза

Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России
Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России «Океан Эльзи», «Бумбокс», Роберт Плант, Nine Inch Nails и другие музыканты, выступлений которых мы лишились в 2014 году
Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России

Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России
«Океан Эльзи», «Бумбокс», Роберт Плант, Nine Inch Nails и другие музыканты, выступлений которых мы лишились в 2014 году

Клуб рисовальщиков: Музыканты
Клуб рисовальщиков: Музыканты The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Клуб рисовальщиков: Музыканты

Клуб рисовальщиков: Музыканты
The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.

Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке? Главный редактор «Афиши» и музыкальный обозреватель «Коммерсанта» о самобытности и космополитизме русской музыкальной сцены.

Александр Горбачёв и Борис Барабанов: Что творится в музыке?

Мэра просят спасти клуб «Третий путь» от закрытия

Легендарный творческий центр, где выступали «Звуки Му» и «Вежливый отказ», оказался на грани закрытия.

Мэра просят спасти клуб «Третий путь» от закрытия

Личный опыт: Как заставить москвичей полюбить битбокс
Личный опыт: Как заставить москвичей полюбить битбокс The Village поговорил с музыкантом Никитой Антиповым, который по вечерам ездит в метро с динамиком и микрофоном, чтобы рассказать людям о том, что такое битбокс.
Личный опыт: Как заставить москвичей полюбить битбокс

Личный опыт: Как заставить москвичей полюбить битбокс
The Village поговорил с музыкантом Никитой Антиповым, который по вечерам ездит в метро с динамиком и микрофоном, чтобы рассказать людям о том, что такое битбокс.

The Smashing Pumpkins выступят в России

Smashing Pumpkins в августе привезут в Москву и Санкт-Петербург свой новый альбом.

The Smashing Pumpkins выступят в России

Неизвестный горожанин: Мелодия души
Неизвестный горожанин: Мелодия души Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Довольно печально, думает наш герой, что группа «Наркотики» распалась.
Неизвестный горожанин: Мелодия души

Неизвестный горожанин: Мелодия души
Неизвестный горожанин — типичный москвич около 30. Каждую неделю он пишет для The Village о том, что его волнует. Довольно печально, думает наш герой, что группа «Наркотики» распалась.

Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в парках Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.

Постскриптум: Уличным музыкантам разрешат выступать в парках

Уличным музыкантам разрешат выступать в парках Департамент культуры Москвы хочет предоставить уличным музыкантам постоянные площадки в городских парках.

Уличным музыкантам разрешат выступать в парках

Переходный период: Уличные музыканты
Переходный период: Уличные музыканты Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».
Переходный период: Уличные музыканты

Переходный период: Уличные музыканты
Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».