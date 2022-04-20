«Таксист может тебя высадить, если у него нет настроения» Композитор Евгений Гринько — о переезде в Турцию после начала *****
«РБК»: Концертные агентства включают в контракты с артистами запрет на политические заявления
«Власти как будто не понимают, что, отменяя концерт, делают хуже в первую очередь себе» Промоутеры — о том, как запрещают протестных артистов
«Все, что нам остается, — делать максимум здесь и сейчас» Вокалист московской группы Bordge — о переезде в Ереван после начала *****
Spotify решил продвигать начинающих музыкантов из России по всему миру. В плейлист уже попали «Сестры»
Spotify запустил плейлист Equal Russia с русскими исполнительницами. Он будет доступен во всем мире
Rush и британские музыкальные эксперты запустили видеокурс для начинающих артистов, продюсеров и менеджеров
Освободить Навального и «остановить террор» против граждан — от музыкантов
«Академия звука» запустила конкурс для музыкантов. Победители смогут пройти обучение и выпустить свой трек
Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля
Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям
Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)
Уже через час начнется заключительный день фестиваля
«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»
В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета
В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов
Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов
Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов
Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик
Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow
Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента
Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки
Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов
Три года «ГОСТ звуку»: 10 важных треков лейбла The Village вместе с основателем лейбла Ильдаром Зайнетдиновым выбрал главные треки Buttechno, OL, Lapti, Nocow и других
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях
Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках
Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля
В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka
Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус
Московский продюсерский центр устроит прослушивание музыкантов метро
Те, кто успешно пройдёт прослушивание, смогут выступать на специальных площадках в подземке
На что живут музыканты The Village узнал, сколько получает исполнительница классической музыки и на что она тратит деньги
От чего зависит музыкальный вкус? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
В метро появятся 15 площадок для уличных музыкантов
Теперь играть в метро смогут только те музыканты, которые получили лицензию
На Арбате хотят провести фестиваль уличных музыкантов
В фестивале смогут поучаствовать все, кто связан с уличной культурой
В парке Дружбы пройдёт музыкальный фестиваль красок Холи ColorFest
На фестивале можно будет поучаствовать в боях красками Холи и послушать выступления музыкантов
В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза
Пятидневный интенсив рассчитан на непрофессиональных музыкантов
Тушите свет: The National и другие коллективы, концерты которых отменены в России «Океан Эльзи», «Бумбокс», Роберт Плант, Nine Inch Nails и другие музыканты, выступлений которых мы лишились в 2014 году
Клуб рисовальщиков: Музыканты The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Мэра просят спасти клуб «Третий путь» от закрытия
Легендарный творческий центр, где выступали «Звуки Му» и «Вежливый отказ», оказался на грани закрытия.
Личный опыт: Как заставить москвичей полюбить битбокс The Village поговорил с музыкантом Никитой Антиповым, который по вечерам ездит в метро с динамиком и микрофоном, чтобы рассказать людям о том, что такое битбокс.
The Smashing Pumpkins выступят в России
Smashing Pumpkins в августе привезут в Москву и Санкт-Петербург свой новый альбом.