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Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо
Как за три месяца получить музыкальное образование И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве
Как за три месяца получить музыкальное образование
Промо

Как за три месяца получить музыкальное образование
И узнать фидбэк от Лизы Монеточки, Cream Soda и OBLADAET о своем творчестве

Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов

Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля

Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям

Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля
Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)

Уже через час начнется заключительный день фестиваля

Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)
Уже через час начнется заключительный день фестиваля

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots

Предпродажа билетов откроется на днях

Летом в Москву приедут Twenty One Pilots
Предпродажа билетов откроется на днях

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Подать заявку на обучение можно уже сейчас

Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни
Подать заявку на обучение можно уже сейчас

Гитарист Эрик Клэптон сыграет три концерта в России

Выступления запланированы на лето

Гитарист Эрик Клэптон сыграет три концерта в России
Выступления запланированы на лето

«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»

В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета

«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»
В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета

В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов

Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная

В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов
Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная

В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов

Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов
Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов

Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик

Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов
Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента

Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента
Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара

Фильм «Яндекса» о Высоцком

Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца

Фильм «Яндекса» о Высоцком
Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки

Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов

На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки
Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов

В Москве пройдет фестиваль уличных музыкантов

Регистрация участников начнется 1 ноября

В Москве пройдет фестиваль уличных музыкантов
Регистрация участников начнется 1 ноября

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях

Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро

Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях
Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро

Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках

Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля

Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках
Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля

В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka

Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус

В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka
Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов

Фестиваль запланирован на май

На Арбате пройдёт международный фестиваль уличных музыкантов
Фестиваль запланирован на май

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