Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля
Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям
Разрешить проводить концерты на открытом воздухе уже с июля Министр культуры соскучилась по любимым исполнителям
Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено)
Уже через час начнется заключительный день фестиваля
Hurts, Yungblud и Steve Aoki: VK Fest выходит на международный уровень (обновлено) Уже через час начнется заключительный день фестиваля
Летом в Москву приедут Twenty One Pilots Предпродажа билетов откроется на днях
Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни Подать заявку на обучение можно уже сейчас
Гитарист Эрик Клэптон сыграет три концерта в России Выступления запланированы на лето
«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки»
В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета
«Яндекс» запустил школьную образовательную программу «Уроки музыки» В московских школах пройдут открытые уроки Дениса Мацуева, Игоря Бутмана и Юрия Башмета
В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов
Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная
В культурном центре «ЗИЛ» покажут фотографии музыкантов Выставка фотографа Анны Ульяновой бесплатная
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов
Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов
Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик
Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик
Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow
Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow
Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента
Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
Менеджер Гнойного подтвердил сотрудничество рэпера с администрацией президента Музыкант выпустил по заказу властей один ролик, после чего отказался от дальнейшего партнерства из-за невыплаты гонорара
Фильм «Яндекса» о Высоцком Ролик вышел к 80-летию со дня рождения певца
На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки
Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов
На МЦК открылись еще три площадки для концертов живой музыки Всего в Москве 18 мест для музыкальных концертов
В Москве пройдет фестиваль уличных музыкантов Регистрация участников начнется 1 ноября
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях
Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Проект «Музыка в метро» стартует 25 мая на трёх станциях Эксперты отобрали 30 коллективов и исполнителей для выступления в метро
Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках
Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля
Власти Москвы разрешили музыкантам играть в парках Список площадок, на которых смогут выступать уличные музыканты, появится в середине апреля
В Powerhouse открывается музыкальная школа Glinka
Занятия в школе будет вести лауреат премии Курехина Антон Маскелиаде и Муджус