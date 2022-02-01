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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Технология дня
1 февраля 2022

Система распознавания людей, которым стало плохо на улице

Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин
Ссылка дня
23 ноября 2021

Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин

26 февраля 2021

«ВКонтакте» представила функцию, которая защитит пользователей от травли в комментариях

«Глубокое обучение» — курс о нейросетях с ученым Юргеном Шмидхубером
Ссылка дня
10 декабря 2020

«Глубокое обучение» — курс о нейросетях с ученым Юргеном Шмидхубером

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть
2 декабря 2020

В России впервые издали книгу, которую перевела нейросеть

16 ноября 2020

МВД планирует использовать нейросети, чтобы искать серийных преступников

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Это многое бы объяснило

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Онлайн-фестиваль EverArt Weekend объявил программу

Тема этого года — искусство на расстоянии

Онлайн-фестиваль EverArt Weekend объявил программу

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир

РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

Технология сможет анализировать контекст запросов

Google научит поисковик лучше понимать язык, выпустив крупнейшее обновление за пять лет

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Компания заявила, что актеры нужны были для фотоотчета

«Додо-пицца» позвала актеров изображать очередь за новой пиццей (ее создала нейросеть)

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата
Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку

Как нейросети помогают нам покупать, знакомиться и слушать музыку
Плейлист для дождя, удаление непрошеных дикпиков и объявлений о продаже брата

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good

Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий

«Яндекс» начал тестировать соцсеть «Аура» с умным поиском друзей и сообществ (обновлено)

Искусственный интеллект автоматически формирует ленту

«Яндекс» начал тестировать соцсеть «Аура» с умным поиском друзей и сообществ (обновлено)

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine «Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»
Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine

Поэзия нейросетей: Как ошибки «Google Переводчика» превращает в стихи проект Neural Machine
«Сердцебиение всадника — самая дальняя точка лошади»

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления

Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Нейросеть-видеоредактор, эффекты Prisma у Huawei и Bluetooth-колонка от IKEA

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

На основе алгоритма может появиться сервис, определяющий данные приборов учета по фотографии

В Москве создадут нейросеть для обработки показаний счетчиков воды

Полли хочет треки: Как нейросеть научилась подражать Кобейну и Скрябину и к чему это приведет
Полли хочет треки: Как нейросеть научилась подражать Кобейну и Скрябину и к чему это приведет Настоящее и будущее генеративной музыки
Полли хочет треки: Как нейросеть научилась подражать Кобейну и Скрябину и к чему это приведет

Полли хочет треки: Как нейросеть научилась подражать Кобейну и Скрябину и к чему это приведет
Настоящее и будущее генеративной музыки

Сотрудники «Яндекса» научили нейросеть писать стихи в стиле Курта Кобейна

На основе сгенерированных текстов исследователи записали музыкальный альбом

Сотрудники «Яндекса» научили нейросеть писать стихи в стиле Курта Кобейна

«ВКонтакте» запустил выявляющую суицидальный контент на фото нейросеть

Она поможет бороться со спамом, мошенничеством и детской порнографией

«ВКонтакте» запустил выявляющую суицидальный контент на фото нейросеть

«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma
«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения
«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma

«Фастфуд от мира нейросетей»: Что хорошего и плохого в приложении Prisma
Медиаконсультант, дизайнер и журналист высказываются за и против нашумевшего российского приложения