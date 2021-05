Разработчики дизайнерской студии Do Something Good представили приложение Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий. Об этом пишет TechCrunch.

Сервис использует открытую технологию для распознавания объектов YOLO (You Only Look Once), а также инструменты Adobe, которые позволяют заполнять вырезанные фрагменты на снимках.

Bye Bye Camera способно убирать только людей, например собаки и другие животные остаются на фотографиях, как и прочие объекты. Приложение можно скачать в App Store, однако пока неизвестно, выпустят ли разработчики версию для Android.