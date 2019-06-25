Новости25 июня 2019
Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий Его представили разработчики дизайнерской студии Do Something Good
Разработчики дизайнерской студии Do Something Good представили приложение Bye Bye Camera, которое автоматически убирает людей с фотографий. Об этом пишет TechCrunch.
Сервис использует открытую технологию для распознавания объектов YOLO (You Only Look Once), а также инструменты Adobe, которые позволяют заполнять вырезанные фрагменты на снимках.
Bye Bye Camera способно убирать только людей, например собаки и другие животные остаются на фотографиях, как и прочие объекты. Приложение можно скачать в App Store, однако пока неизвестно, выпустят ли разработчики версию для Android.
Источник: TechCrunch
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