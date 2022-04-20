Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу» Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.