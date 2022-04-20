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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Четвероклассникам показали выпуск «БесогонТВ» про происхождение нацистов в Украине
Кринж дня
20 апреля 2022

Четвероклассникам показали выпуск «БесогонТВ» про происхождение нацистов в Украине

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Киноцентр «Соловей», который не жалко

Киноцентр «Соловей», который не жалко
Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы

Михалков попросил мэрию выкупить киноцентр «Соловей»

Власти собираются «срочно» заняться этим вопросом

Михалков попросил мэрию выкупить киноцентр «Соловей»

«Трансперенси» заявил, что крупные российские кинокомпании раздают бюджетные деньги сами себе
«Трансперенси» заявил, что крупные российские кинокомпании раздают бюджетные деньги сами себе Краткий разбор расследования про Фонд кино
«Трансперенси» заявил, что крупные российские кинокомпании раздают бюджетные деньги сами себе

«Трансперенси» заявил, что крупные российские кинокомпании раздают бюджетные деньги сами себе
Краткий разбор расследования про Фонд кино

У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки»

Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования

У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки»

Проблемы «ВИМ-Авиа», Михалков и Фонд кино, участки для переселения по программе реновации

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Проблемы «ВИМ-Авиа», Михалков и Фонд кино, участки для переселения по программе реновации

Барбершоп Никиты Михалкова, умная куртка Levi's и курсы по банковскому делу от Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Барбершоп Никиты Михалкова, умная куртка Levi's и курсы по банковскому делу от Сбербанка

Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино

На его место никого не предлагают и не назначают

Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино

Поклонская и Михалков могут стать кандидатами в президенты

В Кремле обсуждают сценарий выборов «Путин, либерал и консерватор»

Поклонская и Михалков могут стать кандидатами в президенты

Карта загрязнения воздуха, домашний арест Серебренникова и получение виз США за рубежом

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Карта загрязнения воздуха, домашний арест Серебренникова и получение виз США за рубежом

Михалков объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино

Он заявил об этом на заседании коллегии Минкультуры

Михалков объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года

Первое заведение сети должно было открыться еще весной

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года

Михалков назвал безумием нападки Поклонской на Учителя

По словам режиссера, «неумно» запрещать фильмы без предварительного просмотра

Михалков назвал безумием нападки Поклонской на Учителя

Никита Михалков будет разрабатывать присягу для мигрантов

Он войдет в рабочую группу по подготовке текста присяги при приобретении гражданства

Никита Михалков будет разрабатывать присягу для мигрантов

Михалков объяснил свое высказывание про Ельцин Центр

Режиссер считает, что высказывания — «его художественное право»

Михалков объяснил свое высказывание про Ельцин Центр

Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом

Режиссер продолжает конфликт с Музеем первого президента

Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Предположительно, стреляли из рогатки

В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)

Михалков проиграл суд по статье «Известий» о «налоге на болванки»

Экспертиза не увидела в заметке негативного смысла

Михалков проиграл суд по статье «Известий» о «налоге на болванки»

Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади

Открытие планируется в апреле

Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади

Мединский поддержал критику Михалкова «Ельцин-центра»

По мнению министра, в музее, посвященном первому президенту России, его подставляют

Мединский поддержал критику Михалкова «Ельцин-центра»

Замдиректора «Ельцин-центра» подаст в суд на Михалкова

В центре считают критику Михалкова в сторону музея клеветой

Замдиректора «Ельцин-центра» подаст в суд на Михалкова

Ельцин Центр — о критике музея Михалковым

Михалков сказал, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей»

Ельцин Центр — о критике музея Михалковым

Минкультуры готовит «Евразийский Оскар»

Когда появится новая кинопремия, пока неизвестно

Минкультуры готовит «Евразийский Оскар»

Суд отклонил иск Михалкова к «РБК»

Режиссёр подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Суд отклонил иск Михалкова к «РБК»

Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс

Разработку проекта планируют завершить к осени 2016 года

Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс

Никита Михалков подал в суд на «РБК»

Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство

Никита Михалков подал в суд на «РБК»

Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard

Основания для иска не разглашаются

Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard

ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям»

Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» не вышел в эфир

ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям»

На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»

Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны

На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»

Михалков предложил создать канал для продвижения начинающих кинематографистов

Минимально необходимые инвестиции в проект оцениваются в 100 миллионов рублей в год

Михалков предложил создать канал для продвижения начинающих кинематографистов

В центре Москвы неизвестные обстреляли студию «Тритэ» Михалкова

Сейчас по факту случившегося проводится проверка

В центре Москвы неизвестные обстреляли студию «Тритэ» Михалкова

Минсельхоз поддержит сеть фастфуда Михалкова и Кончаловского

Ведомство вызвалось организовать поставки продуктов от местных сельхозпроизводителей

Минсельхоз поддержит сеть фастфуда Михалкова и Кончаловского

Лужков готов поставлять продукты для сети фастфуда Михалкова и Кончаловского

При этом он не планирует становиться полноправным партнёром в новом бизнес-проекте режиссёров

Лужков готов поставлять продукты для сети фастфуда Михалкова и Кончаловского

Сеть фастфуда от Михалкова и Кончаловского сможет получить господдержу на общих основаниях

Правительство решило, что в специальных формах поддержки проект не нуждается

Сеть фастфуда от Михалкова и Кончаловского сможет получить господдержу на общих основаниях

Михалков и Кончаловский попросили у государства почти миллиард рублей на сеть фастфуда

Режиссёры надеются, что их проект поддержит государство

Михалков и Кончаловский попросили у государства почти миллиард рублей на сеть фастфуда

Никита Михалков — об использовании мата в кино

По словам режиссёра, иногда использование нецензурных слов «дозволено самой природой человека»

Никита Михалков — об использовании мата в кино

Кого россияне причисляют к элите страны

Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Кого россияне причисляют к элите страны

Налог с потребителя: Российские пользователи на службе Михалкова Российский союз правообладателей, возглавляемый Михалковым, предложил взимать налог с телекомов. Это поможет предотвратить пиратство в интернете. The Village вспомнил другие инициативы режиссёра

Налог с потребителя: Российские пользователи на службе Михалкова

«Дракула», «Солнечный удар», «Два дня, одна ночь»
«Дракула», «Солнечный удар», «Два дня, одна ночь» Тайвин Ланнистер в роли вампира, новый провал Никиты Михалкова и Марион Котийяр на транквилизаторах — Настя Курганская посмотрела новинки проката
«Дракула», «Солнечный удар», «Два дня, одна ночь»

«Дракула», «Солнечный удар», «Два дня, одна ночь»
Тайвин Ланнистер в роли вампира, новый провал Никиты Михалкова и Марион Котийяр на транквилизаторах — Настя Курганская посмотрела новинки проката

Моральные авторитеты россиян

Почти две трети россиян считают, что среди известных людей России есть моральные авторитеты

Моральные авторитеты россиян

В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд
В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд На днях писатель Борис Акунин объявил о выходе ридера «Акунинбук». H&F вспомнил, кто ещё из российских селебрити запускал бизнес и называл его в свою честь.
В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд

В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд
На днях писатель Борис Акунин объявил о выходе ридера «Акунинбук». H&F вспомнил, кто ещё из российских селебрити запускал бизнес и называл его в свою честь.

Алмазообрабатывающая компания, в которую вложился Михалков, обанкротилась

Её задолженность перед кредиторами составляет почти 197,8 млн рублей

Алмазообрабатывающая компания, в которую вложился Михалков, обанкротилась

Гостям Олимпиады в Сочи предложат вино от Михалкова

Его включили в состав особого меню на рейсах «Аэрофлота»

Гостям Олимпиады в Сочи предложат вино от Михалкова

В России появится служба по надзору за соблюдением авторских прав

Федеральную службу по надзору за соблюдением авторских прав создадут в России.

В России появится служба по надзору за соблюдением авторских прав

Ссылки дня: Хулиганство Михалкова, 10 технологий будущего и совместный трек Эминема и Рианны

Михалков троллит экстренные службы, 10 удивительных технологий будущего, книга о Ельцине и совместный трек Эминема и Рианны — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Хулиганство Михалкова, 10 технологий будущего и совместный трек Эминема и Рианны

Прокуратура одобрила уголовные преследования за неуплату налога Михалкову

Режиссёр и бизнесмен борется за авторские отчисления

Прокуратура одобрила уголовные преследования за неуплату налога Михалкову

Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»
Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу» Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.
Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»

Интервью: Сергей Лобан, режиссер «Шапито-шоу»
Автор главного российского фильма года «Шапито-шоу», который сегодня выходит в прокат, рассказал The Village, зачем экспроприировать деньги у государства и как дружить с Мамоновым и Михалковым.

Чисто символически: символы современной Москвы
Чисто символически: символы современной Москвы The Village отправился на старейшую улицу Столицы и попросил местных художников нарисовать человека, который по их мнению является символом современной Москвы
Чисто символически: символы современной Москвы

Чисто символически: символы современной Москвы
The Village отправился на старейшую улицу Столицы и попросил местных художников нарисовать человека, который по их мнению является символом современной Москвы