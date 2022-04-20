Четвероклассникам показали выпуск «БесогонТВ» про происхождение нацистов в Украине
Киноцентр «Соловей», который не жалкоТарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Киноцентр «Соловей», который не жалко Тарантино, Михалков, Елена Беркова и самые опасные ОПГ Москвы
Михалков попросил мэрию выкупить киноцентр «Соловей»
Власти собираются «срочно» заняться этим вопросом
«Трансперенси» заявил, что крупные российские кинокомпании раздают бюджетные деньги сами себе Краткий разбор расследования про Фонд кино
У Hewlett-Packard отсудили 108 миллионов рублей в качестве «налога на болванки»
Российский союз правообладателей обвинил компанию в предоставлении неверных данных о поставках оборудования
Проблемы «ВИМ-Авиа», Михалков и Фонд кино, участки для переселения по программе реновации
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Барбершоп Никиты Михалкова, умная куртка Levi's и курсы по банковскому делу от Сбербанка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Михалкова официально исключили из попечительского совета Фонда кино
На его место никого не предлагают и не назначают
Поклонская и Михалков могут стать кандидатами в президенты
В Кремле обсуждают сценарий выборов «Путин, либерал и консерватор»
Карта загрязнения воздуха, домашний арест Серебренникова и получение виз США за рубежом
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Михалков объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино
Он заявил об этом на заседании коллегии Минкультуры
Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года
Первое заведение сети должно было открыться еще весной
Михалков назвал безумием нападки Поклонской на Учителя
По словам режиссера, «неумно» запрещать фильмы без предварительного просмотра
Никита Михалков будет разрабатывать присягу для мигрантов
Он войдет в рабочую группу по подготовке текста присяги при приобретении гражданства
Михалков объяснил свое высказывание про Ельцин Центр
Режиссер считает, что высказывания — «его художественное право»
Ельцин Центр призвал Михалкова извиниться за сравнение с Вермахтом
Режиссер продолжает конфликт с Музеем первого президента
В Москве обстреляли студию Никиты Михалкова (обновлено)
Предположительно, стреляли из рогатки
Михалков проиграл суд по статье «Известий» о «налоге на болванки»
Экспертиза не увидела в заметке негативного смысла
Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади
Открытие планируется в апреле
Мединский поддержал критику Михалкова «Ельцин-центра»
По мнению министра, в музее, посвященном первому президенту России, его подставляют
Замдиректора «Ельцин-центра» подаст в суд на Михалкова
В центре считают критику Михалкова в сторону музея клеветой
Ельцин Центр — о критике музея Михалковым
Михалков сказал, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей»
Суд отклонил иск Михалкова к «РБК»
Режиссёр подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации
Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс
Разработку проекта планируют завершить к осени 2016 года
Никита Михалков подал в суд на «РБК»
Режиссёр считает, чтиз-за публикаций издания пострадали его честь и достоинство
Союз Михалкова требует 114 миллионов рублей от Hewlett-Packard
Основания для иска не разглашаются
ВГТРК запретил последнюю серию блога Михалкова «по этическим соображениям»
Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» не вышел в эфир
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»
Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
Михалков предложил создать канал для продвижения начинающих кинематографистов
Минимально необходимые инвестиции в проект оцениваются в 100 миллионов рублей в год
В центре Москвы неизвестные обстреляли студию «Тритэ» Михалкова
Сейчас по факту случившегося проводится проверка
Минсельхоз поддержит сеть фастфуда Михалкова и Кончаловского
Ведомство вызвалось организовать поставки продуктов от местных сельхозпроизводителей
Лужков готов поставлять продукты для сети фастфуда Михалкова и Кончаловского
При этом он не планирует становиться полноправным партнёром в новом бизнес-проекте режиссёров
Сеть фастфуда от Михалкова и Кончаловского сможет получить господдержу на общих основаниях
Правительство решило, что в специальных формах поддержки проект не нуждается
Михалков и Кончаловский попросили у государства почти миллиард рублей на сеть фастфуда
Режиссёры надеются, что их проект поддержит государство
Никита Михалков — об использовании мата в кино
По словам режиссёра, иногда использование нецензурных слов «дозволено самой природой человека»
Кого россияне причисляют к элите страны
Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
«Дракула», «Солнечный удар», «Два дня, одна ночь» Тайвин Ланнистер в роли вампира, новый провал Никиты Михалкова и Марион Котийяр на транквилизаторах — Настя Курганская посмотрела новинки проката
Моральные авторитеты россиян
Почти две трети россиян считают, что среди известных людей России есть моральные авторитеты
В честь себя: 5 громких именных брендов отечественных звёзд На днях писатель Борис Акунин объявил о выходе ридера «Акунинбук». H&F вспомнил, кто ещё из российских селебрити запускал бизнес и называл его в свою честь.
Алмазообрабатывающая компания, в которую вложился Михалков, обанкротилась
Её задолженность перед кредиторами составляет почти 197,8 млн рублей
Гостям Олимпиады в Сочи предложат вино от Михалкова
Его включили в состав особого меню на рейсах «Аэрофлота»
В России появится служба по надзору за соблюдением авторских прав
Федеральную службу по надзору за соблюдением авторских прав создадут в России.
Ссылки дня: Хулиганство Михалкова, 10 технологий будущего и совместный трек Эминема и Рианны
Михалков троллит экстренные службы, 10 удивительных технологий будущего, книга о Ельцине и совместный трек Эминема и Рианны — в наших «Ссылках дня».
Прокуратура одобрила уголовные преследования за неуплату налога Михалкову
Режиссёр и бизнесмен борется за авторские отчисления