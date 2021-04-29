Синти-поп, перформанс и национальная кухня — Еврейский музей представил программу «Ночи музеев»
«Ночь в музее» проведут онлайн. Вот самые интересные мероприятия московских музеев
Квиз, музыкальная пауза и прогулка про крыше
11 идей, куда сходить в «Ночь музеев» Концерты «Интуриста» и Moa Pillar, спектакли «брусникинцев», немые фильмы до утра и рынок в стиле 90-х
Три пеших маршрута акции «Ночь музеев»
Департамент культуры разработал экскурсии на 15, 30 и 45 минут
Кинотеатр «Факел» открылся после ремонта
Сегодня посетителей ждут открытые кинопоказы и лекция
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
В «Ночь музеев» в подъезде «дома на ножках» откроется галерея
Здесь будут проходить выставки, а также появятся библиотека и рабочее пространство
В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»
Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»
Сколько россиян собираются на «Ночь музеев»
Впервые посетить одно из мероприятий акции собираются 13 % опрошенных
Музеи Московского Кремля впервые примут участие в «Ночи музеев»
На 20 мая в лекционном зале музея запланирована лекционная программа
Самые популярные у россиян музеи
«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выяснил, какие музеи интересуют жителей каких городов больше всего
Во время «Ночи музеев» в Манеже пройдёт Urban Art Market
Готовить еду на маркете будут «Пян-сё», Barbara Ann, Darrows и Суп&Go, а кофе — Camera Obscura
«Мы не похожи на сумасшедших»: Нина Попова — про самый дружелюбный музей Петербурга Накануне «Ночи музеев» The Village поговорил с директором музея Ахматовой Ниной Поповой о чёрно-белом Василии Кичеджи, дружбе с нонконформистами и о том, как выжить в кризис, если ты не Эрмитаж
25 событий «Ночи в музее» в Москве Роботы, хор Большого театра, закрытые обычно дворянские усадьбы, карнавал, животные из будущего и немое кино — что смотреть на грядущей «Ночи в музее»
В «Ночь в музее» по Москве пустят бесплатные автобусы
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам в пределах Садового кольца