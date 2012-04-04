В акции также примут участие книжные магазины, музеи и крупные культурные центры: «Фаланстер», дизайн-завод «Флакон», «Библио-Глобус», Политехнический музей. Акцию обещают сделать ежегодной и проводить в ночь с пятницы на субботу в третью неделю апреля. В этом году «Библионочь» наступит в Петербурге, Твери, Таганроге, Иванове и других российских городах.

Официальными площадками «Библионочи» в Москве станут 28 библиотек, среди которых Центральная юношеская библиотека им. М. А. Светлова, библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», Российская детская библиотека и другие. А вот крупнейшее в стране книгохранилище, Библиотека имени Ленина, будет работать в обычном режиме.

Интересно, что эту акцию инициировали не власти, а пользователи Facebook, интересующиеся литературой и издательским делом. Книголюбы придумали «Библионочь» в июне 2011 года, и тогда им позволили провести мероприятие в библиотеке-читальне им. Тургенева во время «Ночи музеев». Событие прошло без происшествий, и теперь департамент культуры поддержал идею активистов.

Расписание «Библионочи» появится на официальном сайте события в ближайшие недели.